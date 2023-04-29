Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе

Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца

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Оказаться на краю пропасти, ощутить невероятный простор и мощь гор… Это то, что случается с каждым, кто приезжает на Бермамыт. Добавьте к этому вид на Эльбрус, облака, на которые смотришь сверху вниз — и уезжать не захочется. Вся эта неземная красота станет ещё более «невыносимой» во время заката, в новых красках. Выбирайте, какой Бермамыт вы хотите увидеть — дневной или вечерний — и в путь!
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся. Дорога займёт 1,5–2 часа. За это время вы услышите интересные факты о жизни и традициях местных народов, полюбуетесь пейзажами. Плюс мы будем останавливаться в видовых местах и можем заехать в «Хычинный домик» перекусить.

Выше гор и облаков
На плато у вас будет 2–3 часа свободного времени, чтобы побыть наедине с собой, пройтись по альпийским лугам, увидеть скалы «Два монаха», «амфитеатр», панораму на Кавказский хребет и Эльбрус. Если вы выбрали вечернюю программу, то в последних лучах солнца все эти виды станут ещё выразительнее, сочнее.

➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище. Условия см. ниже.

Организационные детали

  • Cтарт дневной экскурсии — в 7:00, старт поездки на закат — ориентировочно в 14:00 (время захода солнца меняется)
  • Поездка подходит людям с любой физподготовкой
  • Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.

Как проходит поездка

  • Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
  • Поездка проходит на авто повышенной проходимости
  • Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание в кафе с кавказской кухней — средний чек 400 руб. /чел.
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом и группой) — 500 руб. /чел. Отдельно оплачивается входной билет на въезде — 60 руб. /чел.
  • Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом и группой) — 500 руб. /чел.

ежедневно в 07:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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