Описание Фото Ответы на вопросы Откройте многовековую историю и культурное богатство Татарстана в одном путешествии! Начнем с Казани — тысячелетней столицы, где величественный Кремль символизирует гармонию культур.



Погрузимся в тихую благодать православных святынь Свияжска и Раифы, восхитимся архитектурной фантазией Йошкар-Олы или прикоснемся к истокам татарской нации в древнем Болгаре.

Эмиль Ваш гид в Казани Индивидуальный тур Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-7 человек На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно 35 000 ₽ за человека

Описание тура Сокровища Поволжья Казань — тысячелетняя столица Татарстана, где сплелись судьбы Востока и Запада. Этот город-легенда, основанный в X веке, манит неповторимым обликом, где булгарские традиции, золото ордынцев, величавость русских кремлей и авангард современности создают поразительную архитектурную симфонию. Это не просто город, а живой перекресток культур и эпох. Сердце Казани — ее белокаменный Кремль, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он веками был стратегическим центром власти, а сегодня стал символом гармонии, где мирно соседствуют православные колокола и изящные минареты главной мечети Кул-Шариф. Вокруг столицы раскинулись места невероятной духовной силы. Остров-град Свияжск и святая обитель Раифа — это заповедники православного духа, где храмы XVI века хранят тишину и благодать. А в Йошкар-Оле, «Красном городе», вас ждет феерия архитектурных стилей: от венецианских палаццо до немецких фахверков.

Ежедневно Выбрать дату