Е Екатерина Очень рекомендую экскурсию с Никитой! Нас было 6 человек, мы в восторге!

Н Надежда Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий за сохранение исторических памятников архитектуры. Всем желающим узнать историю города, посмотреть все его достопримечательности, рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Никиту!

Е Елена Замечательный экскурсовод Никита - знаток своего дела, влюбленный в родной город и радеющий за его развитие. Всем рекомендуем!

О Ольга читать дальше родной край, обладают энциклопедическими знаниями и умеют доступно донести до слушателей материал!

Но у нас есть небольшое предложение: Никита, когда вы будете проводить экскурсию в осенне-зимний период, то по Московскоц улице всё-таки лучше пройтись при свете дня, иначе впечатления рискуют быть смазанными)

Желаем процветания! Спасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсовод Никита, которые знают про

Л Людмила Прекрасная экскурсия. Спасибо, Никите. Обязательно вернемся.

Н Наталия Потрясающая и в вдохновляющая экскурсия, одна из самых лучших за мою жизнь.

В Виктория читать дальше часов)) мы ходили за ним как детсадовцы, в восхищении открыв рот. Кимры, конечно, богат архитектурно, есть что посмотреть, на что полюбоваться и всей этой красотой с нами щедро делился Никита. Ну а уж после того, как он познакомил нас со своим другом реставратором, с которым они вместе занимаются реставрацией дома купца Шокина, и показал нам этот объект реставрации, мы теперь навечно его поклонники.))) Однозначно рекомендую и Кимры, и Никиту, как большого знатока этого города. Никита просто великолепный рассказчик, владеющий таким огромным культурным и архитектурным пластом знаний, что всю экскурсию (на минуточку длилась она 6

Г Галина читать дальше при демонстрации архитектурного наследия старинного города - это дорогого стоит. Очень приятный и отзывчивый человек, мало того, что его рассказ был великолепен, так он ещё снабдил нас ссылками на литературу, которая должна дополнить наши познания о городе. Спасибо за экскурсию, а тем, кто собирается посетить город Кимры, советую обратиться к экскурсоводу Никите. Экскурсовод Никита оказался великолепным рассказчиком и большим знатоком истории города Кимры. Так много знать и с таким артистизмом донести информацию

Г Галина Никита - отличнейший экскурсовод, Кимры - любопытнейшая точка на карте, рекомендую побывать здесь именно с экскурсией от Никиты, мимо такой любви к своему родному месту и интересу невозможно пройти - прохожие стояли с раскрытыми ртами и внимали!

А Андрей Никита - отличный, знающий и увлеченный гид. Даже дождливая погода не испортила восхищение от экскурсии

М Марина Никита - интересный и эрудированный рассказчик, свободно владеющий темой и прекрасно знающий город. Спасибо за экскурсию, при случае с удовольствием встретимся снова =)

И Ирина читать дальше неравнодушный житель своего родного города. Экскурсия была более 4х часов, но еще и не все успели, так как зимой короткий световой день. Договорились приехать летом, чтобы осмотреть все более основательно. Экскурсия понравилась! Никита отличный экскурсовод, знающий свой город и хорошо разбирающийся в истории искусства и архитектуры. Внимательный, тактичный, приятный собеседник,

О Ольга Были на экскурсии группой с детьми. Понравилось всем! Надеемся на продолжение сотрудничества.

Н Наталья Спасибо большое Никите за такую интересную экскурсию!!! Даже не могла подумать, что Кимры такой интересный город с такой историей. Поразило, насколько по разному может быть восприятие человека, когда тебе рассказывают и показывают историю)

П Полина Никите большое спасибо!

Он вызывал у нас огромное уважение за свой энтузиазм и любовь к городу. Несмотря на все трудности с которыми сталкивается.

Удача посмотреть на город его глазами.

М Мила Никита великолепный экскурсовод, знает все на свете, интересно рассказывает и просто очень приятный молодой человек! Мы остались в восторге от экскурсии!!! спасибо огромное)

ю юлия Экскурсия с Никитой по Кимрам - лучшее, что с вами может произойти в Кимрах, если вы приехали сюда посмотреть провинциальный модерн. Просто договаривайтесь и идите на эту экскурсию. И вам точно захочется вернуться в Кимры снова!

Е Евгения читать дальше Материал преподносит доступно. По Кимрам может гулять и рассказывать целый день. Хорошо бы, чтобы и администрация постаралась восстановить памятники архитектуры и показать этот интересный город с большим количеством объектов, своей историей и атмосферой во всей красе! Большое спасибо Никите за информативную, насыщенную, глубоко погружённую экскурсию, отзывчивость, профессионализм! Довольны трое разновозрастных искушённых путешественника. Никита - увлечённый искусствовед.

Е Елизавета Спасибо огромное за потрясающую экскурсию! Благодаря таким людям как Никита появляется надежда, что через несколько лет эта красота не будет окончательно утрачена.