часов)) мы ходили за ним как детсадовцы, в восхищении открыв рот. Кимры, конечно, богат архитектурно, есть что посмотреть, на что полюбоваться и всей этой красотой с нами щедро делился Никита. Ну а уж после того, как он познакомил нас со своим другом реставратором, с которым они вместе занимаются реставрацией дома купца Шокина, и показал нам этот объект реставрации, мы теперь навечно его поклонники.))) Однозначно рекомендую и Кимры, и Никиту, как большого знатока этого города.