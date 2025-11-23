Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
18 янв в 09:00
25 янв в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Кемерова
Прогуляйтесь по Кемерову, где сталинский ампир соседствует с бараками. Узнайте о прошлом города и его знаменитостях, включая Лещенко и мамонтов
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 ноября 2025Благодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой родной край, приятный в общении, с которым нам было очень комфортно. Эта была экскурсия с фактами и событиями о которых,просто необходимо знать и помнить.
- ННина4 ноября 2025Очень понравилась экскурсия знакомьтесь,Кемерово! Экскурсовод Сергей отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает о своем городе. Видно что человек любит и
- ВВалерия27 октября 2025Прекрасная экскурсия, спасибо гиду Сергею!
- ООльга30 сентября 2025Очень понравилась экскурсия, хотя и не повезло с погодой. Был не первый опыт прогулки по нашему городу с гидом, но
- ММихаил12 сентября 2025Экскурсия прошла на ура! Сергей отлично знает материал и преподносит его так, что слушаешь с удовольствием. Было очень интересно, увлекательно
- ЛЛариса7 сентября 2025Рекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплое отношение Сергея к истории
- ППодопригора7 сентября 2025Все было отлично. Встретил у подь езда, подарили карту и буклет о Кемерово. Провели по все достопримечательностям. Много узнали интересного. Город очень расстроился. Спасибо за интересную экскурсию.
- ТТатьяна27 августа 2025Все очень понравилось!
- ДДенис26 августа 2025Путешествовали по Сибири. Решили поехать на КУЗБАСС. Для нас раньше это были просто большие брутальные буквы. Взяли экскурсию на машине.
- ССергей23 августа 2025Сергей продемонстрировал высокий профессионализм и глубокое знание истории родного края. Экскурсия получилась увлекательной и познавательной, каждый рассказ сопровождался интересными фактами
- ВВиктор20 августа 2025Большое спасибо Сергею! Отличная ознакомительная экскурсия по городу Кемерово!
- ИИрина19 августа 2025Спасибо за экскурсию,
- ННаталья17 августа 2025Большое спасибо Сергею за проведённую экскурсию. Он за нами заехал, скорректировал, по нашей просьбе, маршрут. Очень понравилась манера изложения материала, речь очень грамотная, без всяких "э" и повторов. Всё понравилось
- ООльга31 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Всё было чётко и понятно. Организатор хорошо знает город и хорошо водит машину. Показал самые интересные на наш взгляд достопримечательности города. Спасибо большое. Все очень понравилось. Удачи Вам.
- ЮЮлия29 июля 2025Мы выбрали Сергея в качестве экскурсовода и не прогодали. Нашей задачей было знакомство с городом и Сергей блестящие справился с
- ААндрей20 июля 2025Прекрасно познакомились с Кемерово, увидели некоторые места с другой стороны (сами бы ни за что бы не догадались туда посмотреть) Сергей посоветовал ещё места для посещения.
- ААнна22 июня 2025Кемерово нас встретил солнечной погодой и отличным гидом. Интересная экскурсия на машине по основным местам города, многое увидили и узнали. Сергей все рассказал, показал, интересная подача материала. Однозначно рекомендую!!!
- ММарина19 июня 2025Сергей был пунктуален. Приехал в срок и в назначенное время. Был очень жаркий день и перемещение на авто, прям в тему с кондиционером. Экскурсия была содержательная, узнали много нового. Рекомендую!
- ЕЕкатерина19 июня 2025Сергей великолепный рассказчик, прекрасно знает свой город и готов ответить на любые вопросы! Время пролетело незаметно, очень впечатляющая экскурсия. Рекомендуем)
- ММарина6 июня 2025Огромная благодарность Сергею за экскурсию! Учёл, что будут дети. И программа, и информация были действительно интересны и им, и мне.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Памятник Михайло Волкову»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в декабре 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Памятник Михайло Волкову" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемерово на 2025 год по теме «Памятник Михайло Волкову», 41 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль