Горицкий монастырь – экскурсии в Кириллове

Найдено 4 экскурсии в категории «Горицкий монастырь» в Кириллове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Пешая
4.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

  • О
    Олег
    15 ноября 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Все на твёрдую 5 - отличное знание истории, погруженность, легкость в общении)
  • Е
    Елена
    6 сентября 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Очень впечатляющая экскурсия. Евгений глубоко владеет информацией и с удовольствием делится своими знаниями.
    Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Очень интересная экскурсия, грамотный гид Евгений, хороший рассказчик.
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Забыть о дожде и погрузиться в историю. Именно так и началась наша экскурсия с Евгением в Кириллове. Хмурое утро у
    стен монастыря мгновенно перестало иметь значение, как только наш гид начал свой рассказ.
    Это было не просто усвоение информации, а какое-то волшебство! Факты, имена, даты — всё вдруг стало складываться в ясную и понятную картину. Самый удивительный эффект проявился на следующий день: я с лёгкостью вспоминала названия всех башен и, главное, понимала, чем одна отличается от другой. Такого со мной еще не бывало!
    Маршрут, объединяющий три монастыря — Кирилло-Белозерский, Горицкий и Ферапонтов — оказался гениальным замыслом. История каждого из них оживала не сама по себе, а вплеталась в общее полотно истории страны. То, что в школьные годы было сухим параграфом в учебнике, под рассказ Евгения стало ярким, почти осязаемым событием.
    Экскурсия пролетела на одном дыхании. Расставались с сожалением, но с твёрдым намерением вернуться. Это погружение в прошлое Русского Севера только начинается!
    Спасибо Евгению за замечательную экскурсию.

  • Р
    Ренат
    20 августа 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Наша группа коллективно голосует за наивысшую оценку Евгению. Не раз после экскурсии вспоминали и хвалили Евгения. Очень приятный, знающий, настоящий!
    Евгений, спасибо вам!
  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Информативная, обширная по материалу экскурсия, очень интересно рассказанная и показанная Евгением. Приятное, комфортное общение, готовность рассмотреть пожелания. У Евгения есть свой частный музей в г. Кириллове, посвященный купеческому быту, собранный из подлинных артефактов.
    Мы остались довольны, всем рекомедую.
  • А
    Анна
    7 августа 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Евгений - опытнейшей экскурсовод, поэтому никаких проблем ни с маршрутом, ни с содержанием не возникло. Возил на своей машине, всё
    очень пунктуально, аккуратно, подсказал, где в Кириллове поесть и где искупаться. В общем, получили всё, что хотели - и даже больше. К тому же, совсем недавно Евгений открыл в Кириллове свой частный музей (лавка кирилловских купцов) и пригласил нас туда - отличное место. В общем, всячески рекомендую все программы Евгения тем, кому действительно интересен Кириллов и его окрестности

    Евгений - опытнейшей экскурсовод, поэтому никаких проблем ни с маршрутом, ни с содержанием не возникло. Возил
  • Р
    Рената
    1 августа 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    25 июля 2025 года мы были на экскурсии в г. Кириллове по монастырям Северной Фиваиды. Скажу сразу, что наше пребывание
    в Вологде мы подстраивали именно под график экскурсии Евгения. И не обманулись в ожиданиях! Евгений- прекрасный рассказчик, грамотная речь, глубокие знания, культура очаровывают, вы настолько погружаетесь в историю этих мест, что в вас проникает чувство сопричастности с тем, что это было раньше, что мы наследники великого прошлого, которое нельзя не знать. Вы увидите настолько красивые места, узнаете их историю, что слово Родина и любовь к ней не будут для вас пустым звуком. Во многом здесь заслуга Евгения: рассказ его всегда проникнут любовью к тем местам, где он рос и живёт. День пролетел незаметно, а вот впечатления от экскурсии Евгения останутся с нами надолго! Евгений, большое Вам спасибо!

