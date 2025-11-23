Мои заказы

Музей-заповедник «Томская Писаница» – экскурсии в Кемерово

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник «Томская Писаница»» в Кемерово, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
18 янв в 09:00
25 янв в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
На машине
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу»
Увлекательная поездка из Кемерово в музей-заповедник «Томская Писаница» с обзорной экскурсией по городу. Откройте для себя историю и культуру региона
13 дек в 10:00
14 дек в 14:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    23 ноября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Благодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой родной край, приятный в общении, с которым нам было очень комфортно. Эта была экскурсия с фактами и событиями о которых,просто необходимо знать и помнить.
    Благодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой роднойБлагодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой роднойБлагодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой роднойБлагодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой родной
  • Н
    Нина
    4 ноября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Очень понравилась экскурсия знакомьтесь,Кемерово! Экскурсовод Сергей отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает о своем городе. Видно что человек любит и
    читать дальше

    знает свой город. Интересно составлен маршрут экскурсии, даёт представление о городе. Были в Кемерово первый раз и хочется вернуться сюда ещё. Спасибо огромное Сергею!

  • В
    Валерия
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Прекрасная экскурсия, спасибо гиду Сергею!
  • О
    Ольга
    30 сентября 2025
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Очень понравилась экскурсия, хотя и не повезло с погодой. Был не первый опыт прогулки по нашему городу с гидом, но
    читать дальше

    акценты по информации совсем иные, что расширило кругозор и только дополнило уже имеющиеся знания. Формат экскурсии тоже необычный. Не просто выдача фактов, а обсуждение их в диалоге, что даёт намного больше шансов для ассоциации и запоминания. Насыщение объектами считаю оптимальным. Это была действительно приятная прогулка, да еще и со знающим попутчиком. Большое спасибо Анне за организацию и эмоциональные впечатления. Обязательно посетим и другую её экскурсию!

  • М
    Михаил
    12 сентября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Экскурсия прошла на ура! Сергей отлично знает материал и преподносит его так, что слушаешь с удовольствием. Было очень интересно, увлекательно
    читать дальше

    и познавательно. В городе был впервые, но благодаря экскурсии, есть желание вернуться сюда. Очень понравилось то что были подарены буклеты с ценной информацией, карта города. В автомобиле чисто и комфортно,Сергей хороший опытный водитель. Экскурсия превзошла мои ожидания. Однозначно рекомендую

  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Рекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплое отношение Сергея к истории
    читать дальше

    и архитектуре города вовлекает в ми эти эмоции и слушателя.
    Все этапы заказа выполнены точно в согласованные сроки.
    Сергей ведет экскурсию хорошим русским языком, без воды и междометий. Рассказ логично выстроен, профессионально проработан: показано много дополнительных иллюстративных материалов, карт, фотографий.

    Рекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплоеРекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплое
  • П
    Подопригора
    7 сентября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Все было отлично. Встретил у подь езда, подарили карту и буклет о Кемерово. Провели по все достопримечательностям. Много узнали интересного. Город очень расстроился. Спасибо за интересную экскурсию.
    Все было отлично. Встретил у подь езда, подарили карту и буклет о Кемерово. Провели по всеВсе было отлично. Встретил у подь езда, подарили карту и буклет о Кемерово. Провели по все
  • Т
    Татьяна
    27 августа 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Все очень понравилось!
  • Д
    Денис
    26 августа 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Путешествовали по Сибири. Решили поехать на КУЗБАСС. Для нас раньше это были просто большие брутальные буквы. Взяли экскурсию на машине.
    читать дальше

    Гид и водитель - Сергей. В этот день был дождь. Как нам повезло, понимаете сами))). Но, дождь не стал нам помехой, Сергей провез нас по всем значимым достопримечательностям Кемерово. Мы увидели всю мощь и масшабность города, его быстрое обновление! Получили массу интересных фактов и информации. Очень благодарны Сергею! Спасибо огромное, будем Вас рекомендовать всем своим знакомым, которые решат посетить столь красивый обновлённый брутальный КУЗБАСС! 😄👍

  • С
    Сергей
    23 августа 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Сергей продемонстрировал высокий профессионализм и глубокое знание истории родного края. Экскурсия получилась увлекательной и познавательной, каждый рассказ сопровождался интересными фактами
    читать дальше

    и живыми примерами. Рекомендую Сергея всем, кто хочет увидеть Кемерово глазами местного жителя и влюбиться в этот город так же сильно, как сам экскурсовод. Спасибо Сергею за прекрасно проведенное время и массу новых впечатлений!

  • В
    Виктор
    20 августа 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Большое спасибо Сергею! Отличная ознакомительная экскурсия по городу Кемерово!
    Большое спасибо Сергею! Отличная ознакомительная экскурсия по городу Кемерово!Большое спасибо Сергею! Отличная ознакомительная экскурсия по городу Кемерово!Большое спасибо Сергею! Отличная ознакомительная экскурсия по городу Кемерово!
  • И
    Ирина
    19 августа 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Спасибо за экскурсию,
  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Большое спасибо Сергею за проведённую экскурсию. Он за нами заехал, скорректировал, по нашей просьбе, маршрут. Очень понравилась манера изложения материала, речь очень грамотная, без всяких "э" и повторов. Всё понравилось
  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
    Все понравилось, спасибо!
  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Экскурсия очень понравилась. Всё было чётко и понятно. Организатор хорошо знает город и хорошо водит машину. Показал самые интересные на наш взгляд достопримечательности города. Спасибо большое. Все очень понравилось. Удачи Вам.
    Экскурсия очень понравилась. Всё было чётко и понятно. Организатор хорошо знает город и хорошо водит машинуЭкскурсия очень понравилась. Всё было чётко и понятно. Организатор хорошо знает город и хорошо водит машинуЭкскурсия очень понравилась. Всё было чётко и понятно. Организатор хорошо знает город и хорошо водит машинуЭкскурсия очень понравилась. Всё было чётко и понятно. Организатор хорошо знает город и хорошо водит машину
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Мы выбрали Сергея в качестве экскурсовода и не прогодали. Нашей задачей было знакомство с городом и Сергей блестящие справился с
    читать дальше

    этим. Немало важно, что, при осмотре достопримечательностей, мы перемещались на транспорте Сергея, что давало нам возможность полностью сосредоточиться на самой экскурсии, а также позволило посетить больше объектов, которые расположены в разных частях города.
    Сергей пунктуален. Все договорённости были выполнены. Сергей смело пошёл на эксперимент, смог адаптироваться под наши нужды, так как мы были с колясочником(хотя другой экскурсовод нам отказал). Также он подсказал нам какие объекты можно дополнительно посмотреть самостоятельно.
    Благодаря такой экскурсии мы очарованы городом.
    Спасибо, Сергей.
    Спасибо, Tripster.

  • Н
    Надежда
    26 июля 2025
    Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
    Сергей хорошо знает и любит свой город. У него большой объем знаний по теме экскурсии. Продолжительность экскурсии была большая, чем
    читать дальше

    заявлено. Гид нас не торопил, ждал. Были с детьми (дошкольница и подросток), Сергей учитывал и их интересы тоже.
    В автомобиле чисто и комфортно, гид аккуратно управлял транспортным средством.
    Вместо 2-х часов в Томской писанице провели три. Сразу скажу, что 2-х часов мало. Берите экскурсию. В Томской писанице очень повезло с экскурсоводом - Александра просто чудо! Если будет возможность выбора, просите, чтобы вам назначили её.
    Обязательно в писаницу берите с собой репелленты и питьевую воду. Очень много мошки, которая болезненно кусается.

  • А
    Андрей
    20 июля 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Прекрасно познакомились с Кемерово, увидели некоторые места с другой стороны (сами бы ни за что бы не догадались туда посмотреть) Сергей посоветовал ещё места для посещения.
  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Кемерово нас встретил солнечной погодой и отличным гидом. Интересная экскурсия на машине по основным местам города, многое увидили и узнали. Сергей все рассказал, показал, интересная подача материала. Однозначно рекомендую!!!
  • М
    Марина
    19 июня 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Сергей был пунктуален. Приехал в срок и в назначенное время. Был очень жаркий день и перемещение на авто, прям в тему с кондиционером. Экскурсия была содержательная, узнали много нового. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Музей-заповедник «Томская Писаница»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
  2. Знакомьтесь, Кемерово
  3. Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Реликтовый лес
  4. Площадь Пушкина
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в декабре 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Музей-заповедник «Томская Писаница»" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемерово на 2025 год по теме «Музей-заповедник «Томская Писаница»», 43 ⭐ отзыва, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль