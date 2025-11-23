Узнайте историю Кемерово через его улицы и памятники. Прогулка от набережной Томи до Московской площади откроет вам индустриальный дух города
История Кемерово - это история России в миниатюре.
Экскурсия "Кемерово 360°" предлагает уникальную возможность увидеть индустриальный облик города и настоящую тайгу в его пределах.
Вы пройдёте по набережной Томи, Советскому проспекту и
улице Весенней, узнаете о строительстве города и его угольной славе.
Памятники, такие как Мемориал Воину-освободителю и "Память шахтёрам Кузбасса", расскажут о стойкости и мужестве сибиряков. Откройте для себя, как Кемерово стал столицей промышленного региона
Что можно увидеть
Набережная Томи
Советский проспект
Улица Весенняя
Мемориал Воину-освободителю
Московская площадь
Мемориал «Память шахтёрам Кузбасса»
Описание экскурсии
Набережная Томи
Просторная прогулочная зона, где город выходит к реке. В этом месте сходятся природа, индустриальный пейзаж и открытое небо Сибири.
Советский проспект
Главная артерия города. Монументальная застройка, атмосферные дворы и след сталинского ампира — словно выставка эпохи индустриального подъёма.
Улица Весенняя
Бульвар, который соединяет городскую историю с его гастрономической жизнью. Это и прогулка, и витрина городской повседневности.
Мемориал Воину-освободителю
Величественный монумент памяти павшим сибирякам. Символ стойкости, благодарности и огромной человеческой цены победы.
Московская площадь
Самая большая площадь региона. Панорама современного Кемерово, ключевая транспортная развязка и важное городское пространство.
Мемориал «Память шахтёрам Кузбасса»
Сильная, многослойная работа Эрнста Неизвестного — о людях угольного труда, характере региона и цене, за которую достаётся тепло и свет.
Я расскажу:
почему Кемерово начинался как посёлок с экзотическим названием Щеглов и как он стал столицей промышленного региона
кто строил город — и как сюда попадали люди, мечтавшие начать жизнь с нуля
как уголь сделал Кузбасс стратегическим регионом страны — и почему до сих пор Кемерово называют городом угля
что такое кузбасская архитектура и почему здесь даже дворцы культуры напоминают крепости
как выглядели планы города будущего в сталинскую и хрущёвскую эпохи — и какие из них удалось воплотить
Организационные детали
Экскурсия охватывает различные районы города, поэтому оптимально будет проделать часть пути пешком, а часть — на транспорте. Мы можем:
Передвигаться на общественном транспорте (оплата отдельно)
Заказать такси или арендовать микроавтобус (оплата отдельно)
Ольга — ваш гид в Кемерово
Я аттестованный гид, продюсер курсов для будущих и практикующих экскурсоводов и эксперт региональных туристических премий. Это значит, что я не просто рассказываю о городе и местных достопримечательностях — я знаю их изнутри, вижу, как меняется индустрия, и готова помочь вам открывать Кузбасс по-настоящему ярко и осознанно.