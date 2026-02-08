Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Погулять по городу, осмотреть здания и памятники и узнать историю сапожной столицы
Начало: На Театральной площади Кимр
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кимрский деревянный модерн
Погрузиться в историю богатого торгового села и увидеть архитектурные жемчужины русской провинции
Начало: На улице Набережная Фадеева
12 мар в 08:00
13 мар в 08:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 февраля 2026Прекрасная экскурсия от фантастического гида!!! Огромный объем информации в доступной фоме, профессионально, легко, изящно, с юмором, с перерывами на чай. О такой экскурсии мечтает каждый путешественник!!! Никита, спасибо Вам за этот чудесный день!!!
- ААнастасия8 января 2026Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием! Это потрясающая, длинная, интереснейшая
- ЕЕкатерина30 ноября 2025Очень рекомендую экскурсию с Никитой! Нас было 6 человек, мы в восторге!
- ННадежда16 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий за сохранение исторических памятников архитектуры. Всем желающим узнать историю города, посмотреть все его достопримечательности, рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Никиту!
- ЕЕлена5 ноября 2025Замечательный экскурсовод Никита - знаток своего дела, влюбленный в родной город и радеющий за его развитие. Всем рекомендуем!
- ООльга11 октября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! 6 часов пролетели незаметно))Как радостно видеть увлеченных людей, таких как наш экскурсовод Никита, которые знают про
- ЛЛюдмила26 августа 2025Прекрасная экскурсия. Спасибо, Никите. Обязательно вернемся.
- ННаталия16 августа 2025Потрясающая и в вдохновляющая экскурсия, одна из самых лучших за мою жизнь.
- ВВиктория14 августа 2025Никита просто великолепный рассказчик, владеющий таким огромным культурным и архитектурным пластом знаний, что всю экскурсию (на минуточку длилась она 6
- ГГалина22 июля 2025Экскурсовод Никита оказался великолепным рассказчиком и большим знатоком истории города Кимры. Так много знать и с таким артистизмом донести информацию
