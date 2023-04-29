Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
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Описание
Что вас ожидает
🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся. Дорога займёт 1,5–2 часа. За это время вы услышите интересные факты о жизни и традициях местных народов, полюбуетесь пейзажами. Плюс мы будем останавливаться в видовых местах и можем заехать в «Хычинный домик» перекусить.
⛰ Выше гор и облаков
На плато у вас будет 2–3 часа свободного времени, чтобы побыть наедине с собой, пройтись по альпийским лугам, увидеть скалы «Два монаха», «амфитеатр», панораму на Кавказский хребет и Эльбрус. Если вы выбрали вечернюю программу, то в последних лучах солнца все эти виды станут ещё выразительнее, сочнее.
➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище. Условия см. ниже.
Организационные детали
- Cтарт дневной экскурсии — в 7:00, старт поездки на закат — ориентировочно в 14:00 (время захода солнца меняется)
- Поездка подходит людям с любой физподготовкой
- Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.
Как проходит поездка
- Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
- Поездка проходит на авто повышенной проходимости
- Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание в кафе с кавказской кухней — средний чек 400 руб. /чел.
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом и группой) — 500 руб. /чел. Отдельно оплачивается входной билет на въезде — 60 руб. /чел.
- Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом и группой) — 500 руб. /чел.
ежедневно в 07:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00 и 14:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.