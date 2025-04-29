Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 апреля 2025Из Вологды в Ферапонтово и КирилловДата посещения: 23 апреля 2025Ольга покорила наши сердца! Ни суеты, ни ненужных советов, ни ограничений по формату и по времени!!! Голос журчал как ручеёк,
- ММария30 октября 2025В комфортном темпе. Информации достаточно.
- ННаталья4 августа 2025У каждого из нас есть мечты и чаяния, где-то подспудно ждущие своего часа. Так и у меня была мечта посетить
- ЮЮлия1 мая 2025Удивительное путешествие. Ольга прекрасный гид. Интересно и с любовью рассказывает о Вологде. Безусловно рекомендую её экскурсии. Поездка в Кирилло-Белозерский и Феропонтов монастыри уникальная возможность получить незабываемые впечатления.
- ААлександр14 января 20251. Заранее определили интересы группы, планируемое время экскурсии, маршрут.
2. Ольга взяла на себя заботу согласования с музеем экскурсий по музейным
- ЕЕлизавета15 сентября 2024Замечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, о тех местах, где лежит
- ООльга24 июня 2024Все очень понравилось. Большое спасибо нашему гиду Ольге! Настоящий профессионал. Все очень четко, вежливо. Заранее позвонила, чтобы узнать наши пожелания
- ДДмитрий9 июня 2024Прекрасная поездка. Ольга позвонила за несколько дней до, рассказала, какие экскурсии можно приобрести в каждом монастыре (а выбор там значительный).
- ООльга9 апреля 2024Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось, несмотря на погоду. Большое спасибо Ольге
- ТТатьяна14 августа 2023Ольга прекрасна. Экскурсией очень довольны. Все рассказывала очень подробно и интересно. Время пролетела незаметно. Еще хочу добавить, что Ольга отличный водитель и создает в машине комфортную обстановку. Огромное спасибо
- ЕЕлена19 июля 2023Съездили с Ольгой в поездку в Ферапонтово и Кириллов., нашли в ее лице экскурсовода, знающего и любящего свой край. Не
- ТТатьяна8 мая 2023Поездка замечательная, комфортная, интересная. Большое спасибо за возможность увидеть чудо фресковой живописи!
- ООльга10 августа 2022Прекрасное путешествие, о котором мы давно мечтали. Поездка прошла очень комфортно благодаря Ольге. Она удивительный рассказчик и профессионал.
- ННаталья7 августа 2022Мы были на экскурсии вместе с мужем и это его оценка. В целом, все понравились. Отличная организация. Ольга встречала и
- ООльга11 февраля 2022Всем рекомендуем экскурсию. Экскурсовод Ольга показалась нам ответственным человеком, очень хорошим водителем и приятным собеседником. Сразу чувствуешь профессионализм и большой
- ММария3 августа 2021Замечательный экскурсовод, очень хорошая подача материала, идёт навстречу вашим просьбам. Единственный минус: экскурсия сама по себе для Вологодской области очень
- ИИрина6 сентября 2020Провели 2 прекрасных дня в Вологде, благодаря нашему замечательному гиду Ольге.
Путешествия были и информативными, и комфортными. Мы никуда не торопились,
- ММария14 августа 2020Осуществила свою давнюю мечту посетить Ферапонтово и Кириллов. Отличный гид: интересный рассказчик, любительница родного края, чуткая к запросам и пожеланиям клиентов. Ольга подобрала нам прекрасных экскурсоводов в монастырях, которые увлеченно и с любовью открыли для нас тайны монастырей.
