Ежедневно в 07:00

Это путешествие, пожалуй, – одно из самых впечатляющих среди всех экскурсий по Северному Кавказу. В краю каменных великанов на головокружительной 900-метровой высоте над бездной ущелья Эшкакон дыхание захватывает от фантастического зрелища и непередаваемых эмоций.

Экскурсии из Кисловодска на плато Бермамыт организуются на автомобилях повышенной проходимости, 4-7-местных джипах. Ехать не далеко – около 35 км на юго-запад. Путь проходит большей частью по плоскогорью, среди лугов, поражающих своим великолепием.

Вниманию туристов со слабым вестибулярным аппаратом! На маршруте встречаются обрывы, часть дороги проходит по бездорожью.