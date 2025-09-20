Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Кимрах, цены от 9400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 6 часов 79 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Архитектура города Кимры Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод... 9400 ₽ за всё до 5 чел. На машине 12 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли 13 500 ₽ за всё до 4 чел. 8 часов Индивидуальная до 10 чел. Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто) Яркое и весёлое путешествие с уличными гуляниями и историями о трёх городах русских 23 500 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Кимр

Ответы на вопросы от путешественников по Кимрам в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кимрах Архитектура города Кимры Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто) В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Кимрам в сентябре 2025 Сейчас в Кимрах в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 9400 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Кимры на 1 день, гиды Кимр подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Кимры так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025