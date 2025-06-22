А Анна Знакомьтесь, Кемерово Кемерово нас встретил солнечной погодой и отличным гидом. Интересная экскурсия на машине по основным местам города, многое увидили и узнали. Сергей все рассказал, показал, интересная подача материала. Однозначно рекомендую!!!

М Марина Знакомьтесь, Кемерово Сергей был пунктуален. Приехал в срок и в назначенное время. Был очень жаркий день и перемещение на авто, прям в тему с кондиционером. Экскурсия была содержательная, узнали много нового. Рекомендую!

Е Екатерина Знакомьтесь, Кемерово Сергей великолепный рассказчик, прекрасно знает свой город и готов ответить на любые вопросы! Время пролетело незаметно, очень впечатляющая экскурсия. Рекомендуем)

Н Наталия Кемерово: молодой, промышленный, сибирский читать дальше специально приехали на выходные из Томска, для знакомства с городом и похода в театр. Анна очень подробно рассказала об основании и развитии Кемерово, показала старые фотографии, тех мест, по которым проходила наша экскурсия. Два часа пролетели незаметно. На прощание Анна подарила нам небольшой подарок, было очень неожиданно и приятно. Обязательно путешествуйте, берите экскурсии, узнавайте новое. Кемерово считается не туристическим городом, но у него есть своя история, очень отличающаяся от других Сибирских городов. Мы с подругами

О Ольга Кемерово: молодой, промышленный, сибирский Анна отличный экскурсовод влюбленная в свой город! частичку своей любви она передала нам! историю,особенности,уникальность Кемерово Анна отразила в своей экскурсии,2 часа пролетели незаметно! мы остались очень довольны! спасибо Анна!