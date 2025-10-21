читать дальше

- настоящая умница: экскурсия прошла легко и интересно, материал она подаёт живо и с увлечением. Очень приятно, что Светлана учитывала наши пожелания и возраст детей, подстраивалась под темп группы.

Отдельный плюс - её помощь за пределами экскурсии: если возникали вопросы по отелю, трансферу, где перекусить или что ещё посмотреть, Светлана всегда была на связи и давала дельные советы.

Кинешма и Плёс оказались невероятно красивыми, нам там очень понравилось. Поездка оставила теплые воспоминания!