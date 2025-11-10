Мои заказы

Перестройка в Шалготарьяне

Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Шалготарьян в Кемерово предлагает уникальную возможность погрузиться в историю советско-венгерских отношений.

Прогулка по этому микрорайону раскрывает архитектурные особенности и культурные нюансы, отразившиеся в период перестройки. Здесь можно увидеть универсам Ноград, аллею
имени Белы Куна и школу имени Шандора Петефи.

Участники экскурсии узнают о влиянии партийных решений на архитектуру и как это отразилось на облике города. Подходит для всех, кто интересуется современной архитектурой и историей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📚 Исторические факты
  • 🌍 Советско-венгерские отношения
  • 🏙 Прогулка по микрорайону
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Перестройка в Шалготарьяне© Анна
Ближайшие даты:
16
ноя17
ноя23
ноя24
ноя30
ноя1
дек7
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Универсам Ноград
  • Аллея имени Белы Куна
  • Школа имени Шандора Петефи

Описание экскурсии

Шалготарьян иллюстрирует историю о выборе между запросом партии и взглядом архитектора. Между романическими идеями об организации быта и отрезвляющей реальностью. Между дружбой народов и трагической историей советско-венгерских отношений.

Вы прогуляетесь по уникальному не только для Кемерово, но и для всего Советского Союза микрорайону, посетите его тайные уголки, рассмотрите дворы и объекты инфраструктуры. И поймёте, почему самодостаточный Шалготарьян стал отражением внутри- и внешнеполитических изменений в стране.

На экскурсии вы:

  • увидите универсам Ноград, аллею имени Белы Куна и школу имени Шандора Петефи
  • узнаете, что такое Шалготарьян и Тавосочка
  • выясните, как по облицовке дома установить город производства плитки
  • услышите, как советские архитекторы знакомились с тем, что сейчас мы называем урбанистикой
    *возможно, прочувствуете известный мем «Женщина наслаждается советским модернизмом»

Кому подойдёт экскурсия

Эта прогулка для вас, если вы интересуетесь современной архитектурой и историей (вне зависимости от того, знакомы ли вы с самим Кемерово).

Организационные детали

Информация предназначена для взрослой аудитории, но на нашем пути немало детских площадок и интересных детям объектов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ленинградском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Кемерово
Провела экскурсии для 127 туристов
Я родилась и выросла в городе Кемерово и довольно долго думала, что этот город простой и скучный. Я интересовалась историей архитектуры, посещала города и страны в разных частях света, но
не знала ничего о своем родном городе; меня увлекала жизнь людей во времена коммунистического энтузиазма, но я не знала о том, что мой город построен на этом энтузиазме. Что ж, я изучила историю родного города и узнала о том, почему он уникален. Сейчас я создаю экскурсии для кемеровчан и гостей из других городов, моя цель — рассказать другим людям о том, чем замечателен и примечателен город Кемерово.

Входит в следующие категории Кемерово

