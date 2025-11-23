Мои заказы

Кемерово 360°

Узнайте историю Кемерово через его улицы и памятники. Прогулка от набережной Томи до Московской площади откроет вам индустриальный дух города
История Кемерово - это история России в миниатюре.

Экскурсия "Кемерово 360°" предлагает уникальную возможность увидеть индустриальный облик города и настоящую тайгу в его пределах.

Вы пройдёте по набережной Томи, Советскому проспекту и
улице Весенней, узнаете о строительстве города и его угольной славе.

Памятники, такие как Мемориал Воину-освободителю и "Память шахтёрам Кузбасса", расскажут о стойкости и мужестве сибиряков. Откройте для себя, как Кемерово стал столицей промышленного региона

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть индустриальный Кемерово
  • 🏞 Прогуляться по набережной Томи
  • 🏛 Оценить советскую архитектуру
  • 🕊 Посетить мемориалы и памятники
  • 🗺 Узнать историю города и региона
  • 🚶‍♂️ Пройтись по ключевым улицам
Кемерово 360°© Ольга

Что можно увидеть

  • Набережная Томи
  • Советский проспект
  • Улица Весенняя
  • Мемориал Воину-освободителю
  • Московская площадь
  • Мемориал «Память шахтёрам Кузбасса»

Описание экскурсии

Набережная Томи

Просторная прогулочная зона, где город выходит к реке. В этом месте сходятся природа, индустриальный пейзаж и открытое небо Сибири.

Советский проспект

Главная артерия города. Монументальная застройка, атмосферные дворы и след сталинского ампира — словно выставка эпохи индустриального подъёма.

Улица Весенняя

Бульвар, который соединяет городскую историю с его гастрономической жизнью. Это и прогулка, и витрина городской повседневности.

Мемориал Воину-освободителю

Величественный монумент памяти павшим сибирякам. Символ стойкости, благодарности и огромной человеческой цены победы.

Московская площадь

Самая большая площадь региона. Панорама современного Кемерово, ключевая транспортная развязка и важное городское пространство.

Мемориал «Память шахтёрам Кузбасса»

Сильная, многослойная работа Эрнста Неизвестного — о людях угольного труда, характере региона и цене, за которую достаётся тепло и свет.

Я расскажу:

  • почему Кемерово начинался как посёлок с экзотическим названием Щеглов и как он стал столицей промышленного региона
  • кто строил город — и как сюда попадали люди, мечтавшие начать жизнь с нуля
  • как уголь сделал Кузбасс стратегическим регионом страны — и почему до сих пор Кемерово называют городом угля
  • что такое кузбасская архитектура и почему здесь даже дворцы культуры напоминают крепости
  • как выглядели планы города будущего в сталинскую и хрущёвскую эпохи — и какие из них удалось воплотить

Организационные детали

Экскурсия охватывает различные районы города, поэтому оптимально будет проделать часть пути пешком, а часть — на транспорте. Мы можем:

  • Передвигаться на общественном транспорте (оплата отдельно)
  • Заказать такси или арендовать микроавтобус (оплата отдельно)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Кемерово
Я аттестованный гид, продюсер курсов для будущих и практикующих экскурсоводов и эксперт региональных туристических премий. Это значит, что я не просто рассказываю о городе и местных достопримечательностях — я знаю их изнутри, вижу, как меняется индустрия, и готова помочь вам открывать Кузбасс по-настоящему ярко и осознанно.

Входит в следующие категории Кемерово

