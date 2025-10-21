Мои заказы

Выездные экскурсии из Кинешмы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Кинешме, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Пешая
2 часа
126 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма - Плёс: один день на Волге
На теплоходе
11 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Кинешма - Плёс: один день на Волге
Погрузитесь в атмосферу волжских городов: теплоход, Соборная гора и купеческие истории. Прекрасный день на Волге с историей и живописью
Начало: На площади Революции
14 дек в 08:30
21 дек в 08:30
10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    21 октября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Дата посещения: 21 октября 2025
    Очень понравился экскурсовод Юлия. Человек, влюблённый в свою профессию и свой город. Очень интересная, подробная и грамотная экскурсия. Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    24 ноября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Юлия, от души благодарим за увлекательный рассказ о Кинешме!
    Из-за обстоятельств, нам пришлось перенести экскурсию, Юлия пошла навстречу и подстроилась под
    нас.
    Не смотря на прохладную погоду, мы не заметили как прошло это время)))
    Юлия ответила на наши вопросы, рассказала много интересного о городе, подсказала где пообедать, отведать знаменитыхе фритюрные пироги!
    Благодарим за профессионализм. Желаем успехов и процветания 🌹

  • л
    людмила
    6 ноября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Прогулка по Кинешме получилась замечательной! Действительно неспешной и очень познавательной. Юлия прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город, его историю и реальность.
  • Д
    Денис
    3 ноября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Отличная содержательная экскурсия, очень грамотный гид Юлия. Удалось окунуться в историю старинной Кинешмы. Несмотря на прохладную ноябрьскую погоду и ветер, прогулка получилась замечательной. Рекомендую Юлию в качестве гида.
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!
  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Прекрасная экскурсия
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.
  • А
    Анна
    7 октября 2025
    Кинешма - город на Волге
    Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Спасибо большое за интересную прогулку! Мы полостью удовлетворили свое любопытство и насладились прекрасным городком Кинешмой! С Юлей было приятно пообщаться!
    Она прекрасный рассказчик и собеседник, пошла нам на встречу, когда мы попросили немного сдвинуть время и посоветовала, где поесть вкусный фирменный пирог!

  • С
    Светлана
    20 сентября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Экскурси, понравилась. Были ограничены во времени. Все успели.
    Юлия -чудо, все отлично рассказала и показала основные достопримечательности
  • Ф
    Феофанова
    13 сентября 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    От лица коллектива народной и эстрадной песни "Диковина" дома культуры им. Ногина города Коврова хочется выразить Юлии огромную благодарность за
    проведенную экскурсию.
    Юлия не только отлично знает историю своего города, но и очень любит его.
    Рекомендую эту экскурсию гостям Кинешмы! Вы точно не пожалеете!
    Большое спасибо!

  • А
    Артем
    10 сентября 2025
    Кинешма - Плёс: один день на Волге
    Ездили в Кинешму и Плёс двумя семьями (папа, мама и дети 7 лет). От поездки остались только хорошие впечатления!
    Организатор Светлана
    - настоящая умница: экскурсия прошла легко и интересно, материал она подаёт живо и с увлечением. Очень приятно, что Светлана учитывала наши пожелания и возраст детей, подстраивалась под темп группы.
    Отдельный плюс - её помощь за пределами экскурсии: если возникали вопросы по отелю, трансферу, где перекусить или что ещё посмотреть, Светлана всегда была на связи и давала дельные советы.
    Кинешма и Плёс оказались невероятно красивыми, нам там очень понравилось. Поездка оставила теплые воспоминания!

  • М
    Марианна
    31 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Прекрасная экскурсия, интересный рассказ Юлии погружает слушателя в старинные времена города Кинешмы. В результате вырисовывается ясная картина истории города, узнаешь,
    чем этот город жил в разные времена. Юлия ответила на все интересующие меня вопросы. Было очень приятно провести время с человеком, который любит свой город и так много знает о его истории.

  • Ю
    Юлия
    25 августа 2025
    Кинешма - город на Волге
    Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!
    Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.
    Поведала исторические факты,
    которые безусловно вызывают гордость людьми и их поступками. Люди, которые не отступали от трудностей и могли признавать свои ошибки, доказывая это своей доблестью и делами! В наше время они герои и примеры для нас.
    Это была познавательная и вдохновляющая история города на Волге!
    Отдельно отмечу чувство юмора Галины, которое придало полноту нашей встрече и знакомству с новым местом!

  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Благодарим Юлию за волшебную прогулку по уютной Кинешме. На два часа мы погрузились в историю города. Большое спасибо Юлии за увлекательный рассказ, неподдельный интерес к своей работе, глубокие знания культуры и истории региона.
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Благодарна Юлии за неспешную прогулку. Экскурсовод прекрасно знает историю города и делится ею. рассказывает с пониманием и любовью. Жаль, что
    в оценках нет "половинок звезды". Мне немножко не хватило интересных запоминающихся деталей в рассказах о старинных купеческих домах. Вполне возможно, что Юлия смогла бы рассказать и о них, но я почти не задавала вопросов. На заданные вопросы получила исчерпывающие ответы.
    Рекомендую Юлию для знакомства с городом.

  • К
    Кудрина
    17 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Очень благодарны Юлии за экскурсию. Отвечено на все наши вопросы. Юлия знает историю Кинешмы на 6 по пятибалльной системе. Много
    ссылок на летописи,архивные
    документы,воспоминания старожилов. Тонкое переплетение истории и литературы нас порадовало. Про драматурга Потехина узнали впервые. Очень рекомендуем Юлию как экскурсовода,особенно любителям истории.

  • Е
    Екатерина
    17 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Спасибо Юлии за интересную экскурсию, чудесные фотографии и приятное время прохождение. Очень приятно с Вами было осуществить неспешную прогулку по старинной Кинешме 😇
  • А
    Анна
    12 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Юлия - очень знающий экскурсовод, историк по образованию. С большой любовью погрузила нас в историю и современную жизнь замечательного города Кинешма.
  • К
    Кухарева
    11 августа 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Экскурсия очень понравилась. Неспешно прошли по всем достопримечательностям Кинешмы. Рассказ экскурсовода был очень интересным. Узнали много нового и интересного.

Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кинешме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неспешная прогулка по старинной Кинешме
  2. Кинешма - город на Волге
  3. Кинешма - Плёс: один день на Волге
Какие места ещё посмотреть в Кинешме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кинешме в декабре 2025
Сейчас в Кинешме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии по окрестностям Кинешмы и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль