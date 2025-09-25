Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
25 сен в 08:00
26 сен в 12:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Погрузитесь в атмосферу волжских городов: теплоход, Соборная гора и купеческие истории. Прекрасный день на Волге с историей и живописью
Начало: На площади Революции
28 сен в 08:30
5 окт в 08:30
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
25 сен в 08:00
26 сен в 12:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
