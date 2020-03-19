Заразилось 876 +41

Умерло 5

Выздоровело 324 +61

Болеют сейчас 547

Летальность 0.57% около 6 чел. на 1000 заболевших

В Кировской области, включая Киров, находится 0.38%, 876 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 324 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 547 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Кирове и Кировской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Кировской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.6 раза в Кировской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 6 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Кировской области

Карта распространения коронавируса в Кировской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Кировской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Кировской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 876 +41+5% 5 324 +61+23% ▼ 547-20 11 мая 2020 835 +28+3% 5 +1+25% 263 +27+11% — 567 10 мая 2020 807 +46+6% 4 236 +52+28% ▼ 567-6 9 мая 2020 761 +43+6% 4 184 +41+29% ▲ 573+2 8 мая 2020 718 +32+5% 4 143 +18+14% ▲ 571+14 7 мая 2020 686 +25+4% 4 125 +22+21% ▲ 557+3 6 мая 2020 661 +17+3% 4 103 +13+14% ▲ 554+4 5 мая 2020 644 +26+4% 4 90 +10+13% ▲ 550+16 4 мая 2020 618 +33+6% 4 80 +8+11% ▲ 534+25 3 мая 2020 585 +42+8% 4 72 +13+22% ▲ 509+29 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Кировской области по дням