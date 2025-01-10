Пешие экскурсии-прогулки в Кемерово с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Кемерово, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Пешая
69 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Начало: Филармония Кузбасса
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3200 за всё до 6 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Обзорная экскурсия по городу
Начало: Недалеко от площади Советов
26 янв в 09:00
2 фев в 09:00
4800 за всё до 7 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
От звания самого элитного района Кемерово до славы криминального центра города
Начало: На Ленинградском проспекте
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
5600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Отличная экскурсия! Мы были на шэкскурсии большой компанией родственников, которые родились в Кемерово, жили, а сейчас разъехались по разным городам
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    нашей Родины. Абсолютно всем нам было интересно пройтись по знакомым улицам малой родины, глядя на дома, скверы новым взглядом после рассказов о них экскурсоводом Анной. Каждый из нас узнал какие то новые исторические факты о родном городе! И еще все это было под Новый год - прям волшебно! Спасибо за экскурсию! Рекомендую жителям города Кемерово посетить экскурсию и узнать свой город поближе)

  • М
    Мария
    26 ноября 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Очень понравилось, Ольга творческий и очень классный человек, спасибо за эмоции и полученные знания, взгляд на вещи! Так же подарок ко дню рождения был приятен и неожиданен!
  • Е
    Елена
    25 ноября 2024
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.
  • О
    Ольга
    13 ноября 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Всё прошло прекрасно, не смотря на не очень теплую погоду, впечатления от прогулки остались самые тёплые! Спасибо большое Ольге за атмосферу и новые знания и впечатления! 😊
  • А
    Анна
    30 октября 2024
    Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    21 октября 2024
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Огромное спасибо Ольге!!! Очень повезло с погодой, прогулка была отличной - необычные места, в которые даже и не додумалась бы заглянуть, если бы гуляла самостоятельно. Ольга очень позитивный и доброжелательный человечек, который моментально создал дружескую атмосферу!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Пешеходные»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
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  3. Перестройка в Шалготарьяне
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  2. Реликтовый лес
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в январе 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 5600. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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