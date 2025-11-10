Шалготарьян иллюстрирует историю о выборе между запросом партии и взглядом архитектора. Между романическими идеями об организации быта и отрезвляющей реальностью. Между дружбой народов и трагической историей советско-венгерских отношений.
Вы прогуляетесь по уникальному не только для Кемерово, но и для всего Советского Союза микрорайону, посетите его тайные уголки, рассмотрите дворы и объекты инфраструктуры. И поймёте, почему самодостаточный Шалготарьян стал отражением внутри- и внешнеполитических изменений в стране.
На экскурсии вы:
увидите универсам Ноград, аллею имени Белы Куна и школу имени Шандора Петефи
узнаете, что такое Шалготарьян и Тавосочка
выясните, как по облицовке дома установить город производства плитки
услышите, как советские архитекторы знакомились с тем, что сейчас мы называем урбанистикой *возможно, прочувствуете известный мем «Женщина наслаждается советским модернизмом»
Кому подойдёт экскурсия
Эта прогулка для вас, если вы интересуетесь современной архитектурой и историей (вне зависимости от того, знакомы ли вы с самим Кемерово).
Организационные детали
Информация предназначена для взрослой аудитории, но на нашем пути немало детских площадок и интересных детям объектов.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Анна — ваш гид в Кемерово
Я родилась и выросла в городе Кемерово и довольно долго думала, что этот город простой и скучный. Я интересовалась историей архитектуры, посещала города и страны в разных частях света, но
не знала ничего о своем родном городе; меня увлекала жизнь людей во времена коммунистического энтузиазма, но я не знала о том, что мой город построен на этом энтузиазме.
Что ж, я изучила историю родного города и узнала о том, почему он уникален. Сейчас я создаю экскурсии для кемеровчан и гостей из других городов, моя цель — рассказать другим людям о том, чем замечателен и примечателен город Кемерово.