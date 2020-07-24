5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сюрреалистические панорамы

Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, Эшкаконское водохранилище, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта и расскажу легенды этого волшебного места.

Загадочный горный край

Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня. Кроме того, я поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.