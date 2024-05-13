1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Проникнуться уютом, видами и историями волжского города
Начало: В центре города
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Кинешме
Начало: Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кинешма: судьбы людей в истории города
Начало: Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Расписание: По договоренности
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кинешма: забавы и удовольствия в городке
Начало: Кинешма, ул. Ленина, 18
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Начало: Г. Кинешма, ул. Ленина, д. 18
Расписание: По договоренности
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь13 мая 2024Прогулка с Юлией по улицам Кинешмы позволит ощутить настроение этого уютного волжского города, проведет сквозь разные эпохи от смутных времен до наших дней. Очень рекомендую.
- ТТатьяна13 мая 2024В сентябре 2023 вместе с пожилой мамой посетили Кинешму с теплоходным круизом. Из-за маминой ограниченной мобильности групповая пешеходная экскурсия, организованная
- ИИрина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Юлия-замечательный экскурсовод! Рекомендуем.
- ННадежда7 августа 2023Отличная экскурсия! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кинешме в июне 2024
Сейчас в Кинешме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 200 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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