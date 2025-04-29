Мои заказы

Национальный парк «Русский Север» – экскурсии в Кириллове

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальный парк «Русский Север»» в Кириллове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Пешая
4.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 апреля 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Дата посещения: 23 апреля 2025
    Ольга покорила наши сердца! Ни суеты, ни ненужных советов, ни ограничений по формату и по времени!!! Голос журчал как ручеёк,
    читать дальше

    столько интересной и нужной информации!!! Спасибо вам огромное, наша поездка даже по прошествии недели, вспоминается и заставляет задуматься. То и дело мы лезем в интернет, чтобы уточнить детали, которые попали на фото. Всем советую, такие жемчужины древности нужны к посещению обязательно.

  • М
    Мария
    30 октября 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    В комфортном темпе. Информации достаточно.
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    У каждого из нас есть мечты и чаяния, где-то подспудно ждущие своего часа. Так и у меня была мечта посетить
    читать дальше

    Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. И вот - всё срослось. Я считаю, что мне удивительно повезло встретить на просторах Трипстера чудесную рассказчицу, эрудированную личность, обаятельного экскурсовода - гида Ольгу. Да, я многое знала и сама, много читала, пропускала события истории через своё восприятие, так сказать "культурный код". Но часто этого недостаточно, чтобы ощутить и размах событий, понять глубинные первопричины, осознать роль отдельных, порой незначительных личностей в истории. После времени, проведённого в экскурсионной поездке с Ольгой, её интересных, нетривиальных рассказов, акцентирования нашего внимания на мелких, но важных деталях, я по другому смотрю и на историю монастырей и на историю нашей страны. С большой признательностью, Наталья.

  • Ю
    Юлия
    1 мая 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Удивительное путешествие. Ольга прекрасный гид. Интересно и с любовью рассказывает о Вологде. Безусловно рекомендую её экскурсии. Поездка в Кирилло-Белозерский и Феропонтов монастыри уникальная возможность получить незабываемые впечатления.
    Удивительное путешествие. Ольга прекрасный гид. Интересно и с любовью рассказывает о Вологде. Безусловно рекомендую её экскурсииУдивительное путешествие. Ольга прекрасный гид. Интересно и с любовью рассказывает о Вологде. Безусловно рекомендую её экскурсииУдивительное путешествие. Ольга прекрасный гид. Интересно и с любовью рассказывает о Вологде. Безусловно рекомендую её экскурсииУдивительное путешествие. Ольга прекрасный гид. Интересно и с любовью рассказывает о Вологде. Безусловно рекомендую её экскурсииУдивительное путешествие. Ольга прекрасный гид. Интересно и с любовью рассказывает о Вологде. Безусловно рекомендую её экскурсии
  • А
    Александр
    14 января 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    1. Заранее определили интересы группы, планируемое время экскурсии, маршрут.
    2. Ольга взяла на себя заботу согласования с музеем экскурсий по музейным
    читать дальше

    объектам и выполнила эту часть работы на отлично.
    3. В пути нас сопровождал замечательный рассказ про историю Вологодского края и попутных памятных мест и объектов. Прекрасная дикция, четкая, профессиональная речь как у учительницы. Рассказ хорошо хронометрирован и согласован с пространством так, что информация всегда приходилась к месту. Это было просто удивительно.
    4. Категорически рекомендую услуги Ольги любителям путешествий по Вологде и окрестностям.

  • Е
    Елизавета
    15 сентября 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Замечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, о тех местах, где лежит
    читать дальше

    наше путешествие. Отдельно хочется отметить красивую речь и приятный голос Ольги. В местах назначения свободного времени дается столько, сколько хочется. Ольга встретила меня на вокзале, а потом отвезла в гостиницу, подсказала, где вкусно поужинать и куда еще сходить. Очень рекомендую это путешествие, впечатление от поездки осталось замечательное 😊

    Замечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, оЗамечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, оЗамечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, оЗамечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, оЗамечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, оЗамечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, оЗамечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, о
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Все очень понравилось. Большое спасибо нашему гиду Ольге! Настоящий профессионал. Все очень четко, вежливо. Заранее позвонила, чтобы узнать наши пожелания
    читать дальше

    (уровень подготовки, предпочтения, пожелания по заказу дополнительных экскурсий в монастырях, по питанию в пути) и скорректировать поездку и свой рассказ конкретно под нас. А также распорядок дня и варианты питания. Созвон накануне дня экскурсии. Глубокие знания. Граммотная речь. Гибкий подход к распорядку поездки (могли где-то задержаться дольше, столько сколько нужно, где-то быстрее). Ответы на вопросы. Хорошо поставленная грамотная речь (не у всякого диктора сейчас такая). Несмотря на погодные сложности в день нашей поездки, уверенный стиль вождения автомобиля. При этом Ольга спокойно совмещает вождение и свой рассказ.
    Спасибо большое, Ольга!!!!
    Очень рекомендуем

  • Д
    Дмитрий
    9 июня 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Прекрасная поездка. Ольга позвонила за несколько дней до, рассказала, какие экскурсии можно приобрести в каждом монастыре (а выбор там значительный).
    читать дальше

    Мы ездили зимой, большого ажиотажа не было, поэтому приобрели все на месте, там Ольга тоже помогла сориентироваться. В дороге Ольга много рассказывала про Вологду и регион, про сами монастыри, их историю, очень содержательный рассказ, было интересно слушать и узнавать много нового. Что важно, во время посещения монастырей нас никто никуда не торопил, спокойно посмотрели все, что хотели. Остались. Олько самые положительные впечатления, рекомендую.

