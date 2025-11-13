Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
Завтра в 15:00
11 дек в 16:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами А.Н. Островского
Откройте для себя Кинешму через призму творчества А.Н. Островского. Погрузитесь в атмосферу города, вдохновившего великого драматурга
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Погрузитесь в атмосферу волжских городов: теплоход, Соборная гора и купеческие истории. Прекрасный день на Волге с историей и живописью
Начало: На площади Революции
14 дек в 08:30
21 дек в 08:30
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина13 ноября 20254 ноября утром были на экскурсии. Несмотря на погадку, нам очень понравилось. От истории города перешли к теме экскурсии и
- ННиколай8 сентября 2025Спасибо Галине за интересную, содержательную и очень приятную прогулку по г. Кинешма. В её рассказе было много фактических примеров из пьес А. Н. Островского. Город хранит память о драматурге, который любил этот край.
- ЮЮлия25 августа 2025Это было интересно, элегантно, фактурно и очень познавательно побывать на экскурсии у специалиста, который всю жизнь посвятил изучению творчества А. Н. Островского. МнОгАя и блАгАя лЕта нашему экскурсоводу!
- ООльга19 июня 2025Экскурсию по Кинешма проводила экскурсовод Марина, она очень увлекательно рассказала про историю города и по нашей просьбе, особое внимание уделила деталям пребывания Островского в этих краях. Маршрут был очень интересным, а рассказ содержательным.
Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кинешме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кинешме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кинешме в декабре 2025
Сейчас в Кинешме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Кинешме на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 131 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль