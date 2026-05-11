Кимры — это место на берегу Волги, которое когда-то было одним из самых больших сёл империи.
Мы пройдём по историческому центру (Троицкой стороне) и осмотрим деревянные терема и каменные особняки обувных королей.
Вы узнаете, как мировые архитектурные тренды начала 20 века адаптировались под нужды местных мастеров и почему Кимры по праву считаются заповедником модерна.
Мы пройдём по историческому центру (Троицкой стороне) и осмотрим деревянные терема и каменные особняки обувных королей.
Вы узнаете, как мировые архитектурные тренды начала 20 века адаптировались под нужды местных мастеров и почему Кимры по праву считаются заповедником модерна.
Описание экскурсии
Архитектурные жемчужины
Это дома Лужина, Серепьевых, Потапенко и Рыбкина. Я покажу детали, которые не встречаются больше нигде в России, и расскажу о парадоксальном сочетании материалов на фасадах. Мы увидим интерьеры некоторых из них с сохранившейся лепниной, живописными панно и альфрейными росписями.
История сапожного царства
Вы узнаете, как Кимры стали сапожной столицей и почему местное крестьянство было богаче многих городских сословий. Мы поговорим о знаменитых уроженцах края и разберёмся в тонкостях строительных материалов. Я расскажу, откуда появилось название плитки «кабанчик» и чем так ценна метлахская плитка в отделке провинциальных домов.
Точки маршрута
- Волжская набережная: начало истории и географии села
- Театральная площадь (бывш. Соборная): центр общественной жизни
- Улица Урицкого (бывш. Ильинская): образцы каменного модерна и эклектики
- Улица Кирова (бывш. Конная): концентрация главных шедевров деревянного модерна
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Набережная Фадеева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Кимрах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 598 туристов
Кимры — мой родной город. Прожил здесь практически всю жизнь, знаю все местные улочки и множество интересных историй, связанных с городом. Архитектурой и искусством я увлекся во время учебы на
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город, его историю и архитектуру. Чувствуется любовь к своему городу. Тема экскурсии раскрыта полностью. Мы
+1
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Каждый раз, когда я заказываю индивидуальную экскурсию, принимаю риск оказаться с неинтересным экскурсоводом. Но в этот раз все ожидания оправданы. Казалось бы, маленький мало кому известный городишка, благодаря Никите превратился
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Е
Кимры-это потрясающее открытие! Мы много путешествуем, но такой удивительный по красоте и необычности город, встречаем впервые. Очень надеюсь, что удастся сохранить эту самобытность. Пообщавшись с Никитой веришь, что не все потеряно, пока есть такие люди как он. Огромное спасибо за это замечательное экскурсионное путешествие. Никита очень тактичен, эрудирован и и очень интересный собеседник.
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Мы прекрасно провели время в компании Никиты и с удовольствием послушали про кимрский модерн. Моя разношерстная компания - от мала до велика осталась довольна прогулкой в сопровождении такого интересного и комфортного гида, как Никита
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