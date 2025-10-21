Л Людмила Неспешная прогулка по старинной Кинешме Дата посещения: 21 октября 2025 Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.

О Ольга Неспешная прогулка по старинной Кинешме

Из-за обстоятельств, нам пришлось перенести экскурсию, Юлия пошла навстречу и подстроилась под нас.

Не смотря на прохладную погоду, мы не заметили как прошло это время)))

Юлия ответила на наши вопросы, рассказала много интересного о городе, подсказала где пообедать, отведать знаменитыхе фритюрные пироги!

Благодарим за профессионализм. Желаем успехов и процветания 🌹 Юлия, от души благодарим за увлекательный рассказ о Кинешме!Из-за обстоятельств, нам пришлось перенести экскурсию, Юлия пошла навстречу и подстроилась под

экскурсоводу удалось настолько заинтересовать, что появилось желание побольше разобраться в тех социальных процессах, которые описывал автор в своих пьесах.

Однозначно - рекомендую! 4 ноября утром были на экскурсии. Несмотря на погадку, нам очень понравилось. От истории города перешли к теме экскурсии и

Однозначно - рекомендую! 4 ноября утром были на экскурсии. Несмотря на погадку, нам очень понравилось. От истории города перешли к теме экскурсии и

л людмила Неспешная прогулка по старинной Кинешме Прогулка по Кинешме получилась замечательной! Действительно неспешной и очень познавательной. Юлия прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город, его историю и реальность.

Д Денис Неспешная прогулка по старинной Кинешме Отличная содержательная экскурсия, очень грамотный гид Юлия. Удалось окунуться в историю старинной Кинешмы. Несмотря на прохладную ноябрьскую погоду и ветер, прогулка получилась замечательной. Рекомендую Юлию в качестве гида.

И Ирина Кинешма - город на Волге Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!

О Ольга Неспешная прогулка по старинной Кинешме Прекрасная экскурсия

О Ольга Кинешма - город на Волге Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.

А Анна Кинешма - город на Волге Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.

Она прекрасный рассказчик и собеседник, пошла нам на встречу, когда мы попросили немного сдвинуть время и посоветовала, где поесть вкусный фирменный пирог! Спасибо большое за интересную прогулку! Мы полостью удовлетворили свое любопытство и насладились прекрасным городком Кинешмой! С Юлей было приятно пообщаться!

С Светлана Неспешная прогулка по старинной Кинешме Экскурси, понравилась. Были ограничены во времени. Все успели.

Юлия -чудо, все отлично рассказала и показала основные достопримечательности

Ф Феофанова Неспешная прогулка по старинной Кинешме читать дальше проведенную экскурсию.

Юлия не только отлично знает историю своего города, но и очень любит его.

Рекомендую эту экскурсию гостям Кинешмы! Вы точно не пожалеете!

Большое спасибо! От лица коллектива народной и эстрадной песни "Диковина" дома культуры им. Ногина города Коврова хочется выразить Юлии огромную благодарность за

Н Николай Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского Спасибо Галине за интересную, содержательную и очень приятную прогулку по г. Кинешма. В её рассказе было много фактических примеров из пьес А. Н. Островского. Город хранит память о драматурге, который любил этот край.

Прекрасная экскурсия, интересный рассказ Юлии погружает слушателя в старинные времена города Кинешмы. В результате вырисовывается ясная картина истории города, узнаешь, чем этот город жил в разные времена. Юлия ответила на все интересующие меня вопросы. Было очень приятно провести время с человеком, который любит свой город и так много знает о его истории.

Ю Юлия Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского Это было интересно, элегантно, фактурно и очень познавательно побывать на экскурсии у специалиста, который всю жизнь посвятил изучению творчества А. Н. Островского. МнОгАя и блАгАя лЕта нашему экскурсоводу!

Ю Юлия Кинешма - город на Волге

Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.

Поведала исторические факты, читать дальше которые безусловно вызывают гордость людьми и их поступками. Люди, которые не отступали от трудностей и могли признавать свои ошибки, доказывая это своей доблестью и делами! В наше время они герои и примеры для нас.

Это была познавательная и вдохновляющая история города на Волге!

Отдельно отмечу чувство юмора Галины, которое придало полноту нашей встрече и знакомству с новым местом! Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.Поведала исторические факты,

Е Елена Неспешная прогулка по старинной Кинешме Благодарим Юлию за волшебную прогулку по уютной Кинешме. На два часа мы погрузились в историю города. Большое спасибо Юлии за увлекательный рассказ, неподдельный интерес к своей работе, глубокие знания культуры и истории региона.

Благодарна Юлии за неспешную прогулку. Экскурсовод прекрасно знает историю города и делится ею. рассказывает с пониманием и любовью. Жаль, что в оценках нет "половинок звезды". Мне немножко не хватило интересных запоминающихся деталей в рассказах о старинных купеческих домах. Вполне возможно, что Юлия смогла бы рассказать и о них, но я почти не задавала вопросов. На заданные вопросы получила исчерпывающие ответы.

Рекомендую Юлию для знакомства с городом.

Рекомендую Юлию для знакомства с городом. Благодарна Юлии за неспешную прогулку. Экскурсовод прекрасно знает историю города и делится ею. рассказывает с пониманием и любовью. Жаль, что

К Кудрина Неспешная прогулка по старинной Кинешме читать дальше ссылок на летописи,архивные

документы,воспоминания старожилов. Тонкое переплетение истории и литературы нас порадовало. Про драматурга Потехина узнали впервые. Очень рекомендуем Юлию как экскурсовода,особенно любителям истории. Очень благодарны Юлии за экскурсию. Отвечено на все наши вопросы. Юлия знает историю Кинешмы на 6 по пятибалльной системе. Много