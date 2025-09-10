Кириллов - город с богатой историей, выросший из подмонастырской слободы. Здесь можно увидеть купеческие особняки, Народный дом и Липовый сад. Узнайте, как Екатерина II повлияла на развитие города и почему
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр с купеческими домами
- 👑 Связь с Екатериной II
- ✈️ Музей советской авиации
- 🌳 Прогулка по Липовому саду
- 🎭 Народный дом - культурный центр
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Гостинодворская улица
- Народный дом
- Липовый сад
- Памятник Герою Советского Союза
Описание экскурсии
- Гостинодворская улица с купеческими особняками 19–20 веков. Они были первыми каменными домами в городе.
- Народный дом, возведённый на деньги купца Симонова и ставший главным очагом культуры.
- Липовый сад — старейший парк города.
- Памятник Герою Советского Союза — лётчику Евгению Преображенскому.
Я расскажу:
- Как возник город Кириллов.
- Какую роль сыграла в его истории императрица Екатерина II.
- Какие ремёсла и промыслы здесь развивались и сохраняются до сих пор.
- Почему в городе был открыт музей, посвящённый советской авиации.
- Как прославили Кириллов его уроженцы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Кириллове
Провела экскурсии для 182 туристов
Меня зовут Надежда. Я работаю гидом с 2003 года. 18 лет работала внештатным экскурсоводом в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и проводила экскурсии на русском, английском, немецком и французском языках. Знакомлю гостей Вологодчины с монастырями Северной Фиваиды, достопримечательностями и природой нашего региона. Вологодская область прекрасна, и я с удовольствием рассказываю о ней гостям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
10 сен 2025
От обзорной экскурсии обычно не ждёшь каких-то инсайтов. Это знакомство с городом, исторический экскурс в прошлое. В этот раз все было не так. Во-первых, накануне у нас была экскурсия про
Т
Троицкая
9 авг 2025
Надежда отличный экскурсовод. Экскурсия насыщена фактами, в т. ч. для дальнейшего самостоятельного изучения города. Хорошо поставленная речь. 1,5 часа прошли очень быстро
Анна
24 июл 2025
Благодарим Надежду за интересную и познавательную экскурсию по историческому купеческому центру Кириллова!
Анна
23 июн 2025
Отличная экскурсия по маленькому уютному провинциальному городу Кириллов! Нашей компании очень понравилось, было максимум информация об истории города, причем экскурсовод Надежда подала их настолько легко и непринужденно, что мы не заметили как пролетели полтора часа экскурсии! Спасибо ей большое за знакомство уже со знакомым городом! Рекомендуем 100%, не пожалеете!
Входит в следующие категории Кириллова
Похожие экскурсии из Кириллова
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 14:00
11 ноя в 09:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
Завтра в 12:00
11 ноя в 13:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.