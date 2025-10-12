Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по знаковым местам Кемерово
Узнайте историю Кемерово через его улицы и памятники. Прогулка от набережной Томи до Московской площади откроет вам индустриальный дух города
Завтра в 17:00
11 окт в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Кемерова
Прогуляйтесь по Кемерову, где сталинский ампир соседствует с бараками. Узнайте о прошлом города и его знаменитостях, включая Лещенко и мамонтов
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Парк Победы имени Жукова
Парк Победы Жукова в Кемерово - уникальное место, где история оживает. Узнайте о подвигах, сделайте фото на технике и насладитесь панорамами
Начало: У входа в парк
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
3000 ₽ за всё до 20 чел.
