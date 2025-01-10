Н Наталья Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму читать дальше нашей Родины. Абсолютно всем нам было интересно пройтись по знакомым улицам малой родины, глядя на дома, скверы новым взглядом после рассказов о них экскурсоводом Анной. Каждый из нас узнал какие то новые исторические факты о родном городе! И еще все это было под Новый год - прям волшебно! Спасибо за экскурсию! Рекомендую жителям города Кемерово посетить экскурсию и узнать свой город поближе) Отличная экскурсия! Мы были на шэкскурсии большой компанией родственников, которые родились в Кемерово, жили, а сейчас разъехались по разным городам

М Мария Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Очень понравилось, Ольга творческий и очень классный человек, спасибо за эмоции и полученные знания, взгляд на вещи! Так же подарок ко дню рождения был приятен и неожиданен!

Е Елена Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.

О Ольга Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Всё прошло прекрасно, не смотря на не очень теплую погоду, впечатления от прогулки остались самые тёплые! Спасибо большое Ольге за атмосферу и новые знания и впечатления! 😊

А Анна Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!