Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 15:00
7 мар в 14:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кимрский деревянный модерн
Погрузиться в историю богатого торгового села и увидеть архитектурные жемчужины русской провинции
Начало: На улице Набережная Фадеева
8 мар в 12:00
9 мар в 08:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Погулять по городу, осмотреть здания и памятники и узнать историю сапожной столицы
Начало: На Театральной площади Кимр
9 мар в 10:00
10 мар в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
