Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто)

Яркое и весёлое путешествие с уличными гуляниями и историями о трёх городах русских
Вы посетите три города Верхневолжья за один день. Узнаете, чем они живут и о чём мечтают. Мы накормим вас сытным обедом из русской печи — наваристым борщом и деревенскими разносолами. Вы побываете в городе русского сердца и увидите необычное явление — светящуюся в воде колокольню.
Описание экскурсии

10:30 — Кимры. Встреча и обзорная экскурсия «Столица сапожного царства». Участие в интерактивной программе «Прогулки по улицам сапожного царства» с воссозданием сцен из прошлого и угощением шампанским
11:30 — музейный центр Кимр. Мультимедийное пространство с экспозицией о жизни города на рубеже 19–20 веков. Вас ждут истории о купцах, ремесленниках и уникальной сапожной славе Кимр

12:30 — переезд в Верхнюю Троицу через Горицы

13:30 — праздничный обед в деревенской избе: борщ с мясом и деревенской сметаной, картошечка томлёная с мясом в горшочках, деревенские разносолы (огурчики и помидорчики солёные, квашеная капустка)

Интерактивная, развлекательная фольклорная программа:

  • Величальная встреча гостей, уличные гуляния с хороводами, песнями и частушками
  • Экскурсия по Музею каши и кашинских традиций
  • Весёлая интерактивная программа «Как на Троицком дворе»

15:30 — экскурсия по Кашину «Кашин — город русского сердца»
17:00 — экскурсия по Калязину. Прогулка по старинной булыжной мостовой с выходом к колокольне с архитектурной подсветкой
18:00 — отправление домой

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты в музеи
  • Обед оплачивается дополнительно — по желанию
  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
  • Можем организовать программу для группы до 45 чел. Детали обсудим в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Кимрах
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!

