Мои заказы

Экскурсии выходного дня в Кимрах

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кимрах, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Архитектура города Кимры
Пешая
5 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Погулять по городу, осмотреть здания и памятники и узнать историю сапожной столицы
Начало: На Театральной площади Кимр
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Кимрский деревянный модерн
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кимрский деревянный модерн
Погрузиться в историю богатого торгового села и увидеть архитектурные жемчужины русской провинции
Начало: На улице Набережная Фадеева
12 мар в 08:00
13 мар в 08:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2026
    Архитектура города Кимры
    Прекрасная экскурсия от фантастического гида!!! Огромный объем информации в доступной фоме, профессионально, легко, изящно, с юмором, с перерывами на чай. О такой экскурсии мечтает каждый путешественник!!! Никита, спасибо Вам за этот чудесный день!!!
  • А
    Анастасия
    8 января 2026
    Архитектура города Кимры
    Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием! Это потрясающая, длинная, интереснейшая
    читать дальше

    экскурсия, на которой незаметно пролетает время. Никита отлично рассказывает, планирует время, поскольку зима, заходили греться в разные интересные места. Мои бабушка и дедушка родом из этих мест, мама родилась недалеко от Кимр, но после Великой Отечественной войны все переехали в Москву и связь с малой Родиной к сожалению утратилась. Было очень волнительно вернуться на землю предков и понять, какая архитектурная жемчужина скрывается в Кимрах!!! Обязательно вернусь еще!

    Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!
  • Е
    Екатерина
    30 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Очень рекомендую экскурсию с Никитой! Нас было 6 человек, мы в восторге!
  • Н
    Надежда
    16 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий за сохранение исторических памятников архитектуры. Всем желающим узнать историю города, посмотреть все его достопримечательности, рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Никиту!
    Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий
  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Замечательный экскурсовод Никита - знаток своего дела, влюбленный в родной город и радеющий за его развитие. Всем рекомендуем!
  • О
    Ольга
    11 октября 2025
    Архитектура города Кимры
    Спасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсовод Никита, которые знают про
    читать дальше

    родной край, обладают энциклопедическими знаниями и умеют доступно донести до слушателей материал!
    Но у нас есть небольшое предложение: Никита, когда вы будете проводить экскурсию в осенне-зимний период, то по Московскоц улице всё-таки лучше пройтись при свете дня, иначе впечатления рискуют быть смазанными)
    Желаем процветания!

    Спасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсоводСпасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсоводСпасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсоводСпасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсоводСпасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсоводСпасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсоводСпасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсовод
  • Л
    Людмила
    26 августа 2025
    Архитектура города Кимры
    Прекрасная экскурсия. Спасибо, Никите. Обязательно вернемся.
  • Н
    Наталия
    16 августа 2025
    Архитектура города Кимры
    Потрясающая и в вдохновляющая экскурсия, одна из самых лучших за мою жизнь.
  • В
    Виктория
    14 августа 2025
    Архитектура города Кимры
    Никита просто великолепный рассказчик, владеющий таким огромным культурным и архитектурным пластом знаний, что всю экскурсию (на минуточку длилась она 6
    читать дальше

    часов)) мы ходили за ним как детсадовцы, в восхищении открыв рот. Кимры, конечно, богат архитектурно, есть что посмотреть, на что полюбоваться и всей этой красотой с нами щедро делился Никита. Ну а уж после того, как он познакомил нас со своим другом реставратором, с которым они вместе занимаются реставрацией дома купца Шокина, и показал нам этот объект реставрации, мы теперь навечно его поклонники.))) Однозначно рекомендую и Кимры, и Никиту, как большого знатока этого города.

  • Г
    Галина
    22 июля 2025
    Архитектура города Кимры
    Экскурсовод Никита оказался великолепным рассказчиком и большим знатоком истории города Кимры. Так много знать и с таким артистизмом донести информацию
    читать дальше

    при демонстрации архитектурного наследия старинного города - это дорогого стоит. Очень приятный и отзывчивый человек, мало того, что его рассказ был великолепен, так он ещё снабдил нас ссылками на литературу, которая должна дополнить наши познания о городе. Спасибо за экскурсию, а тем, кто собирается посетить город Кимры, советую обратиться к экскурсоводу Никите.

Ответы на вопросы от путешественников по Кимрам в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кимрах
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Архитектура города Кимры;
  2. Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн;
  3. Кимрский деревянный модерн.
Какие места ещё посмотреть в Кимрах
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Кимрам в марте 2026
Сейчас в Кимрах в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кимрах на 2026 год на выходные, 86 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май