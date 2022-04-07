Ежедневно в 07:00

Это путешествие, пожалуй, – одно из самых впечатляющих среди всех экскурсий по Северному Кавказу. В краю каменных великанов на головокружительной 900-метровой высоте над бездной ущелья Эшкакон дыхание захватывает от фантастического зрелища и непередаваемых эмоций.
Экскурсии из Кисловодска на плато Бермамыт организуются на автомобилях повышенной проходимости, 4-7-местных джипах. Ехать не далеко – около 35 км на юго-запад. Путь проходит большей частью по плоскогорью, среди лугов, поражающих своим великолепием.
Вниманию туристов со слабым вестибулярным аппаратом! На маршруте встречаются обрывы, часть дороги проходит по бездорожью.
Скальные группы Бермамыта. Вы увидите удивительные скальные группы, каждая из которых имеет свое уникальное название – «Жертвенный камень», «Колизей», «Монахи» – напоминающие человеческие фигуры каменные столбы, которые образовались в результате расслоения скальных выступов.
Из привезенных с собой продуктов можно организовать пикник.