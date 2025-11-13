П Полина Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского читать дальше экскурсоводу удалось настолько заинтересовать, что появилось желание побольше разобраться в тех социальных процессах, которые описывал автор в своих пьесах.

Однозначно - рекомендую! 4 ноября утром были на экскурсии. Несмотря на погадку, нам очень понравилось. От истории города перешли к теме экскурсии и

Н Николай Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского Спасибо Галине за интересную, содержательную и очень приятную прогулку по г. Кинешма. В её рассказе было много фактических примеров из пьес А. Н. Островского. Город хранит память о драматурге, который любил этот край.

Ю Юлия Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского Это было интересно, элегантно, фактурно и очень познавательно побывать на экскурсии у специалиста, который всю жизнь посвятил изучению творчества А. Н. Островского. МнОгАя и блАгАя лЕта нашему экскурсоводу!