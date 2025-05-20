Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Погрузитесь в историю Кемерово, узнав о его развитии от села до промышленного центра. Откройте тайны старого города и его кварталов
Завтра в 16:00
2 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Гулять по улицам, где на каждом шагу - след времени
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кемерово
Индивидуальная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов: погрузитесь в атмосферу шахтерского Кузбасса и насладитесь историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия20 мая 2025Кемерово считается не туристическим городом, но у него есть своя история, очень отличающаяся от других Сибирских городов. Мы с подругами
- ООльга4 мая 2025Анна отличный экскурсовод влюбленная в свой город! частичку своей любви она передала нам! историю,особенности,уникальность Кемерово Анна отразила в своей экскурсии,2 часа пролетели незаметно! мы остались очень довольны! спасибо Анна!
- ССергей27 апреля 2025Анна - замечательный рассказчик и очень приятный человек! Маршрут составлен грамотно и интересно! Рассказ живой, насыщенный фактами и нетривиальными историями из жизни города. В конце экскурсии Анна дала полезные советы по городу Кемерово.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Притомская набережная»
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