1 день

Отправление. Муром

07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро ВДНХ.

Отправление в Муром.

Посещение музея "Хлебная горница", с рассказом об истории муромского тертого калача, историей о том, почему он считался самым дорогим в России, как дойти до ручки и почему русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.

А также мастер-класс по приготовлению и декорированию калача с чаепитием.

Обзорная экскурсия по Мурому – одного из древнейших городов России с богатой историей и культурой. Знакомство с основными достопримечательностями города. Посещение Окского парка, где находится памятник Илье Муромцу, а также Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.

Обед в кафе города.

15:30 Отправление в Казань (время в пути около 6,5 часов – 500 км).

Размещение в отеле.

