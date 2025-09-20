Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 08:00
22 сен в 08:00
9400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
24 сен в 08:30
1 окт в 08:30
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто)
Яркое и весёлое путешествие с уличными гуляниями и историями о трёх городах русских
21 сен в 10:30
22 сен в 10:30
23 500 ₽ за всё до 10 чел.
