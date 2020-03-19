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Последние новости коронавируса в Кировской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 876+41
  • Умерло 5
  • Выздоровело 324+61
  • Болеют сейчас 547
  • Летальность 0.57%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Кировской области, включая Киров, находится 0.38%, 876 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 324 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 547 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Кирове и Кировской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Кировской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.6 разав Кировской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
6 человекв среднем умирает в Кировской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Кировской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Кировской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Кировской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020876+41+5%5324+61+23%547-20
11 мая 2020835+28+3%5+1+25%263+27+11%567
10 мая 2020807+46+6%4236+52+28%567-6
9 мая 2020761+43+6%4184+41+29%573+2
8 мая 2020718+32+5%4143+18+14%571+14
7 мая 2020686+25+4%4125+22+21%557+3
6 мая 2020661+17+3%4103+13+14%554+4
5 мая 2020644+26+4%490+10+13%550+16
4 мая 2020618+33+6%480+8+11%534+25
3 мая 2020585+42+8%472+13+22%509+29
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Кировской области по дням

Кировская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Кировской области

Главу Военно-медицинской академии уволили из-за коронавируса у курсантов
Главу Военно-медицинской академии уволили из-за коронавируса у курсантов
lenta.ru
23.04.2020 13:42
Главу Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге Александра Фисуна освободили от должности после вспышки коронавируса в учебном заведении. Фисуна отстранили после проверки, которая показала, что в академии были плохо организованы барьерные и профилактические меры.
Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военной академии в Петербурге
Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военной академии в Петербурге
lenta.ru
20.04.2020 20:43
В Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились более 55 курсантов. Информацию о вспышке коронавируса в учебном заведении подтвердило Минобороны. Всех заразившихся изолировали в стационары инфекционного отделения академии. Их контакты также находятся в карантине под наблюдением.
Задержаны избившие фельдшера с анализом на коронавирус россияне
Задержаны избившие фельдшера с анализом на коронавирус россияне
lenta.ru
19.04.2020 12:41
В Кирово-Чепецке Кировской области поймали двоих местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения напали на медика, приехавшего взять анализ на наличие коронавирусной инфекции и не сказавшего, в какую квартиру он ходил. Они задержаны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Кирово-Чепецке избили приехавшего взять анализ на коронавирус фельдшера
В Кирово-Чепецке избили приехавшего взять анализ на коронавирус фельдшера
РБК
18.04.2020 19:29
Россияне избили приехавшего взять анализ на коронавирус медика и попали на видео
Россияне избили приехавшего взять анализ на коронавирус медика и попали на видео
lenta.ru
18.04.2020 18:37
В Кирово-Чепецке неизвестные избили бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту, чтобы взять анализ на наличие коронавирусной инфекции. Двое нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избили врача и водителя бригады, а затем скрылись с места происшествия.
Прокуратура потребовала возбудить дело за призывы сжигать больных коронавирусом
Прокуратура потребовала возбудить дело за призывы сжигать больных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 21:03
Прокуратура Кировской области потребовала возбудить уголовное дело за призывы сжигать больных коронавирусом. Под новостью о четырех новых заболевших в регионе пользователь «Дмитрий Ложкин» оставил комментарий с призывом сжигать инфицированных вместо госпитализации.
Минобороны России рассказало о «напряженном иммунитете» от коронавируса
Минобороны России рассказало о «напряженном иммунитете» от коронавируса
lenta.ru
02.04.2020 12:51
Изначально здоровые люди, переболевшие COVID-19, приобретают иммунитет к данному заболеванию, сообщается в рекомендациях Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова, подготовленных для Минобороны России. Перенесшие заболевание в слабой форме такого иммунитета не получают.
В российском регионе ограничили въезд в два города
В российском регионе ограничили въезд в два города
lenta.ru
29.03.2020 03:03
Власти Мурманской области ограничили въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Ограничения вступят в силу с 06:00 29 марта и будут действовать в течение 14 дней. Въехать в города можно будет только по постоянной или временной регистрации.
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
РБК
29.03.2020 00:31
Ограничения на въезд в Кировск и Апатиты будут действовать в течение 14 дней. По последним данным, в регионе подтверждены три случая заражения, еще у 16 человек оказались предварительно положительные анализы на коронавирус

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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