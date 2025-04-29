читать дальше

Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. И вот - всё срослось. Я считаю, что мне удивительно повезло встретить на просторах Трипстера чудесную рассказчицу, эрудированную личность, обаятельного экскурсовода - гида Ольгу. Да, я многое знала и сама, много читала, пропускала события истории через своё восприятие, так сказать "культурный код". Но часто этого недостаточно, чтобы ощутить и размах событий, понять глубинные первопричины, осознать роль отдельных, порой незначительных личностей в истории. После времени, проведённого в экскурсионной поездке с Ольгой, её интересных, нетривиальных рассказов, акцентирования нашего внимания на мелких, но важных деталях, я по другому смотрю и на историю монастырей и на историю нашей страны. С большой признательностью, Наталья.