Вас ждут уникальные кулинарные шедевры, секреты приготовления традиционных блюд и знакомство с богатой историей Мурома и Казани.
Вы попробуете самые изысканные блюда татарской кухни, примите участие в мастер-классах, а также отправитесь на остров-град Свияжск.
Программа тура по дням
Отправление. Муром
07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро ВДНХ.
Отправление в Муром.
Посещение музея "Хлебная горница", с рассказом об истории муромского тертого калача, историей о том, почему он считался самым дорогим в России, как дойти до ручки и почему русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.
А также мастер-класс по приготовлению и декорированию калача с чаепитием.
Обзорная экскурсия по Мурому – одного из древнейших городов России с богатой историей и культурой. Знакомство с основными достопримечательностями города. Посещение Окского парка, где находится памятник Илье Муромцу, а также Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.
Обед в кафе города.
15:30 Отправление в Казань (время в пути около 6,5 часов – 500 км).
Размещение в отеле.
Казань
Завтрак в кафе города (шведский стол).
09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия “Сердце Казани” по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи “Kazan”, Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк “Ривьера”, спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную “падающую” башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Посещение фирменного магазина "Татспиртпром" –"100DAL".
Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия "Татспиртпром" и его основных брендов.
Дегустация лучших образцов крепких напитков, а также ароматного и натурального бальзама "Бугульма".
Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой “Казылык” и деликатнейшим сливочным сыром
Обед с блюдами татарской кухни и кулинарным мастер-классом по приготовлению эчпочмака (традиционная татарская выпечка).
16:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель либо свободное у Центра семьи Казан (Чаша) с последующим трансфером в отель.
За дополнительную плату (1900 руб.):
Речная прогулка по реке Казанке (в период навигации) с видом на известные достопримечательности города, который открывается исключительно со стороны реки. Именно река придает городу особую живописность. Здесь многовековая история переплетается с современной урбанизацией. Рассказ экскурсовода наполнит прогулку интересными фактами о столице Татарстана.
17:00 Трансфер в отель.
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина “Бахетле”, где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура), при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).
Свияжск. Завершение тура
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
Отправление на остров-град Свияжск.
10:00 Пешеходная экскурсия по острову.
Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность.
Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, построенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.
Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.
Обед в кафе.
14:00 Отправление домой.
23:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) «Кравт» 4*.
Резервные отели: «Кристалл», «Амакс Сафар», «ИТ-парк», «Новинка», «Сулейман-палас», «Биляр» и др.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 35 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 9000 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Отель KRAVT KAZAN AIRPORT
Отель «KRAVT KAZAN AIRPORT» находится в 22 км от центра города. Рядом с отелем — Улица Баумана, Парк Горького и Парк Черное озеро. Остановка общественного транспорта «Гостиница Полёт» находится в 1 км. Гостям предоставляется парковка.
KRAVT KAZAN AIRPORT - это многофункциональный гостиничный комплекс, включающий в себя отель на 241 панорамный номер 9-ти категорий, рассчитанных на 500 персон, — от апартаментов и панорамных номеров до эксклюзивного президентского люкса.
В отеле располагается ресторан «КAМЧАТКА BY KRAVT» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер.
Отель оснащен оборудованными коворкинг-пространством и конференц-залом.
«SKY SPA» и тренажерный зал в отеле работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казань, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Отель Новинка
Гостиница «Новинка» находится немного отдаленно от шумного центра Казани специально для того, чтобы гости могли отдохнуть не только телом, но и душой. Бронируйте номера в отеле «Новинка» с 3 звёздами в Казане на нашем официальном сайте. Точный адрес и актуальные отзывы к вашим услугам.
Для удобства постояльцев предлагается 92 номера разных категорий, каждый из которых оснащен кондиционером, телевизором, мини-баром, ванной комнатой, есть доступ к бесплатному Wi-Fi. Также на территории работает фитнес-центр, бильярдная, бассейн, сауна, прачечная.
Функционирует ресторан, где можно вкусно и сытно подкрепиться, а по утрам здесь сервируется завтрак.
Расстояние до аэропорта составляет 28 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
Отель Кристалл Казань
Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.
Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 100 метров.
Амакс Сафар-отель Казань
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов. Он находится неподалеку от делового и культурного центра города и отлично подходит для проведения деловых вопросов и запоминающегося отдыха. Гости смогут приятно провести время в сауне с бассейном, поиграть в бильярд, а так же повеселиться в ночном клубе. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера «Амакс Сафар отель» в Казани, а также такие услуги, как: автомобильная парковка на территории гостиницы, вызов такси, сейф для хранения ценных вещей, прачечная, организация экскурсий по городу и т. д. Кроме того, здесь работает медицинский кабинет, где предоставляется необходимое обслуживание по лечению и профилактике заболеваний. Ознакомьтесь с ближайшими объектами инфраструктуры, отобразив «Амакс Сафар отель» на карте. А позвонив по номеру телефона, указанному выше, вы дозвонитесь до нашего контакт-центра, где опытные менеджеры ответят на все интересующие вопросы.
До железнодорожного вокзала, дворца водных видов спорта и Казанского кремля - несколько минут езды на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта Казани составляет примерно 30 км, до него можно заказать трансфер, который предоставляется за дополнительную плату. Благодаря удобному расположению здания, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. Кроме того, рядом находятся главные достопримечательности города, парк, красивые аллеи где можно совершить пешую прогулку или взять велосипед на прокат.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Речная прогулка по Казанке в период навигации - 1900 руб
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).