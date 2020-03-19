Последние новости коронавируса в Кировской области на сегодня со статистикой
Заразилось 876+41
Умерло 5
Выздоровело 324+61
Болеют сейчас 547
Летальность 0.57%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Кировской области, включая Киров, находится 0.38%, 876 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 324 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 547 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Кирове и Кировской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Кировской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Кировской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Кировской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Кировской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
876+41+5%
5
324+61+23%
▼547-20
11 мая 2020
835+28+3%
5+1+25%
263+27+11%
—567
10 мая 2020
807+46+6%
4
236+52+28%
▼567-6
9 мая 2020
761+43+6%
4
184+41+29%
▲573+2
8 мая 2020
718+32+5%
4
143+18+14%
▲571+14
7 мая 2020
686+25+4%
4
125+22+21%
▲557+3
6 мая 2020
661+17+3%
4
103+13+14%
▲554+4
5 мая 2020
644+26+4%
4
90+10+13%
▲550+16
4 мая 2020
618+33+6%
4
80+8+11%
▲534+25
3 мая 2020
585+42+8%
4
72+13+22%
▲509+29
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Кировской области по дням
Кировская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Кировской области
Главу Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге Александра Фисуна освободили от должности после вспышки коронавируса в учебном заведении. Фисуна отстранили после проверки, которая показала, что в академии были плохо организованы барьерные и профилактические меры.
В Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились более 55 курсантов. Информацию о вспышке коронавируса в учебном заведении подтвердило Минобороны. Всех заразившихся изолировали в стационары инфекционного отделения академии. Их контакты также находятся в карантине под наблюдением.
В Кирово-Чепецке Кировской области поймали двоих местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения напали на медика, приехавшего взять анализ на наличие коронавирусной инфекции и не сказавшего, в какую квартиру он ходил. Они задержаны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Кирово-Чепецке неизвестные избили бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту, чтобы взять анализ на наличие коронавирусной инфекции. Двое нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избили врача и водителя бригады, а затем скрылись с места происшествия.
Прокуратура Кировской области потребовала возбудить уголовное дело за призывы сжигать больных коронавирусом. Под новостью о четырех новых заболевших в регионе пользователь «Дмитрий Ложкин» оставил комментарий с призывом сжигать инфицированных вместо госпитализации.
Изначально здоровые люди, переболевшие COVID-19, приобретают иммунитет к данному заболеванию, сообщается в рекомендациях Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова, подготовленных для Минобороны России. Перенесшие заболевание в слабой форме такого иммунитета не получают.
Власти Мурманской области ограничили въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Ограничения вступят в силу с 06:00 29 марта и будут действовать в течение 14 дней. Въехать в города можно будет только по постоянной или временной регистрации.
Ограничения на въезд в Кировск и Апатиты будут действовать в течение 14 дней. По последним данным, в регионе подтверждены три случая заражения, еще у 16 человек оказались предварительно положительные анализы на коронавирус
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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