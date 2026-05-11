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Кимрский деревянный модерн

Погрузиться в историю богатого торгового села и увидеть архитектурные жемчужины русской провинции
Кимры — это место на берегу Волги, которое когда-то было одним из самых больших сёл империи.

Мы пройдём по историческому центру (Троицкой стороне) и осмотрим деревянные терема и каменные особняки обувных королей.

Вы узнаете, как мировые архитектурные тренды начала 20 века адаптировались под нужды местных мастеров и почему Кимры по праву считаются заповедником модерна.
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн

Описание экскурсии

Архитектурные жемчужины

Это дома Лужина, Серепьевых, Потапенко и Рыбкина. Я покажу детали, которые не встречаются больше нигде в России, и расскажу о парадоксальном сочетании материалов на фасадах. Мы увидим интерьеры некоторых из них с сохранившейся лепниной, живописными панно и альфрейными росписями.

История сапожного царства

Вы узнаете, как Кимры стали сапожной столицей и почему местное крестьянство было богаче многих городских сословий. Мы поговорим о знаменитых уроженцах края и разберёмся в тонкостях строительных материалов. Я расскажу, откуда появилось название плитки «кабанчик» и чем так ценна метлахская плитка в отделке провинциальных домов.

Точки маршрута

  • Волжская набережная: начало истории и географии села
  • Театральная площадь (бывш. Соборная): центр общественной жизни
  • Улица Урицкого (бывш. Ильинская): образцы каменного модерна и эклектики
  • Улица Кирова (бывш. Конная): концентрация главных шедевров деревянного модерна

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Набережная Фадеева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Кимрах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 598 туристов
Кимры — мой родной город. Прожил здесь практически всю жизнь, знаю все местные улочки и множество интересных историй, связанных с городом. Архитектурой и искусством я увлекся во время учебы на
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кафедре искусствоведения в ПСТГУ. Несколько лет работал в одном из московских музеев. В сентября 2021 вернулся в родной город и сейчас работаю в Детской школе искусств. Параллельно провожу экскурсии по архитектуре и истории Кимр и других городов Тверской области.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
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Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город, его историю и архитектуру. Чувствуется любовь к своему городу. Тема экскурсии раскрыта полностью. Мы
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очень много нового узнали об архитектурных традициях Тверской губернии и самого города Кимры, о людях, которые строили эти дома. И о замечательных мастерах - сапожниках, которые жили и трудились в этом городе. А также о наших современниках, которые стараются сохранить исторический облик города.
Очень рекомендуем эту экскурсию!

Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,+1
Мы в полном восторге от экскурсии по Кимрам. Никита - отличный рассказчик, прекрасно знает свой город,
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Yulia
Каждый раз, когда я заказываю индивидуальную экскурсию, принимаю риск оказаться с неинтересным экскурсоводом. Но в этот раз все ожидания оправданы. Казалось бы, маленький мало кому известный городишка, благодаря Никите превратился
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в сказочный с богатой историей город. Никита рассказал про город и его возникновение с большой любовью, окунул нас в эпоху зародеждения модерна, классицизма, провел по заявленному маршруту, рассказывая про каждый объект достопримечательности очень подробно, а главное легкодоступным языком. Никита ответил на все наши вопросы, посветил не только в историю города, но и рассказал про современный быт, устой, образование и отдельно про молодежь города, которой, как оказалось достаточно много. Всем рекомендую узнать город за руку с Никитой))) Огромное спасибо!!!

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Е
Кимры-это потрясающее открытие! Мы много путешествуем, но такой удивительный по красоте и необычности город, встречаем впервые. Очень надеюсь, что удастся сохранить эту самобытность. Пообщавшись с Никитой веришь, что не все потеряно, пока есть такие люди как он. Огромное спасибо за это замечательное экскурсионное путешествие. Никита очень тактичен, эрудирован и и очень интересный собеседник.
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Олеся
Мы прекрасно провели время в компании Никиты и с удовольствием послушали про кимрский модерн. Моя разношерстная компания - от мала до велика осталась довольна прогулкой в сопровождении такого интересного и комфортного гида, как Никита
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