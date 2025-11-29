Вы посетите три города Верхневолжья за один день. Узнаете, чем они живут и о чём мечтают. Мы накормим вас сытным обедом из русской печи — наваристым борщом и деревенскими разносолами. Вы побываете в городе русского сердца и увидите необычное явление — светящуюся в воде колокольню.

Описание экскурсии

10:30 — Кимры. Встреча и обзорная экскурсия «Столица сапожного царства». Участие в интерактивной программе «Прогулки по улицам сапожного царства» с воссозданием сцен из прошлого и угощением шампанским

11:30 — музейный центр Кимр. Мультимедийное пространство с экспозицией о жизни города на рубеже 19–20 веков. Вас ждут истории о купцах, ремесленниках и уникальной сапожной славе Кимр

12:30 — переезд в Верхнюю Троицу через Горицы

13:30 — праздничный обед в деревенской избе: борщ с мясом и деревенской сметаной, картошечка томлёная с мясом в горшочках, деревенские разносолы (огурчики и помидорчики солёные, квашеная капустка)

Интерактивная, развлекательная фольклорная программа:

Величальная встреча гостей, уличные гуляния с хороводами, песнями и частушками

Экскурсия по Музею каши и кашинских традиций

Весёлая интерактивная программа «Как на Троицком дворе»

15:30 — экскурсия по Кашину «Кашин — город русского сердца»

17:00 — экскурсия по Калязину. Прогулка по старинной булыжной мостовой с выходом к колокольне с архитектурной подсветкой

18:00 — отправление домой

Организационные детали