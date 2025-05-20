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Притомская набережная – экскурсии в Кемерово

Найдено 3 экскурсии в категории «Притомская набережная» в Кемерово, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Погрузитесь в историю Кемерово, узнав о его развитии от села до промышленного центра. Откройте тайны старого города и его кварталов
Завтра в 16:00
2 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Гулять по улицам, где на каждом шагу - след времени
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кемерово
Индивидуальная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов: погрузитесь в атмосферу шахтерского Кузбасса и насладитесь историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    20 мая 2025
    Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
    Кемерово считается не туристическим городом, но у него есть своя история, очень отличающаяся от других Сибирских городов. Мы с подругами
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    специально приехали на выходные из Томска, для знакомства с городом и похода в театр. Анна очень подробно рассказала об основании и развитии Кемерово, показала старые фотографии, тех мест, по которым проходила наша экскурсия. Два часа пролетели незаметно. На прощание Анна подарила нам небольшой подарок, было очень неожиданно и приятно. Обязательно путешествуйте, берите экскурсии, узнавайте новое.

  • О
    Ольга
    4 мая 2025
    Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
    Анна отличный экскурсовод влюбленная в свой город! частичку своей любви она передала нам! историю,особенности,уникальность Кемерово Анна отразила в своей экскурсии,2 часа пролетели незаметно! мы остались очень довольны! спасибо Анна!
  • С
    Сергей
    27 апреля 2025
    Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
    Анна - замечательный рассказчик и очень приятный человек! Маршрут составлен грамотно и интересно! Рассказ живой, насыщенный фактами и нетривиальными историями из жизни города. В конце экскурсии Анна дала полезные советы по городу Кемерово.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Притомская набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Кемерово в июле 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Притомская набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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