Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
17 дек в 08:30
14 янв в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто)
Яркое и весёлое путешествие с уличными гуляниями и историями о трёх городах русских
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
от 23 500 ₽ за всё до 5 чел.
- ЕЕкатерина30 ноября 2025Очень рекомендую экскурсию с Никитой! Нас было 6 человек, мы в восторге!
- ННадежда16 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий за сохранение исторических памятников архитектуры. Всем желающим узнать историю города, посмотреть все его достопримечательности, рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Никиту!
- ЕЕлена5 ноября 2025Замечательный экскурсовод Никита - знаток своего дела, влюбленный в родной город и радеющий за его развитие. Всем рекомендуем!
- ООльга11 октября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсовод Никита, которые знают про
- ЛЛюдмила26 августа 2025Прекрасная экскурсия. Спасибо, Никите. Обязательно вернемся.
- ННаталия16 августа 2025Потрясающая и в вдохновляющая экскурсия, одна из самых лучших за мою жизнь.
- ВВиктория14 августа 2025Никита просто великолепный рассказчик, владеющий таким огромным культурным и архитектурным пластом знаний, что всю экскурсию (на минуточку длилась она 6
- ГГалина22 июля 2025Экскурсовод Никита оказался великолепным рассказчиком и большим знатоком истории города Кимры. Так много знать и с таким артистизмом донести информацию
- ГГалина24 июня 2025Никита - отличнейший экскурсовод, Кимры - любопытнейшая точка на карте, рекомендую побывать здесь именно с экскурсией от Никиты, мимо такой любви к своему родному месту и интересу невозможно пройти - прохожие стояли с раскрытыми ртами и внимали!
- ААндрей14 июня 2025Никита - отличный, знающий и увлеченный гид. Даже дождливая погода не испортила восхищение от экскурсии
- ММарина28 марта 2025Никита - интересный и эрудированный рассказчик, свободно владеющий темой и прекрасно знающий город. Спасибо за экскурсию, при случае с удовольствием встретимся снова =)
- ИИрина22 января 2025Экскурсия понравилась! Никита отличный экскурсовод, знающий свой город и хорошо разбирающийся в истории искусства и архитектуры. Внимательный, тактичный, приятный собеседник,
- ООльга10 января 2025Были на экскурсии группой с детьми. Понравилось всем! Надеемся на продолжение сотрудничества.
- ННаталья15 декабря 2024Спасибо большое Никите за такую интересную экскурсию!!! Даже не могла подумать, что Кимры такой интересный город с такой историей. Поразило, насколько по разному может быть восприятие человека, когда тебе рассказывают и показывают историю)
- ППолина4 декабря 2024Никите большое спасибо!
Он вызывал у нас огромное уважение за свой энтузиазм и любовь к городу. Несмотря на все трудности с которыми сталкивается.
Удача посмотреть на город его глазами.
- ММила16 октября 2024Никита великолепный экскурсовод, знает все на свете, интересно рассказывает и просто очень приятный молодой человек! Мы остались в восторге от экскурсии!!! спасибо огромное)
- ююлия13 октября 2024Экскурсия с Никитой по Кимрам - лучшее, что с вами может произойти в Кимрах, если вы приехали сюда посмотреть провинциальный модерн. Просто договаривайтесь и идите на эту экскурсию. И вам точно захочется вернуться в Кимры снова!
- ЕЕвгения12 октября 2024Большое спасибо Никите за информативную, насыщенную, глубоко погружённую экскурсию, отзывчивость, профессионализм! Довольны трое разновозрастных искушённых путешественника. Никита - увлечённый искусствовед.
- ЕЕлизавета30 сентября 2024Спасибо огромное за потрясающую экскурсию! Благодаря таким людям как Никита появляется надежда, что через несколько лет эта красота не будет окончательно утрачена.
- ООльга29 сентября 2024Суперэкскурсия! Супергид! Спасибо огромное Никите за прекрасную экскурсию. Это было больше, чем экскурсия, это было Действо: полное погружение в историю, в архитектурные детали, в события. Время пролетело настолько незаметно, что мы готовы были продолжать и продолжить. Никита, спасибо Вам огромное!
