Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)

Кинешма — город, где приятно замедлиться: гулять по тихим улицам, рассматривать дома и ловить волжский ветер.
Но наша программа будет бодрой и насыщенной: вы увидите главные места, побываете в музее валенок, а в конце создадите сувенир из шерсти. Он сохранит дух места и будет напоминать об уютной провинции на берегу Волги.
Описание мастер-класса
Встречаемся на центральной площади Кинешмы — там когда-то шумели ярмарки и кипела торговля. Отсюда начнётся наша прогулка по старинным улицам.
По пути вы:
- пройдёте мимо купеческих особняков и узнаете, кто в них жил и какие тайны они хранят
- услышите об истории Кинешмы и о том, чем город живёт сегодня
- осмотрите Троицко-Успенский кафедральный собор на высоком берегу Волги
- прогуляетесь по Волжскому бульвару — одной из самых красивых улиц города
Затем вы отправитесь в музей валенок — место, где привычная вещь раскрывается с неожиданной стороны.
В музее вы:
- прикоснётесь к «живой» шерсти и разберётесь в её свойствах
- попробуете поработать со старинными шерстобитными станками
- узнаете, как устроено ремесло валяльщика и побываете на его рабочем месте
- увидите валенки-рекордсмены и услышите их историю
- зайдёте в уникальную шерстяную комнату
- поймёте, почему валенки носят не только зимой
- примерите разные модели и сделаете фотографии
В финале вас ждёт мастер-класс: под руководством мастера вы сваляете изделие из шерсти своими руками и заберёте его с собой как тёплое напоминание о Кинешме.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников 5+
- Материалы для мастер-класса входят в стоимость
- Изделие можно будет сразу забрать с собой
- На экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды, в музее и на мастер-классе — местные сотрудники
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Кинешме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Светлана и я коренная кинешемка. Очень любою свой город и горжусь его историей. В 2012 году я организовала музей валенок в Кинешме, в котором представлено 3 мировых валяных
