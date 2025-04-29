Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
- ЕЕлена29 апреля 2025Из Вологды в Ферапонтово и КирилловДата посещения: 23 апреля 2025Ольга покорила наши сердца! Ни суеты, ни ненужных советов, ни ограничений по формату и по времени!!! Голос журчал как ручеёк,
- ООлег15 ноября 2025Все на твёрдую 5 - отличное знание истории, погруженность, легкость в общении)
- ММария30 октября 2025В комфортном темпе. Информации достаточно.
- ЕЕлена6 сентября 2025Очень впечатляющая экскурсия. Евгений глубоко владеет информацией и с удовольствием делится своими знаниями.
Рекомендуем!
- ООльга4 сентября 2025Очень интересная экскурсия, грамотный гид Евгений, хороший рассказчик.
- ЕЕкатерина2 сентября 2025Забыть о дожде и погрузиться в историю. Именно так и началась наша экскурсия с Евгением в Кириллове. Хмурое утро у
- РРенат20 августа 2025Наша группа коллективно голосует за наивысшую оценку Евгению. Не раз после экскурсии вспоминали и хвалили Евгения. Очень приятный, знающий, настоящий!
Евгений, спасибо вам!
- ММария17 августа 2025Информативная, обширная по материалу экскурсия, очень интересно рассказанная и показанная Евгением. Приятное, комфортное общение, готовность рассмотреть пожелания. У Евгения есть свой частный музей в г. Кириллове, посвященный купеческому быту, собранный из подлинных артефактов.
Мы остались довольны, всем рекомедую.
- ААнна7 августа 2025Евгений - опытнейшей экскурсовод, поэтому никаких проблем ни с маршрутом, ни с содержанием не возникло. Возил на своей машине, всё
- ННаталья4 августа 2025У каждого из нас есть мечты и чаяния, где-то подспудно ждущие своего часа. Так и у меня была мечта посетить
- РРената1 августа 202525 июля 2025 года мы были на экскурсии в г. Кириллове по монастырям Северной Фиваиды. Скажу сразу, что наше пребывание
- ММила31 июля 2025очень интересная экскурсия, заняла почти весь день, охватили три монастыря. в середине нам с мужем пришлось прерваться, чтобы решить неожиданный рабочий вопрос. гид проявила гибкость, согласилась на перерыв, а затем мы встретились снова и возобновили свой маршрут.
- ООльга6 июля 2025Благодарим сердечно Евгения за великолепно организованную экскурсию. Евгений очень грамотно выстроил маршрут, обладая огромными знаниями, проявил умение интересно, грамотно и
- ААлексей2 июля 2025Замечательная экскурсия, замечательный гид. Очень интересно рассказывает, много новых сведений и фактов. Рекомендую к посещению
- ННаталья30 июня 2025Очень понравилась экскурсия! Евгений- замечательный профессионал, прекрасно знающий историю своего края! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
- ВВиктор15 июня 2025Мы получили удовольствие от полученной информации и общения
- ААлександра14 июня 2025Давно хотелось побывать в Вологде
А как же находясь в Вологде не побывать в Кирилло-Белозерском монастыре?
Воспрльзовались предложением посетить Кирилло-Белозерский, Горицкий и
- ННадежда10 июня 2025Могу без преувеличения сказать, что нам сильно повезло с гидом! Евгений - увлеченный человек, прекрасно знающий историю страны и своего
- ООльга8 июня 2025Спасибо Евгению за интересный, доступный и содержательный материал. Были в трех монастырях. Время пролетело незаметно. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым.
- ДДмитрий3 июня 2025Интересная экскурсия, разве что мало времени было и из-за этого было небольшое ощущение скомканности материала.
