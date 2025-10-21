Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила21 октября 2025Неспешная прогулка по старинной КинешмеДата посещения: 21 октября 2025Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.
- ООльга24 ноября 2025Юлия, от души благодарим за увлекательный рассказ о Кинешме!
Из-за обстоятельств, нам пришлось перенести экскурсию, Юлия пошла навстречу и подстроилась под
- ППолина13 ноября 20254 ноября утром были на экскурсии. Несмотря на погадку, нам очень понравилось. От истории города перешли к теме экскурсии и
- ллюдмила6 ноября 2025Прогулка по Кинешме получилась замечательной! Действительно неспешной и очень познавательной. Юлия прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город, его историю и реальность.
- ДДенис3 ноября 2025Отличная содержательная экскурсия, очень грамотный гид Юлия. Удалось окунуться в историю старинной Кинешмы. Несмотря на прохладную ноябрьскую погоду и ветер, прогулка получилась замечательной. Рекомендую Юлию в качестве гида.
- ИИрина27 октября 2025Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!
- ООльга27 октября 2025Прекрасная экскурсия
- ООльга13 октября 2025Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.
- ААнна7 октября 2025Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.
- ННаталья24 сентября 2025Спасибо большое за интересную прогулку! Мы полостью удовлетворили свое любопытство и насладились прекрасным городком Кинешмой! С Юлей было приятно пообщаться!
- ССветлана20 сентября 2025Экскурси, понравилась. Были ограничены во времени. Все успели.
Юлия -чудо, все отлично рассказала и показала основные достопримечательности
- ФФеофанова13 сентября 2025От лица коллектива народной и эстрадной песни "Диковина" дома культуры им. Ногина города Коврова хочется выразить Юлии огромную благодарность за
- ННиколай8 сентября 2025Спасибо Галине за интересную, содержательную и очень приятную прогулку по г. Кинешма. В её рассказе было много фактических примеров из пьес А. Н. Островского. Город хранит память о драматурге, который любил этот край.
- ММарианна31 августа 2025Прекрасная экскурсия, интересный рассказ Юлии погружает слушателя в старинные времена города Кинешмы. В результате вырисовывается ясная картина истории города, узнаешь,
- ЮЮлия25 августа 2025Это было интересно, элегантно, фактурно и очень познавательно побывать на экскурсии у специалиста, который всю жизнь посвятил изучению творчества А. Н. Островского. МнОгАя и блАгАя лЕта нашему экскурсоводу!
- ЮЮлия25 августа 2025Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!
Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.
Поведала исторические факты,
- ЕЕлена18 августа 2025Благодарим Юлию за волшебную прогулку по уютной Кинешме. На два часа мы погрузились в историю города. Большое спасибо Юлии за увлекательный рассказ, неподдельный интерес к своей работе, глубокие знания культуры и истории региона.
- ИИрина17 августа 2025Благодарна Юлии за неспешную прогулку. Экскурсовод прекрасно знает историю города и делится ею. рассказывает с пониманием и любовью. Жаль, что
- ККудрина17 августа 2025Очень благодарны Юлии за экскурсию. Отвечено на все наши вопросы. Юлия знает историю Кинешмы на 6 по пятибалльной системе. Много
- ЕЕкатерина17 августа 2025Спасибо Юлии за интересную экскурсию, чудесные фотографии и приятное время прохождение. Очень приятно с Вами было осуществить неспешную прогулку по старинной Кинешме 😇
