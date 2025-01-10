2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Начало: Филармония Кузбасса
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3200₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Обзорная экскурсия по городу
Начало: Недалеко от площади Советов
26 янв в 09:00
2 фев в 09:00
4800₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
От звания самого элитного района Кемерово до славы криминального центра города
Начало: На Ленинградском проспекте
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
5600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 января 2025Отличная экскурсия! Мы были на шэкскурсии большой компанией родственников, которые родились в Кемерово, жили, а сейчас разъехались по разным городам
- ММария26 ноября 2024Очень понравилось, Ольга творческий и очень классный человек, спасибо за эмоции и полученные знания, взгляд на вещи! Так же подарок ко дню рождения был приятен и неожиданен!
- ЕЕлена25 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.
- ООльга13 ноября 2024Всё прошло прекрасно, не смотря на не очень теплую погоду, впечатления от прогулки остались самые тёплые! Спасибо большое Ольге за атмосферу и новые знания и впечатления! 😊
- ААнна30 октября 2024Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!
- ННаталья21 октября 2024Огромное спасибо Ольге!!! Очень повезло с погодой, прогулка была отличной - необычные места, в которые даже и не додумалась бы заглянуть, если бы гуляла самостоятельно. Ольга очень позитивный и доброжелательный человечек, который моментально создал дружескую атмосферу!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в январе 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 5600. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемерово на 2025 год по теме «Пешеходные», 86 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март