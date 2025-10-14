На экскурсии вокруг Кирилло-Белозерского монастыря можно узнать о его основателе Кирилле Белозерском и монашеском уставе. История превращения монастыря в крепость и роль Ивана Грозного и Алексея Романова впечатляют. Гости увидят мощные стены и башни 17 века, церковь Иоанна Предтечи и живописное Сиверское озеро.
Экскурсия не включает посещение внутренней части монастыря, но после прогулки можно самостоятельно осмотреть музей-заповедник и действующий храм
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Исторические факты о монастыре
- 🏰 Впечатляющие крепостные стены
- 🌊 Виды на Сиверское озеро
- 👣 Прогулка вокруг монастыря
- 📚 Узнать о роли известных личностей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Мощные стены и башни 17 века
- Церковь Иоанна Предтечи
- Крепостные сооружения
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мощные стены и башни 17 века, которые превратили монастырь в надёжный форпост Русского Севера.
- Церковь Иоанна Предтечи, построенную в честь рождения Ивана Грозного.
- Крепостные сооружения, которые выдержали шестилетнюю осаду польско-литовских войск.
- Живописное Сиверское озеро — на его берегу расположен монастырь.
Вы услышите:
- Историю появления обители — одной из первых в Северной Фиваиде.
- О судьбе её основателя — ученика Сергия Радонежского.
- Какую роль в жизни монастыря сыграли Иван Грозный и Алексей Романов и как с ним связан патриарх Никон.
- Что произошло с монастырём после реформ Екатерины II.
- Почему ему удалось избежать судьбы многих православных храмов после революции.
Организационные детали
- Экскурсия проходит вокруг монастыря — без захода внутрь.
- После прогулки вы сможете самостоятельно осмотреть экспозиции музея-заповедника (входные билеты приобретаются отдельно в кассе музея), а также посетить действующий храм.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Кириллове
Провела экскурсии для 182 туристов
Меня зовут Надежда. Я работаю гидом с 2003 года. 18 лет работала внештатным экскурсоводом в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и проводила экскурсии на русском, английском, немецком и французском языках. Знакомлю гостей Вологодчины с монастырями Северной Фиваиды, достопримечательностями и природой нашего региона. Вологодская область прекрасна, и я с удовольствием рассказываю о ней гостям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Е
Елена
14 окт 2025
Спасибо большое Надежде за интересный расказ! Очень понравилась всей нашей группе экскурсия вокруг монастыря! Особенно понравилась экскурсовод Надежда. Четкий, интересный рассказ о монастыре, основателе монастыря, временах, когда строился монастырь, храмах,
О
Олег
21 сен 2025
Надежда отлично провела для нас мероприятие. На экскурсии было интересно и детям и взрослым. Очень много деталей и про город и про монастырь. Особенно рекомендуем для семей с детьми.
В
Вадим
13 сен 2025
Восторг, пиршество информации в увлекательной форме от эмоционально профессионала с индивидуальным подходом.
N
Natalya
31 авг 2025
Надежда отличный экскурсовод. Она прекрасно знает историю Кирилло-Белозерского монастыря и очень душевно и интересно рассказывает. 1,5 часа пролетели очень быстро, даже несмотря на переодически капающий дождик. Надежда подробно отвечала на все вопросы и дала много отличных советов для дальнейшего самостоятельного путешествия. Огромное спасибо, Надежда!
Наталья
14 авг 2025
Надежда прекрасный рассказчик! Экскурсия вокруг монастыря превосходна. Пожалуй, только снаружи можно оценить размеры и мощь крепостных стен. Материал отлично структурирован. Нам было интересно каждую минуту экскурсии. Надежда знает ответ на любой вопрос о Белозерье, и буквально влюбила нас в этот край!
А
Андрей
7 авг 2025
Грамотный русский язык, энциклопедические знания, интереснейший рассказ настоящего профессионала своего дела, коммуникабельность и ненавязчивость, спасибо, Надежда, расставаться не хотелось…
… а когда я увидел и почувствовал с какой страстью, любовью и трепетом Она рассказывает о родном крае, то еще сильнее влюбился в вологжан…
Наталья
4 авг 2025
Очень нам понравился и город Кириллов и его главная достопримечательность - Кирилло-Белозерский монастырь. От всей души благодарим прекрасного экскурсовода Надежду - очень интересно и обаятельно рассказала нам и о монастыре, и о событиях, которые происходили в то время!
М
Мальченко
3 авг 2025
Спасибо!!! Очень интересная и содержательная экскурсия. Все понравилось. Рекомендую Всем.
В
Владимир
9 июл 2025
Очень понравилось всё- и экскурсия и, главное, экскурсовод! Надежда экскурсовод от Бога! Спасибо!!
Natalya
14 июн 2025
Великолепная экскурсия, интересная, познавательная. Надежда отличный рассказчик, чувствуется глубокое погружение и знание истории. Кирилло- Белозерский монастырь поразил красотой и величием. Провели целый день в монастыре, очень много музеев. Всем рекомендую!!!
Дарья
13 июн 2025
Большое спасибо Надежде за экскурсию. Мы прекрасно провели время. Узнали много всего интересного. Однозначно рекомендацую 😀
Михаил
6 мая 2025
Мы всякого повидали — с Трипстером у нас были и взлёты, и падения. Но встреча с Кирилло-Белозерским монастырём благодаря Надежде стала настоящей жемчужиной в нашей коллекции экскурсий по разным городам
Л
Лидия
17 апр 2025
Были с мужем и ребёнком 4 года. Экскурсовод очень подробно и интересно рассказывала материал. Обращала внимание и пыталась заинтересовать маленького сорванца (ребёнок тоже остался доволен).
Экскурсия спокойная, рассказывает история монастыря очень подробно.
Экскурсовод ответила на все интересующие вопросы после окончания экскурсии. Нам понравилось.
