Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)

Кинешма — город, где приятно замедлиться: гулять по тихим улицам, рассматривать дома и ловить волжский ветер. Но наша программа будет бодрой и насыщенной: вы увидите главные места, побываете в музее валенок, а в конце создадите сувенир из шерсти. Он сохранит дух места и будет напоминать об уютной провинции на берегу Волги.

Описание мастер-класса

Встречаемся на центральной площади Кинешмы — там когда-то шумели ярмарки и кипела торговля. Отсюда начнётся наша прогулка по старинным улицам.

По пути вы:

пройдёте мимо купеческих особняков и узнаете, кто в них жил и какие тайны они хранят

услышите об истории Кинешмы и о том, чем город живёт сегодня

осмотрите Троицко-Успенский кафедральный собор на высоком берегу Волги

прогуляетесь по Волжскому бульвару — одной из самых красивых улиц города

Затем вы отправитесь в музей валенок — место, где привычная вещь раскрывается с неожиданной стороны.

В музее вы:

прикоснётесь к «живой» шерсти и разберётесь в её свойствах

попробуете поработать со старинными шерстобитными станками

узнаете, как устроено ремесло валяльщика и побываете на его рабочем месте

увидите валенки-рекордсмены и услышите их историю

зайдёте в уникальную шерстяную комнату

поймёте, почему валенки носят не только зимой

примерите разные модели и сделаете фотографии

В финале вас ждёт мастер-класс: под руководством мастера вы сваляете изделие из шерсти своими руками и заберёте его с собой как тёплое напоминание о Кинешме.

Организационные детали