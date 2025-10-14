Мои заказы

Увидеть самое главное в Кириллове

Найдено 5 экскурсий в категории «Самое главное» в Кириллове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Пешая
4.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
14 дек в 09:00
15 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 октября 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Спасибо большое Надежде за интересный расказ! Очень понравилась всей нашей группе экскурсия вокруг монастыря! Особенно понравилась экскурсовод Надежда. Четкий, интересный
    читать дальше

    рассказ о монастыре, основателе монастыря, временах, когда строился монастырь, храмах, городе Кириллов. Надежда большой профессионал и человек, который любит свое дело и свой город. Помимо расказа о монастыре, четко отвечает на дополнительные вопросы. Очень приятный, доброжелательный, распологающий к себе человек. Масса положительных эмоций!

  • О
    Олег
    21 сентября 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Надежда отлично провела для нас мероприятие. На экскурсии было интересно и детям и взрослым. Очень много деталей и про город и про монастырь. Особенно рекомендуем для семей с детьми.
  • В
    Вадим
    13 сентября 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Восторг, пиршество информации в увлекательной форме от эмоционально профессионала с индивидуальным подходом.
  • Е
    Екатерина
    10 сентября 2025
    Вдоль по Гостинодворской улице
    От обзорной экскурсии обычно не ждёшь каких-то инсайтов. Это знакомство с городом, исторический экскурс в прошлое. В этот раз все
    читать дальше

    было не так. Во-первых, накануне у нас была экскурсия про "градообразующий" монастырь Кириллова, мы уже что-то узнали про город и были подготовленной группой. Во вторых, с утра шёл дождь, а в такую погоду не очень-то хочется гулять. Но все 4 часа экскурсии прошли на одном дыхании, мы даже не замечали когда дождь прекращался и возобновлялся, настолько были увлечены рассказом. Надежда рассказывала не только исторические факты, но и интересные истории. Обязательно вернёмся ещё, чтобы побольше узнать про город, его историю и жителей.

  • N
    Natalya
    31 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Надежда отличный экскурсовод. Она прекрасно знает историю Кирилло-Белозерского монастыря и очень душевно и интересно рассказывает. 1,5 часа пролетели очень быстро,
    читать дальше

    даже несмотря на переодически капающий дождик. Надежда подробно отвечала на все вопросы и дала много отличных советов для дальнейшего самостоятельного путешествия. Огромное спасибо, Надежда!

  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Надежда прекрасный рассказчик! Экскурсия вокруг монастыря превосходна. Пожалуй, только снаружи можно оценить размеры и мощь крепостных стен. Материал отлично структурирован.
    читать дальше

    Нам было интересно каждую минуту экскурсии. Надежда знает ответ на любой вопрос о Белозерье, и буквально влюбила нас в этот край!

  • Т
    Троицкая
    9 августа 2025
    Вдоль по Гостинодворской улице
    Надежда отличный экскурсовод. Экскурсия насыщена фактами, в т. ч. для дальнейшего самостоятельного изучения города. Хорошо поставленная речь. 1,5 часа прошли очень быстро
  • А
    Андрей
    7 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Грамотный русский язык, энциклопедические знания, интереснейший рассказ настоящего профессионала своего дела, коммуникабельность и ненавязчивость, спасибо, Надежда, расставаться не хотелось…
    … а
    читать дальше

    когда я увидел и почувствовал с какой страстью, любовью и трепетом Она рассказывает о родном крае, то еще сильнее влюбился в вологжан…

  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Очень нам понравился и город Кириллов и его главная достопримечательность - Кирилло-Белозерский монастырь. От всей души благодарим прекрасного экскурсовода Надежду - очень интересно и обаятельно рассказала нам и о монастыре, и о событиях, которые происходили в то время!
  • М
    Мальченко
    3 августа 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Спасибо!!! Очень интересная и содержательная экскурсия. Все понравилось. Рекомендую Всем.
  • А
    Анна
    24 июля 2025
    Вдоль по Гостинодворской улице
    Благодарим Надежду за интересную и познавательную экскурсию по историческому купеческому центру Кириллова!
  • В
    Владимир
    9 июля 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Очень понравилось всё- и экскурсия и, главное, экскурсовод! Надежда экскурсовод от Бога! Спасибо!!
  • А
    Анна
    23 июня 2025
    Вдоль по Гостинодворской улице
    Отличная экскурсия по маленькому уютному провинциальному городу Кириллов! Нашей компании очень понравилось, было максимум информация об истории города, причем экскурсовод
    читать дальше

    Надежда подала их настолько легко и непринужденно, что мы не заметили как пролетели полтора часа экскурсии! Спасибо ей большое за знакомство уже со знакомым городом! Рекомендуем 100%, не пожалеете!

  • N
    Natalya
    14 июня 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Великолепная экскурсия, интересная, познавательная. Надежда отличный рассказчик, чувствуется глубокое погружение и знание истории. Кирилло- Белозерский монастырь поразил красотой и величием. Провели целый день в монастыре, очень много музеев. Всем рекомендую!!!
  • Д
    Дарья
    13 июня 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Большое спасибо Надежде за экскурсию. Мы прекрасно провели время. Узнали много всего интересного. Однозначно рекомендацую 😀
  • М
    Михаил
    6 мая 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Мы всякого повидали — с Трипстером у нас были и взлёты, и падения. Но встреча с Кирилло-Белозерским монастырём благодаря Надежде
    читать дальше

    стала настоящей жемчужиной в нашей коллекции экскурсий по разным городам и странам.
    Посещение монастыря завершало наш четырёхдневный тур по Вологодчине, и к тому времени мы уже успели увидеть и услышать немало интересного. Спокойная, красивая речь и доброжелательность Надежды сразу расположили к себе, а её искренняя любовь к родному краю создала особую атмосферу. Глубокая эрудиция, увлекательное, многослойное повествование о монастыре, его истории, архитектуре и людях заставили нас забыть о времени — и в конце мы с сожалением поняли, что экскурсия подошла к концу.
    Надежда с лёгкостью откликалась на любые наши вопросы, рассказывала о рыбе и рыбалке, об окрестных холмах, лесах и водной системе, а также о том, на что стоит обратить внимание в самом монастыре.
    В общем, неспешная прогулка вокруг монастыря доставила настоящее удовольствие всем: и гуманитарию, и технарю, и подростку-скептику, и даже нашей собачке, которая с удовольствием исследовала «культурные слои» у стен монастыря и на берегу озера.

    Надежда, вы — лучшая!

  • Л
    Лидия
    17 апреля 2025
    Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
    Были с мужем и ребёнком 4 года. Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала материал. Обращала внимание и пыталась заинтересовать маленького
    читать дальше

    сорванца (ребёнок тоже остался доволен).
    Экскурсия спокойная, рассказывает история монастыря очень подробно.
    Экскурсовод ответила на все интересующие вопросы после окончания экскурсии. Нам понравилось.

