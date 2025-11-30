Мои заказы

Экскурсии Кимр об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Кимрах, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Архитектура города Кимры
Пешая
5 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
17 дек в 08:30
14 янв в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто)
Яркое и весёлое путешествие с уличными гуляниями и историями о трёх городах русских
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
от 23 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Очень рекомендую экскурсию с Никитой! Нас было 6 человек, мы в восторге!
  • Н
    Надежда
    16 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий за сохранение исторических памятников архитектуры. Всем желающим узнать историю города, посмотреть все его достопримечательности, рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Никиту!
  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Замечательный экскурсовод Никита - знаток своего дела, влюбленный в родной город и радеющий за его развитие. Всем рекомендуем!
  • О
    Ольга
    11 октября 2025
    Архитектура города Кимры
    Спасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсовод Никита, которые знают про
    читать дальше

    родной край, обладают энциклопедическими знаниями и умеют доступно донести до слушателей материал!
    Но у нас есть небольшое предложение: Никита, когда вы будете проводить экскурсию в осенне-зимний период, то по Московскоц улице всё-таки лучше пройтись при свете дня, иначе впечатления рискуют быть смазанными)
    Желаем процветания!

  • Л
    Людмила
    26 августа 2025
    Архитектура города Кимры
    Прекрасная экскурсия. Спасибо, Никите. Обязательно вернемся.
  • Н
    Наталия
    16 августа 2025
    Архитектура города Кимры
    Потрясающая и в вдохновляющая экскурсия, одна из самых лучших за мою жизнь.
  • В
    Виктория
    14 августа 2025
    Архитектура города Кимры
    Никита просто великолепный рассказчик, владеющий таким огромным культурным и архитектурным пластом знаний, что всю экскурсию (на минуточку длилась она 6
    читать дальше

    часов)) мы ходили за ним как детсадовцы, в восхищении открыв рот. Кимры, конечно, богат архитектурно, есть что посмотреть, на что полюбоваться и всей этой красотой с нами щедро делился Никита. Ну а уж после того, как он познакомил нас со своим другом реставратором, с которым они вместе занимаются реставрацией дома купца Шокина, и показал нам этот объект реставрации, мы теперь навечно его поклонники.))) Однозначно рекомендую и Кимры, и Никиту, как большого знатока этого города.

  • Г
    Галина
    22 июля 2025
    Архитектура города Кимры
    Экскурсовод Никита оказался великолепным рассказчиком и большим знатоком истории города Кимры. Так много знать и с таким артистизмом донести информацию
    читать дальше

    при демонстрации архитектурного наследия старинного города - это дорогого стоит. Очень приятный и отзывчивый человек, мало того, что его рассказ был великолепен, так он ещё снабдил нас ссылками на литературу, которая должна дополнить наши познания о городе. Спасибо за экскурсию, а тем, кто собирается посетить город Кимры, советую обратиться к экскурсоводу Никите.

  • Г
    Галина
    24 июня 2025
    Архитектура города Кимры
    Никита - отличнейший экскурсовод, Кимры - любопытнейшая точка на карте, рекомендую побывать здесь именно с экскурсией от Никиты, мимо такой любви к своему родному месту и интересу невозможно пройти - прохожие стояли с раскрытыми ртами и внимали!
  • А
    Андрей
    14 июня 2025
    Архитектура города Кимры
    Никита - отличный, знающий и увлеченный гид. Даже дождливая погода не испортила восхищение от экскурсии
  • М
    Марина
    28 марта 2025
    Архитектура города Кимры
    Никита - интересный и эрудированный рассказчик, свободно владеющий темой и прекрасно знающий город. Спасибо за экскурсию, при случае с удовольствием встретимся снова =)
  • И
    Ирина
    22 января 2025
    Архитектура города Кимры
    Экскурсия понравилась! Никита отличный экскурсовод, знающий свой город и хорошо разбирающийся в истории искусства и архитектуры. Внимательный, тактичный, приятный собеседник,
    читать дальше

    неравнодушный житель своего родного города. Экскурсия была более 4х часов, но еще и не все успели, так как зимой короткий световой день. Договорились приехать летом, чтобы осмотреть все более основательно.

  • О
    Ольга
    10 января 2025
    Архитектура города Кимры
    Были на экскурсии группой с детьми. Понравилось всем! Надеемся на продолжение сотрудничества.
  • Н
    Наталья
    15 декабря 2024
    Архитектура города Кимры
    Спасибо большое Никите за такую интересную экскурсию!!! Даже не могла подумать, что Кимры такой интересный город с такой историей. Поразило, насколько по разному может быть восприятие человека, когда тебе рассказывают и показывают историю)
  • П
    Полина
    4 декабря 2024
    Архитектура города Кимры
    Никите большое спасибо!
    Он вызывал у нас огромное уважение за свой энтузиазм и любовь к городу. Несмотря на все трудности с которыми сталкивается.
    Удача посмотреть на город его глазами.
  • М
    Мила
    16 октября 2024
    Архитектура города Кимры
    Никита великолепный экскурсовод, знает все на свете, интересно рассказывает и просто очень приятный молодой человек! Мы остались в восторге от экскурсии!!! спасибо огромное)
  • ю
    юлия
    13 октября 2024
    Архитектура города Кимры
    Экскурсия с Никитой по Кимрам - лучшее, что с вами может произойти в Кимрах, если вы приехали сюда посмотреть провинциальный модерн. Просто договаривайтесь и идите на эту экскурсию. И вам точно захочется вернуться в Кимры снова!
  • Е
    Евгения
    12 октября 2024
    Архитектура города Кимры
    Большое спасибо Никите за информативную, насыщенную, глубоко погружённую экскурсию, отзывчивость, профессионализм! Довольны трое разновозрастных искушённых путешественника. Никита - увлечённый искусствовед.
    читать дальше

    Материал преподносит доступно. По Кимрам может гулять и рассказывать целый день. Хорошо бы, чтобы и администрация постаралась восстановить памятники архитектуры и показать этот интересный город с большим количеством объектов, своей историей и атмосферой во всей красе!

  • Е
    Елизавета
    30 сентября 2024
    Архитектура города Кимры
    Спасибо огромное за потрясающую экскурсию! Благодаря таким людям как Никита появляется надежда, что через несколько лет эта красота не будет окончательно утрачена.
  • О
    Ольга
    29 сентября 2024
    Архитектура города Кимры
    Суперэкскурсия! Супергид! Спасибо огромное Никите за прекрасную экскурсию. Это было больше, чем экскурсия, это было Действо: полное погружение в историю, в архитектурные детали, в события. Время пролетело настолько незаметно, что мы готовы были продолжать и продолжить. Никита, спасибо Вам огромное!

