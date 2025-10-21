Мои заказы

Необычные экскурсии по Кинешме

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Кинешме, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Пешая
2 часа
126 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    21 октября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Дата посещения: 21 октября 2025
    Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    24 ноября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Юлия, от души благодарим за увлекательный рассказ о Кинешме!
    Из-за обстоятельств, нам пришлось перенести экскурсию, Юлия пошла навстречу и подстроилась под
    нас.
    Не смотря на прохладную погоду, мы не заметили как прошло это время)))
    Юлия ответила на наши вопросы, рассказала много интересного о городе, подсказала где пообедать, отведать знаменитыхе фритюрные пироги!
    Благодарим за профессионализм. Желаем успехов и процветания 🌹

  • П
    Полина
    13 ноября 2025
    Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
    4 ноября утром были на экскурсии. Несмотря на погадку, нам очень понравилось. От истории города перешли к теме экскурсии и
    экскурсоводу удалось настолько заинтересовать, что появилось желание побольше разобраться в тех социальных процессах, которые описывал автор в своих пьесах.
    Однозначно - рекомендую!

  • л
    людмила
    6 ноября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Прогулка по Кинешме получилась замечательной! Действительно неспешной и очень познавательной. Юлия прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город, его историю и реальность.
  • Д
    Денис
    3 ноября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Отличная содержательная экскурсия, очень грамотный гид Юлия. Удалось окунуться в историю старинной Кинешмы. Несмотря на прохладную ноябрьскую погоду и ветер, прогулка получилась замечательной. Рекомендую Юлию в качестве гида.
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!
  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Прекрасная экскурсия
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.
  • А
    Анна
    7 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Спасибо большое за интересную прогулку! Мы полостью удовлетворили свое любопытство и насладились прекрасным городком Кинешмой! С Юлей было приятно пообщаться!
    Она прекрасный рассказчик и собеседник, пошла нам на встречу, когда мы попросили немного сдвинуть время и посоветовала, где поесть вкусный фирменный пирог!

  • С
    Светлана
    20 сентября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Экскурси, понравилась. Были ограничены во времени. Все успели.
    Юлия -чудо, все отлично рассказала и показала основные достопримечательности
  • Ф
    Феофанова
    13 сентября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    От лица коллектива народной и эстрадной песни "Диковина" дома культуры им. Ногина города Коврова хочется выразить Юлии огромную благодарность за
    проведенную экскурсию.
    Юлия не только отлично знает историю своего города, но и очень любит его.
    Рекомендую эту экскурсию гостям Кинешмы! Вы точно не пожалеете!
    Большое спасибо!

  • Н
    Николай
    8 сентября 2025
    Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
    Спасибо Галине за интересную, содержательную и очень приятную прогулку по г. Кинешма. В её рассказе было много фактических примеров из пьес А. Н. Островского. Город хранит память о драматурге, который любил этот край.
  • М
    Марианна
    31 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Прекрасная экскурсия, интересный рассказ Юлии погружает слушателя в старинные времена города Кинешмы. В результате вырисовывается ясная картина истории города, узнаешь,
    чем этот город жил в разные времена. Юлия ответила на все интересующие меня вопросы. Было очень приятно провести время с человеком, который любит свой город и так много знает о его истории.

  • Ю
    Юлия
    25 августа 2025
    Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
    Это было интересно, элегантно, фактурно и очень познавательно побывать на экскурсии у специалиста, который всю жизнь посвятил изучению творчества А. Н. Островского. МнОгАя и блАгАя лЕта нашему экскурсоводу!
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2025
    Кинешма - город на Волге
    Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!
    Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.
    Поведала исторические факты,
    которые безусловно вызывают гордость людьми и их поступками. Люди, которые не отступали от трудностей и могли признавать свои ошибки, доказывая это своей доблестью и делами! В наше время они герои и примеры для нас.
    Это была познавательная и вдохновляющая история города на Волге!
    Отдельно отмечу чувство юмора Галины, которое придало полноту нашей встрече и знакомству с новым местом!

  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Благодарим Юлию за волшебную прогулку по уютной Кинешме. На два часа мы погрузились в историю города. Большое спасибо Юлии за увлекательный рассказ, неподдельный интерес к своей работе, глубокие знания культуры и истории региона.
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Благодарна Юлии за неспешную прогулку. Экскурсовод прекрасно знает историю города и делится ею. рассказывает с пониманием и любовью. Жаль, что
    в оценках нет "половинок звезды". Мне немножко не хватило интересных запоминающихся деталей в рассказах о старинных купеческих домах. Вполне возможно, что Юлия смогла бы рассказать и о них, но я почти не задавала вопросов. На заданные вопросы получила исчерпывающие ответы.
    Рекомендую Юлию для знакомства с городом.

  • К
    Кудрина
    17 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Очень благодарны Юлии за экскурсию. Отвечено на все наши вопросы. Юлия знает историю Кинешмы на 6 по пятибалльной системе. Много
    ссылок на летописи,архивные
    документы,воспоминания старожилов. Тонкое переплетение истории и литературы нас порадовало. Про драматурга Потехина узнали впервые. Очень рекомендуем Юлию как экскурсовода,особенно любителям истории.

  • Е
    Екатерина
    17 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Спасибо Юлии за интересную экскурсию, чудесные фотографии и приятное время прохождение. Очень приятно с Вами было осуществить неспешную прогулку по старинной Кинешме 😇

Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кинешме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неспешная прогулка по старинной Кинешме
  2. Кинешма - город на Волге
  3. Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Какие места ещё посмотреть в Кинешме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кинешме в декабре 2025
Сейчас в Кинешме в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 3600. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
