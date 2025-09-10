читать дальше "градообразующий" монастырь Кириллова, мы уже что-то узнали про город и были подготовленной группой. Во вторых, с утра шёл дождь, а в такую погоду не очень-то хочется гулять. Но все 4 часа экскурсии прошли на одном дыхании, мы даже не замечали когда дождь прекращался и возобновлялся, настолько были увлечены рассказом. Надежда рассказывала не только исторические факты, но и интересные истории. Обязательно вернёмся ещё, чтобы побольше узнать про город, его историю и жителей.

От обзорной экскурсии обычно не ждёшь каких-то инсайтов. Это знакомство с городом, исторический экскурс в прошлое. В этот раз все было не так. Во-первых, накануне у нас была экскурсия про