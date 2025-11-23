История Кемерово - это история России в миниатюре.Экскурсия "Кемерово 360°" предлагает уникальную возможность увидеть индустриальный облик города и настоящую тайгу в его пределах.Вы пройдёте по набережной Томи, Советскому проспекту и

улице Весенней, узнаете о строительстве города и его угольной славе. Памятники, такие как Мемориал Воину-освободителю и "Память шахтёрам Кузбасса", расскажут о стойкости и мужестве сибиряков. Откройте для себя, как Кемерово стал столицей промышленного региона

Ваш гид в Кемерово

Набережная Томи

Просторная прогулочная зона, где город выходит к реке. В этом месте сходятся природа, индустриальный пейзаж и открытое небо Сибири.

Советский проспект

Главная артерия города. Монументальная застройка, атмосферные дворы и след сталинского ампира — словно выставка эпохи индустриального подъёма.

Улица Весенняя

Бульвар, который соединяет городскую историю с его гастрономической жизнью. Это и прогулка, и витрина городской повседневности.

Мемориал Воину-освободителю

Величественный монумент памяти павшим сибирякам. Символ стойкости, благодарности и огромной человеческой цены победы.

Московская площадь

Самая большая площадь региона. Панорама современного Кемерово, ключевая транспортная развязка и важное городское пространство.

Мемориал «Память шахтёрам Кузбасса»

Сильная, многослойная работа Эрнста Неизвестного — о людях угольного труда, характере региона и цене, за которую достаётся тепло и свет.

Я расскажу:

почему Кемерово начинался как посёлок с экзотическим названием Щеглов и как он стал столицей промышленного региона

кто строил город — и как сюда попадали люди, мечтавшие начать жизнь с нуля

как уголь сделал Кузбасс стратегическим регионом страны — и почему до сих пор Кемерово называют городом угля

что такое кузбасская архитектура и почему здесь даже дворцы культуры напоминают крепости

как выглядели планы города будущего в сталинскую и хрущёвскую эпохи — и какие из них удалось воплотить

Организационные детали

Экскурсия охватывает различные районы города, поэтому оптимально будет проделать часть пути пешком, а часть — на транспорте. Мы можем: