Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Погрузитесь в нетуристический Кемерово: арки, архитектура Эрнста Мая, набережная и легендарный бар «Белочка» с солянкой ждут вас
Начало: Филармония Кузбасса
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
13 июл в 09:30
20 июл в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кемерово 360°
Получить полное впечатление о городе и понять, почему оно глубже, чем кажется на первый взгляд
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июля 2025Нашу компанию порадовала прогулка по Кемерово. Узнали о истории возникновения поселения, чем занимались первые жители. Очень интересно было узнать о
- ООльга23 июня 2025Всем доброго дня! Мы очень рады, что 12 июня 2025 года посетили город Кемерово. День города удачно совпал с выходным Днем
- ННаталия12 июня 2025Если есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не просто рассказ о городе Кемерово,
- ННаталья10 января 2025Отличная экскурсия! Мы были на шэкскурсии большой компанией родственников, которые родились в Кемерово, жили, а сейчас разъехались по разным городам
- ЕЕлена25 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.
- ААнна30 октября 2024Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Реликтовый лес»
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