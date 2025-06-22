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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
13 июл в 10:00
14 июл в 10:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Погрузитесь в историю Кемерово, узнав о его развитии от села до промышленного центра. Откройте тайны старого города и его кварталов
Завтра в 15:00
13 июл в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кемерово 360°
Получить полное впечатление о городе и понять, почему оно глубже, чем кажется на первый взгляд
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июня 2025Кемерово нас встретил солнечной погодой и отличным гидом. Интересная экскурсия на машине по основным местам города, многое увидили и узнали. Сергей все рассказал, показал, интересная подача материала. Однозначно рекомендую!!!
- ММарина19 июня 2025Сергей был пунктуален. Приехал в срок и в назначенное время. Был очень жаркий день и перемещение на авто, прям в тему с кондиционером. Экскурсия была содержательная, узнали много нового. Рекомендую!
- ЕЕкатерина19 июня 2025Сергей великолепный рассказчик, прекрасно знает свой город и готов ответить на любые вопросы! Время пролетело незаметно, очень впечатляющая экскурсия. Рекомендуем)
- ННаталия20 мая 2025Кемерово считается не туристическим городом, но у него есть своя история, очень отличающаяся от других Сибирских городов. Мы с подругами
- ООльга4 мая 2025Анна отличный экскурсовод влюбленная в свой город! частичку своей любви она передала нам! историю,особенности,уникальность Кемерово Анна отразила в своей экскурсии,2 часа пролетели незаметно! мы остались очень довольны! спасибо Анна!
- ССергей27 апреля 2025Анна - замечательный рассказчик и очень приятный человек! Маршрут составлен грамотно и интересно! Рассказ живой, насыщенный фактами и нетривиальными историями из жизни города. В конце экскурсии Анна дала полезные советы по городу Кемерово.
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