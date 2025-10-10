Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
13 окт в 15:00
14 окт в 15:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
