Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
Завтра в 08:30
17 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кольцо Верхневолжья: Кимры - Кашин - Калязин (на вашем авто)
Яркое и весёлое путешествие с уличными гуляниями и историями о трёх городах русских
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от 23 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег12 июня 2023Никита рассказывает живо и увлекательно, не шаблонно. Тактично подстраивается под темп экскурсантов.
Участвует в местных волонтерских активностях, поэтому может рассказать не только как все прекрасно было, но и как сейчас энтузиасты это стараются сохранить.
- ГГеннадий20 мая 2023Нам очень понравилась экскурсия, она интересная и с точки зрения архитектуры, необычности. Гид Никита просто замечательный, болеет этим делом, много
Ответы на вопросы от путешественников по Кимрам в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кимрах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кимрам в декабре 2025
Сейчас в Кимрах в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Кимр и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль