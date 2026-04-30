3 день

Древний Керман и Свияжск

07:00 Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсионную программу в Свияжск.

10:00 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан. Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох.

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град.

Экскурсия «Сказание о земле Свияжской». Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град Свияжск. Высокая гора, со всех сторон омываемая водой, стала русской крепостью русского войска Ивана Грозного перед решающим походом на Казань.

Очень скоро Свияжск стал центром православия в Поволжье — заблестели купола церквей, забурлила, закипела жизнь во граде том…

В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска.

А также древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско-Богородицкого монастыря (16 в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно музеи, сувенирные лавки, обед).

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

20:30-22:00 За дополнительную плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2900 рублей взрослый, 2700 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

