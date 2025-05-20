читать дальше специально приехали на выходные из Томска, для знакомства с городом и похода в театр. Анна очень подробно рассказала об основании и развитии Кемерово, показала старые фотографии, тех мест, по которым проходила наша экскурсия. Два часа пролетели незаметно. На прощание Анна подарила нам небольшой подарок, было очень неожиданно и приятно. Обязательно путешествуйте, берите экскурсии, узнавайте новое.

Кемерово считается не туристическим городом, но у него есть своя история, очень отличающаяся от других Сибирских городов. Мы с подругами