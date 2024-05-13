Индивидуальные экскурсии в Кинешме с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Кинешме, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Проникнуться уютом, видами и историями волжского города
Начало: В центре города
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кинешме
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Кинешме
Начало: Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 200 за всё до 6 чел.
Кинешма: судьбы людей в истории города
Индивидуальная
2 часа
Кинешма: судьбы людей в истории города
Начало: Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Расписание: По договоренности
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
3 200 за всё до 6 чел.
Кинешма: забавы и удовольствия в городке
Индивидуальная
2 часа
Кинешма: забавы и удовольствия в городке
Начало: Кинешма, ул. Ленина, 18
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 800 за всё до 6 чел.
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Индивидуальная
2 часа
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Начало: Г. Кинешма, ул. Ленина, д. 18
Расписание: По договоренности
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
3 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Прогулка с Юлией по улицам Кинешмы позволит ощутить настроение этого уютного волжского города, проведет сквозь разные эпохи от смутных времен до наших дней. Очень рекомендую.
    Прогулка с Юлией по улицам Кинешмы позволит ощутить настроение этого уютного волжского города, проведет сквозь разныеПрогулка с Юлией по улицам Кинешмы позволит ощутить настроение этого уютного волжского города, проведет сквозь разныеПрогулка с Юлией по улицам Кинешмы позволит ощутить настроение этого уютного волжского города, проведет сквозь разныеПрогулка с Юлией по улицам Кинешмы позволит ощутить настроение этого уютного волжского города, проведет сквозь разные
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    В сентябре 2023 вместе с пожилой мамой посетили Кинешму с теплоходным круизом. Из-за маминой ограниченной мобильности групповая пешеходная экскурсия, организованная
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    на теплоходе, нам не подходила. Спасибо Трипстеру, что нашли прекрасного гиду Юлию, которая провела для нас замечательную автомобильную экскурсию. Это дало маме возможность познакомиться с Кинешмой, несмотря на ограниченную мобильность. Вот мамин отзыв: Замечательную экскурсию в г. Кинешме(сентябрь 2023 г.), которую провела гид Юлия, мы вспоминаем часто. Богатая история города, трудолюбивые жители, которые оставили значительный след в памяти потомков, живописная природа, высокий берег Волги, набережная, храмы, архитектура. Юлия с большой любовью о крае познакомила с историей и достопримечательностями уютного города. Несмотря на мою маломобильность, мы ознакомились не только с центральной частью города, но и побывали в местах, не менее интересных, увидели архитектуру старинного купеческого города: резные наличники, башенки старых деревянных домов. Хочу пожелать сил, чтобы сохранить и передавать любовь к Кинешме и нашей истории.

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Экскурсия очень понравилась. Юлия-замечательный экскурсовод! Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    7 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Кинешме
    Отличная экскурсия! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Неспешная прогулка по старинной Кинешме
  2. Обзорная экскурсия по Кинешме
  3. Кинешма: судьбы людей в истории города
  4. Кинешма: забавы и удовольствия в городке
  5. Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Сколько стоит экскурсия по Кинешме в июне 2024
Сейчас в Кинешме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 200 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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