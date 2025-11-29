1 день

Экскурсия по казанскому кремлю

Прибытие в гостиницу самостоятельно. Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал/аэропорт – гостиница (стоимость услуги – 1600 руб. /2700 руб., приобретается заранее).

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:30-13:30 Выезд на экскурсионную программу.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.

Получение уточненных экскурсионных программ.

Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:

«Ильмар сити» — встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;

«Рем», «Биляр Инн» — встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;

«Булгар» — встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова.

14:00 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа.

15:30 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция главы Республики Татарстан.

Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения. Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана.

17:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:00 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Казань зажигает огни». Новогодняя праздничная Казань чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних елочек, разноцветье гирлянд и огни вечерней столицы создают иллюзию путешествия в сказку.

А еще мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. О том, как встречают этот праздник в разных странах, чем украшают стол и как называют добрых волшебников – братьев нашего Деда Мороза. Приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночного города.

Цена экскурсии 1500 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

