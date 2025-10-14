Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 октября 2025Спасибо большое Надежде за интересный расказ! Очень понравилась всей нашей группе экскурсия вокруг монастыря! Особенно понравилась экскурсовод Надежда. Четкий, интересный
- ООлег21 сентября 2025Надежда отлично провела для нас мероприятие. На экскурсии было интересно и детям и взрослым. Очень много деталей и про город и про монастырь. Особенно рекомендуем для семей с детьми.
- ВВадим13 сентября 2025Восторг, пиршество информации в увлекательной форме от эмоционально профессионала с индивидуальным подходом.
- ЕЕкатерина10 сентября 2025От обзорной экскурсии обычно не ждёшь каких-то инсайтов. Это знакомство с городом, исторический экскурс в прошлое. В этот раз все
- NNatalya31 августа 2025Надежда отличный экскурсовод. Она прекрасно знает историю Кирилло-Белозерского монастыря и очень душевно и интересно рассказывает. 1,5 часа пролетели очень быстро,
- ННаталья14 августа 2025Надежда прекрасный рассказчик! Экскурсия вокруг монастыря превосходна. Пожалуй, только снаружи можно оценить размеры и мощь крепостных стен. Материал отлично структурирован.
- ТТроицкая9 августа 2025Надежда отличный экскурсовод. Экскурсия насыщена фактами, в т. ч. для дальнейшего самостоятельного изучения города. Хорошо поставленная речь. 1,5 часа прошли очень быстро
- ААндрей7 августа 2025Грамотный русский язык, энциклопедические знания, интереснейший рассказ настоящего профессионала своего дела, коммуникабельность и ненавязчивость, спасибо, Надежда, расставаться не хотелось…
… а
- ННаталья4 августа 2025Очень нам понравился и город Кириллов и его главная достопримечательность - Кирилло-Белозерский монастырь. От всей души благодарим прекрасного экскурсовода Надежду - очень интересно и обаятельно рассказала нам и о монастыре, и о событиях, которые происходили в то время!
- ММальченко3 августа 2025Спасибо!!! Очень интересная и содержательная экскурсия. Все понравилось. Рекомендую Всем.
- ААнна24 июля 2025Благодарим Надежду за интересную и познавательную экскурсию по историческому купеческому центру Кириллова!
- ВВладимир9 июля 2025Очень понравилось всё- и экскурсия и, главное, экскурсовод! Надежда экскурсовод от Бога! Спасибо!!
- ААнна23 июня 2025Отличная экскурсия по маленькому уютному провинциальному городу Кириллов! Нашей компании очень понравилось, было максимум информация об истории города, причем экскурсовод
- NNatalya14 июня 2025Великолепная экскурсия, интересная, познавательная. Надежда отличный рассказчик, чувствуется глубокое погружение и знание истории. Кирилло- Белозерский монастырь поразил красотой и величием. Провели целый день в монастыре, очень много музеев. Всем рекомендую!!!
- ДДарья13 июня 2025Большое спасибо Надежде за экскурсию. Мы прекрасно провели время. Узнали много всего интересного. Однозначно рекомендацую 😀
- ММихаил6 мая 2025Мы всякого повидали — с Трипстером у нас были и взлёты, и падения. Но встреча с Кирилло-Белозерским монастырём благодаря Надежде
- ЛЛидия17 апреля 2025Были с мужем и ребёнком 4 года. Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала материал. Обращала внимание и пыталась заинтересовать маленького
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в декабре 2025
Сейчас в Кириллове в категории "Самое главное" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Кириллове на 2025 год по теме «Самое главное», 203 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль