Шалготарьян в Кемерово предлагает уникальную возможность погрузиться в историю советско-венгерских отношений.Прогулка по этому микрорайону раскрывает архитектурные особенности и культурные нюансы, отразившиеся в период перестройки. Здесь можно увидеть универсам Ноград, аллею

имени Белы Куна и школу имени Шандора Петефи. Участники экскурсии узнают о влиянии партийных решений на архитектуру и как это отразилось на облике города. Подходит для всех, кто интересуется современной архитектурой и историей

Описание экскурсии

Шалготарьян иллюстрирует историю о выборе между запросом партии и взглядом архитектора. Между романическими идеями об организации быта и отрезвляющей реальностью. Между дружбой народов и трагической историей советско-венгерских отношений.

Вы прогуляетесь по уникальному не только для Кемерово, но и для всего Советского Союза микрорайону, посетите его тайные уголки, рассмотрите дворы и объекты инфраструктуры. И поймёте, почему самодостаточный Шалготарьян стал отражением внутри- и внешнеполитических изменений в стране.

На экскурсии вы:

увидите универсам Ноград, аллею имени Белы Куна и школу имени Шандора Петефи

узнаете, что такое Шалготарьян и Тавосочка

выясните, как по облицовке дома установить город производства плитки

услышите, как советские архитекторы знакомились с тем, что сейчас мы называем урбанистикой

*возможно, прочувствуете известный мем «Женщина наслаждается советским модернизмом»

Кому подойдёт экскурсия

Эта прогулка для вас, если вы интересуетесь современной архитектурой и историей (вне зависимости от того, знакомы ли вы с самим Кемерово).

Организационные детали

Информация предназначена для взрослой аудитории, но на нашем пути немало детских площадок и интересных детям объектов.