    Прекрасная поездка. Ольга позвонила за несколько дней до, рассказала, какие экскурсии можно приобрести в каждом монастыреПрекрасная поездка. Ольга позвонила за несколько дней до, рассказала, какие экскурсии можно приобрести в каждом монастыре
  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось, несмотря на погоду. Большое спасибо Ольге
    Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилосьЧетко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилосьЧетко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Ольга прекрасна. Экскурсией очень довольны. Все рассказывала очень подробно и интересно. Время пролетела незаметно. Еще хочу добавить, что Ольга отличный водитель и создает в машине комфортную обстановку. Огромное спасибо
  • Е
    Елена
    19 июля 2023
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Съездили с Ольгой в поездку в Ферапонтово и Кириллов., нашли в ее лице экскурсовода, знающего и любящего свой край. Не
    читать дальше

    было вопросов, на который она не смогла дать развернутый ответ. От всей души еще раз благодарим Ольгу за прекрасно проведенный день.

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2023
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Поездка замечательная, комфортная, интересная. Большое спасибо за возможность увидеть чудо фресковой живописи!
  • О
    Ольга
    10 августа 2022
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Прекрасное путешествие, о котором мы давно мечтали. Поездка прошла очень комфортно благодаря Ольге. Она удивительный рассказчик и профессионал.
  • Н
    Наталья
    7 августа 2022
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Мы были на экскурсии вместе с мужем и это его оценка. В целом, все понравились. Отличная организация. Ольга встречала и
    читать дальше

    провожала нас, всё вовремя, нигде не подгоняла, так что мы могли все спокойно осмотреть и сфотографироваться. Может быть, лишь иногда немного тяжеловато было от обилия информации, так как Ольга старается подать ее более академично, в отличие от других работавших с нами экскурсоводов. Но не смотря на мои придирки - рекомендуем)

  • О
    Ольга
    11 февраля 2022
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Всем рекомендуем экскурсию. Экскурсовод Ольга показалась нам ответственным человеком, очень хорошим водителем и приятным собеседником. Сразу чувствуешь профессионализм и большой
    читать дальше

    опыт в своем деле. Мы несколько опасались за дорогу, т. к. начало февраля, короткий световой день и не самые лучшие дорожные условия, но всё прошло идеально.

    Всем рекомендуем экскурсию. Экскурсовод Ольга показалась нам ответственным человеком, очень хорошим водителем и приятным собеседником. СразуВсем рекомендуем экскурсию. Экскурсовод Ольга показалась нам ответственным человеком, очень хорошим водителем и приятным собеседником. Сразу
  • М
    Мария
    3 августа 2021
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Замечательный экскурсовод, очень хорошая подача материала, идёт навстречу вашим просьбам. Единственный минус: экскурсия сама по себе для Вологодской области очень
    читать дальше

    дорогая, а если добавить к этому НЕ включённые в стоимость билеты в Ферапонтов и Кириллов монастыри, будет совсем заоблачно дорого (в этих местах мало льгот + платная фотография).

  • И
    Ирина
    6 сентября 2020
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Провели 2 прекрасных дня в Вологде, благодаря нашему замечательному гиду Ольге.
    Путешествия были и информативными, и комфортными. Мы никуда не торопились,
    читать дальше

    но все успели, так как маршруты тщательно продуманы и очень четко организованы. Никакая информированность не может подменить любовь и искренний интерес к своему краю. Благодаря Ольге мы полюбили эти места, и снова планируем сюда приехать.

  • М
    Мария
    14 августа 2020
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Осуществила свою давнюю мечту посетить Ферапонтово и Кириллов. Отличный гид: интересный рассказчик, любительница родного края, чуткая к запросам и пожеланиям клиентов. Ольга подобрала нам прекрасных экскурсоводов в монастырях, которые увлеченно и с любовью открыли для нас тайны монастырей.

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Национальный парк «Русский Север»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
  2. Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
  3. Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
  4. Добро пожаловать в Кириллов
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ферапонтов монастырь
  3. Горицкий монастырь
  4. Кирилло-Белозерский монастырь
  5. Национальный парк «Русский Север»
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в декабре 2025
Сейчас в Кириллове в категории "Национальный парк «Русский Север»" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Кириллове на 2025 год по теме «Национальный парк «Русский Север»», 199 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль