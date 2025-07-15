Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
«На микроавтобусе туристического класса»
13 апр в 13:00
39 000 ₽ за человека
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
«Седан или минивэн (зависит от количества человек)»
17 июл в 08:00
25 июл в 08:00
25 690 ₽ за человека
Встреча с собой: тур-девичник в Казани с экскурсиями и групповыми психологическими сессиями
Поговорить о внутренних опорах и женских ролях, познакомиться с городом, отведать традиционную кухню
Начало: Казань, ресторан отеля «Дон Кихот», 12:00
3 окт в 12:00
90 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На микроавтобусе»
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