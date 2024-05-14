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Погода менялась от ветра и дождя до голубого неба и солнца. Программу экскурсии Евгений составил заранее, все было расписано по минутам, было выделено время на самостоятельный осмотр, на обед. Евгений всегда был на связи. Мы успели посмотреть все что хотели, и никто не устал. Евгений очень приятный в общении человек, грамотный профессиональный экскурсовод, любящий и знающий свой город и край. Во время экскурсии так легко преподносил факты прошлого и современности, исторические даты и события нанизывал как бусинки на нитку, и в конце экскурсии получились целые бусы))) Мы очень рады, что познакомились с таким человеком, с таким гидом! Мы обязательно вернемся. Всем от души рекомендую Евгения!