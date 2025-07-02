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Реликтовый лес – экскурсии в Кемерово

Найдено 3 экскурсии в категории «Реликтовый лес» в Кемерово, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Погрузитесь в нетуристический Кемерово: арки, архитектура Эрнста Мая, набережная и легендарный бар «Белочка» с солянкой ждут вас
Начало: Филармония Кузбасса
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
13 июл в 09:30
20 июл в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Кемерово 360°
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кемерово 360°
Получить полное впечатление о городе и понять, почему оно глубже, чем кажется на первый взгляд
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 июля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Нашу компанию порадовала прогулка по Кемерово. Узнали о истории возникновения поселения, чем занимались первые жители. Очень интересно было узнать о
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    множестве иностранных специалистов, привлечённых к строительству города и завода. Впечатлила срутникова тарелка в городе - такая громадина и совсем рядом! Замечательная идея с отправлением открыток самому себе. . Надеюсь, наши до нас доберутся. И в завершении прогулки - небольшие презенты от экскурсовода Ольги. А какие - предлагаем узнать вам самим, записавшись на экскурсию 😉

  • О
    Ольга
    23 июня 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Всем доброго дня! Мы очень рады, что 12 июня 2025 года посетили город Кемерово. День города удачно совпал с выходным Днем
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    России). Летним солнечным днем Кемерово показался нам прекрасным: широкие проспекты, большие площади, сосредоточение интересных объектов почти в одном месте, красавица Томь и зелень, много зелени, особенно лип. Мы всегда начинаем знакомство с любым городом с помощью гида. Нам всегда везло на гидов, через их рассказ всегда глубже окунаешься в историю и атмосферу города. Не стал исключением и гид из города Кемерово Ольга. Наша компания из пятерых человек встретилась с Олей возле Кемеровской филармонии, познакомились, полюбовались памятником шахтерам. Дальше ребята из филармонии, громко готовящиеся ко Дню города, направили уже нас по нашей экскурсии. Мы были не против, тем более, впереди нас ждали увлекательные рассказы Ольги о ее любимом городе. Вначале мы заглянули во дворы домов по Арочной улице, познакомились с домом начала 1930-х годов, который был построен в стиле конструктивизма с элементами ранней советской неоклассики, архитектор Э. Май. Во дворе дома памятник Рабочему. Если бы был выкрашен белой краской, было бы полное погружение в 1930-е года. По пути к Притомской набережной мы увидели самый первый в мире киоск Подорожник, он до сих пор работает! Но не хлебом единым, как известно, сыт человек. О душе надо думать тоже, быть может, поэтому неподалеку от Подорожника установлен памятник философу Сирилу Генри Хоскину. Красивый памятник с милой котейкой у ног философа. Судя по всему, для туристов еще не придумали, что можно потереть у памятника на удачу или желание. На всякий случай мы потерли котейке нос. Дальше был небольшой сквер Орбита со станцией космической связи «Орбита», установленной в 1967 году. Станция законсервирована, но в случае чего…! А потом мы оставили свой след в строительстве города, заложив камни в знаменитую "брусчатку" Кемерово. И это были не камни преткновения, но камни дружбы народов Сибири и Абхазии, камушки приехали аж из Нового Афона! Погуляв еще немного по набережной с ее интересными памятниками, мы попали на площадь Пушкина с мини-памятником поэту. Прогуливаясь далее по площадям и улицам Кемерово мы наслаждались домами в стиле сталинского ампира. До чего же красивые элементы декора, широкие улицы, в которые, к счастью, нельзя воткнуть современные высотки. Были мы и на Площади Советов, где провели свои первые забастовки шахтеры в начале 90-х. Ольга показала нам монетку тех времен со штампом "Шахтеры за Тулеева", историческая ценность, между прочим! Потом Ольга познакомила нас с прекрасным ультрасовременным Краеведческим музеем, который мы уже самостоятельно посетили на следующий день. Время экскурсии пролетело увлекательно и незаметно! Хочу отметить, что ценность любой информации - в её подаче, чувствуется, что Ольга очень любит свой город, она постарались найти так много интересного! Вишенка на торте - прекрасно составленное портфолио, исторические фото города еще больше погружают в его атмосферу. Олечка, побольше вам туристов и любящих свой город кемеровчан! С удовольствием порекомендуем вас своим друзьям!

    Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!
  • Н
    Наталия
    12 июня 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Если есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не просто рассказ о городе Кемерово,
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    это легкий экскурс в прошлое России и Европы более столетней давности, который вдруг начинает сплетать ваши отрывочные знания в единую канву и вы начинаете дополнять друг друга с гидом. Это не экскурсия -это любопытный рассказ с вопросами друг другу, с обменом мнениями и. . О ЧУДО! открытием для каждого участника. Исторические факты вместе с рассматриванием фотографий, на том самом месте где это фото было сделано 100 лет назад, создает особую атмосферу переноса в прошлое. Ольга создает легкий квест и вы погружаетесь в мир детства, где есть место любопытству, восторгу и сопричастности. Не буду раскрывать детали этого короткого по времени, но длинного по мыслям, которые остаются с вами и вдруг вызывают интерес продолжить личные изыскания, события. Мои наилучшие рекомендации!!! Просто попробуйте! Да! Не ждите что вас будут развлекать - будьте готовы стать исследователями, даже если вы прожили в этом городе всю свою жизнь!

    Если есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не простоЕсли есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не простоЕсли есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не просто
  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Отличная экскурсия! Мы были на шэкскурсии большой компанией родственников, которые родились в Кемерово, жили, а сейчас разъехались по разным городам
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    нашей Родины. Абсолютно всем нам было интересно пройтись по знакомым улицам малой родины, глядя на дома, скверы новым взглядом после рассказов о них экскурсоводом Анной. Каждый из нас узнал какие то новые исторические факты о родном городе! И еще все это было под Новый год - прям волшебно! Спасибо за экскурсию! Рекомендую жителям города Кемерово посетить экскурсию и узнать свой город поближе)

  • Е
    Елена
    25 ноября 2024
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.
  • А
    Анна
    30 октября 2024
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Реликтовый лес»

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  3. Кемерово 360°
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Сколько стоит экскурсия по Кемерово в июле 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Реликтовый лес" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 7000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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