  • М
    Мила
    31 июля 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    очень интересная экскурсия, заняла почти весь день, охватили три монастыря. в середине нам с мужем пришлось прерваться, чтобы решить неожиданный рабочий вопрос. гид проявила гибкость, согласилась на перерыв, а затем мы встретились снова и возобновили свой маршрут.
  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Благодарим сердечно Евгения за великолепно организованную экскурсию. Евгений очень грамотно выстроил маршрут, обладая огромными знаниями, проявил умение интересно, грамотно и
    доходчиво преподнести материал. Мы были ограничены временем стоянки теплохода, но Евгений рассчитал время поминутно, и мы успели везде, где планировали. Подробно осмотрели Ферапонтов монастырь, великолепна идея обойти Кирилло- Белозерский монастырь снаружи по берегу Сиверского озера, также успели зайти в сам монастырь, познакомиться с городом. В нашей группе было 7 человек, мы - путешественники с огромным стажем, все остались в полном восторге!!! Осуществлять трансфер на второй машине Евгению помогала Надежда, тоже отличный гид! Мы сердечно благодарим Евгения и Надежду за профессионализм, добросердечность, за любовь к нашей стране и малой родине, за радость общения!!! Всем советуем побывать на экскурсии. Спасибо вам ребята! Вы лучшие!!! Обнимаем, до новых встреч!!! Ольга, Ольга, Вячеслав, Ирина, Татьяна, Валерий, Ирина. 🙂👌👍💐💐💐

  • А
    Алексей
    2 июля 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Замечательная экскурсия, замечательный гид. Очень интересно рассказывает, много новых сведений и фактов. Рекомендую к посещению
  • Н
    Наталья
    30 июня 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Очень понравилась экскурсия! Евгений- замечательный профессионал, прекрасно знающий историю своего края! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
  • В
    Виктор
    15 июня 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Мы получили удовольствие от полученной информации и общения
  • А
    Александра
    14 июня 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Давно хотелось побывать в Вологде
    А как же находясь в Вологде не побывать в Кирилло-Белозерском монастыре?
    Воспрльзовались предложением посетить Кирилло-Белозерский, Горицкий и
    Феррапонтов монастыри. Это точно место силы. Советую побывать здесь хотя бы однажды.
    Наш гид Евгений поспособствовал тому, чтобы впечатления стали незабываемыми.
    Мы благодарны за увлекательный рассказ, за внимание к нашим пожеланиям и запросам.

  • Н
    Надежда
    10 июня 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Могу без преувеличения сказать, что нам сильно повезло с гидом! Евгений - увлеченный человек, прекрасно знающий историю страны и своего
    родного края, потрясающий рассказчик и опытный гид. Замечательно спланировал то небольшое время, которое было у нас в рамках теплоходного круиза, что позволило нам получить максимум и информации, и эмоций при минимуме времени. Кроме того, с нами был малоподвижный человек, Евгений сумел и это учесть и построить экскурсию так, чтобы и каждый получил информацию и каждому досталось по возможностям). А за проявленное терпение и такт отдельное спасибо.
    Уехали влюбленные в северные районы нашей страны, с желанием непременно вернуться и еще раз все подробно рассмотреть и прочувствовать. И, конечно, же надеемся на экскурсию с нашим гидом)!

  • О
    Ольга
    8 июня 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Спасибо Евгению за интересный, доступный и содержательный материал. Были в трех монастырях. Время пролетело незаметно. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым.
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Интересная экскурсия, разве что мало времени было и из-за этого было небольшое ощущение скомканности материала.
  • М
    Марина
    12 мая 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Экскурсия с Евгением выше всяких похвал! Великолепная подача материала, готовность ответить на любой вопрос, глубина погружения в тему - всё было на отлично!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    У нас была экскурсовод Надежда. Экскурсия выше всяких похвал. Чувствуется многолетняя работа по этому маршруту. У экскурсовода огромный багаж знаний
    по теме экскурсии и широким вопросам истории и архитектуры. Рекомендую, прежде чем отправиться на такую экскурсию, ознакомиться с историей этих мест. Диалог с таким экскурсоводом - это дополнительное удовольствие.

  • Б
    Борис
    10 мая 2025
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Спасибо Евгению за прекрасную экскурсию!
    Чувствуется любовь к родному краю, глубокие знания истории и культуры, а также индивидуальный подход к экскурсантам.

