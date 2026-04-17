Откройте многовековую историю и культурное богатство Татарстана в одном путешествии! Начнем с Казани — тысячелетней столицы, где величественный Кремль символизирует гармонию культур.
Погрузимся в тихую благодать православных святынь Свияжска и Раифы, восхитимся архитектурной фантазией Йошкар-Олы или прикоснемся к истокам татарской нации в древнем Болгаре.
Описание тураСокровища Поволжья Казань — тысячелетняя столица Татарстана, где сплелись судьбы Востока и Запада. Этот город-легенда, основанный в X веке, манит неповторимым обликом, где булгарские традиции, золото ордынцев, величавость русских кремлей и авангард современности создают поразительную архитектурную симфонию. Это не просто город, а живой перекресток культур и эпох. Сердце Казани — ее белокаменный Кремль, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он веками был стратегическим центром власти, а сегодня стал символом гармонии, где мирно соседствуют православные колокола и изящные минареты главной мечети Кул-Шариф. Вокруг столицы раскинулись места невероятной духовной силы. Остров-град Свияжск и святая обитель Раифа — это заповедники православного духа, где храмы XVI века хранят тишину и благодать. А в Йошкар-Оле, «Красном городе», вас ждет феерия архитектурных стилей: от венецианских палаццо до немецких фахверков.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский Кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Храм всех религий
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер
- Горячий чай (зимой), Вода объем 0, 3-0, 5 (летом). Пока не закончится в машине (минивэне).
Что не входит в цену
- Обеды. По желанию обсуждаются после бронирования.
- Сувениры, личные расходы.
- Билеты в музеи: Храм всех религий 300₽/гость, Свияжск 150₽/гость, Казанский Кремль 190₽/гость. Музеи на территории (актуальная информация на сайтах музеев)
- Проживание. По желанию обсуждается после бронирования.
- Трансфер (встреча в аэропорту) отдельный до начала экскурсионной программы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встречаемся на железнодорожном вокзале, в аэропорту ИМ.Г. Тукая, около вашей гостиницы, в оговоренной с вами точке
Завершение: Улица Кремлевская дом 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Казани
