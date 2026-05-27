Экскурсия по Кинешме с посещением музея валенок и мастер-классом (5+)

Пройти по старинным улицам, увидеть главные виды города и сделать сувенир из шерсти своими руками
Кинешма — город, где приятно замедлиться: гулять по тихим улицам, рассматривать дома и ловить волжский ветер.

Но наша программа будет бодрой и насыщенной: вы увидите главные места, побываете в музее валенок, а в конце создадите сувенир из шерсти. Он сохранит дух места и будет напоминать об уютной провинции на берегу Волги.
Описание мастер-класса

Встречаемся на центральной площади Кинешмы — там когда-то шумели ярмарки и кипела торговля. Отсюда начнётся наша прогулка по старинным улицам.

По пути вы:

  • пройдёте мимо купеческих особняков и узнаете, кто в них жил и какие тайны они хранят
  • услышите об истории Кинешмы и о том, чем город живёт сегодня
  • осмотрите Троицко-Успенский кафедральный собор на высоком берегу Волги
  • прогуляетесь по Волжскому бульвару — одной из самых красивых улиц города

Затем вы отправитесь в музей валенок — место, где привычная вещь раскрывается с неожиданной стороны.

В музее вы:

  • прикоснётесь к «живой» шерсти и разберётесь в её свойствах
  • попробуете поработать со старинными шерстобитными станками
  • узнаете, как устроено ремесло валяльщика и побываете на его рабочем месте
  • увидите валенки-рекордсмены и услышите их историю
  • зайдёте в уникальную шерстяную комнату
  • поймёте, почему валенки носят не только зимой
  • примерите разные модели и сделаете фотографии

В финале вас ждёт мастер-класс: под руководством мастера вы сваляете изделие из шерсти своими руками и заберёте его с собой как тёплое напоминание о Кинешме.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников 5+
  • Материалы для мастер-класса входят в стоимость
  • Изделие можно будет сразу забрать с собой
  • На экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды, в музее и на мастер-классе — местные сотрудники

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Кинешме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Светлана и я коренная кинешемка. Очень любою свой город и горжусь его историей. В 2012 году я организовала музей валенок в Кинешме, в котором представлено 3 мировых валяных
рекорда, а в 2023 году музей гармони "По кнопочкам души играя…" в котором можно увидеть и услышать более 130 гармоник. Я и моя команда развиваем туризм в Кинешме, делаем все возможное, чтобы город процветал и люди приезжали сюда за спокойным отдыхом в провинции, а уезжали с мыслями вернуться сюда еще… Мы можем организовать незабываемые экскурсии по городу с посещением музеев, чаепитием и мастер-классами. Наш опыт работы в данной сфере и наши экскурсионные программы оставляю у гостей самые теплые эмоции, люди к нам возвращаются и привозят своих близких, отмечая, что у нас уютно как дома, душевно и чувствуется, что мы очень любим свой город. У экскурсоводов нашей команды имеется аттестация. Кинешма - это город в котором есть что посмотреть, есть что поесть и есть чему удивляться!)))

от 5000 ₽ за человека