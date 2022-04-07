Бермамыт

Смешанная: джиппинг, пешеходная

Групповая
Смешанная: джиппинг, пешеходная.

В случае неблагоприятных погодных условий вам может быть предложен альтернативный день проведения.
Бермамыт
Бермамыт
Бермамыт
Бермамыт
Бермамыт
Бермамыт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Это путешествие, пожалуй, – одно из самых впечатляющих среди всех экскурсий по Северному Кавказу. В краю каменных великанов на головокружительной 900-метровой высоте над бездной ущелья Эшкакон дыхание захватывает от фантастического зрелища и непередаваемых эмоций.

Экскурсии из Кисловодска на плато Бермамыт организуются на автомобилях повышенной проходимости, 4-7-местных джипах. Ехать не далеко – около 35 км на юго-запад. Путь проходит большей частью по плоскогорью, среди лугов, поражающих своим великолепием.

Вниманию туристов со слабым вестибулярным аппаратом! На маршруте встречаются обрывы, часть дороги проходит по бездорожью.

Программа

  • Вид с вершины Бермамыта. Большой и Малый Бермамыт – две горы Скалистого хребта высотой более 2500 м. В верхней точке Большого Бермамыта заканчивается дорога и открывается потрясающая панорама. Горы Главного Кавказского хребта и двуглавый красавец Эльбрус открываются с плато Бермамыт с самой красивой стороны. Кавказский исполин находится так близко, что можно рассмотреть каждую трещину, каждый ледник на склонах.

  • Скальные группы Бермамыта. Вы увидите удивительные скальные группы, каждая из которых имеет свое уникальное название – «Жертвенный камень», «Колизей», «Монахи» – напоминающие человеческие фигуры каменные столбы, которые образовались в результате расслоения скальных выступов.

  • Из привезенных с собой продуктов можно организовать пикник.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:00

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