Оказаться на краю пропасти, ощутить невероятный простор и мощь гор… Это то, что случается с каждым, кто приезжает на Бермамыт. Добавьте к этому вид на Эльбрус, облака, на которые смотришь сверху вниз — и уезжать не захочется. Вся эта неземная красота станет ещё более «невыносимой» во время заката, в новых красках. Выбирайте, какой Бермамыт вы хотите увидеть — дневной или вечерний — и в путь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся. Дорога займёт 1,5–2 часа. За это время вы услышите интересные факты о жизни и традициях местных народов, полюбуетесь пейзажами. Плюс мы будем останавливаться в видовых местах и можем заехать в «Хычинный домик» перекусить.

⛰ Выше гор и облаков

На плато у вас будет 2–3 часа свободного времени, чтобы побыть наедине с собой, пройтись по альпийским лугам, увидеть скалы «Два монаха», «амфитеатр», панораму на Кавказский хребет и Эльбрус. Если вы выбрали вечернюю программу, то в последних лучах солнца все эти виды станут ещё выразительнее, сочнее.

➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище. Условия см. ниже.

Организационные детали

Cтарт дневной экскурсии — в 7:00, старт поездки на закат — ориентировочно в 14:00 (время захода солнца меняется)

Поездка подходит людям с любой физподготовкой

Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.

Как проходит поездка

Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно

Поездка проходит на авто повышенной проходимости

Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца

Дополнительные расходы (по желанию)