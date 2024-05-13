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на теплоходе, нам не подходила. Спасибо Трипстеру, что нашли прекрасного гиду Юлию, которая провела для нас замечательную автомобильную экскурсию. Это дало маме возможность познакомиться с Кинешмой, несмотря на ограниченную мобильность. Вот мамин отзыв: Замечательную экскурсию в г. Кинешме(сентябрь 2023 г.), которую провела гид Юлия, мы вспоминаем часто. Богатая история города, трудолюбивые жители, которые оставили значительный след в памяти потомков, живописная природа, высокий берег Волги, набережная, храмы, архитектура. Юлия с большой любовью о крае познакомила с историей и достопримечательностями уютного города. Несмотря на мою маломобильность, мы ознакомились не только с центральной частью города, но и побывали в местах, не менее интересных, увидели архитектуру старинного купеческого города: резные наличники, башенки старых деревянных домов. Хочу пожелать сил, чтобы сохранить и передавать любовь к Кинешме и нашей истории.