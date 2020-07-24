5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!

Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии

Николай
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Николай – представитель гидов
Приглашаю на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте.

Вы раскроете историю 📖 его происхождения, насладитесь потрясающими горными ⛰️ ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.

7900 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.4
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!

Что вас ожидает

Сюрреалистические панорамы
Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, Эшкаконское водохранилище, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта и расскажу легенды этого волшебного места.

Загадочный горный край
Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня. Кроме того, я поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 июля 2020
Плато Бермамыт - невероятной красоты место. Оттуда можно увидеть Эльбрус, но нам не повезло с погодой! Он был в облаках. Дорога до плато сложная, и только опытный водитель на внедорожнике может ее преодолеть! Николай именно такой водитель! Как экскурсовод он краток и немногословен. Ненавязчиво и комфортно. Мы семьей остались довольны!
22 июля 2020
Встретил нас в Кисловодске утром Андрей (Николай - это сын Андрея, у них семейный подряд) на отлично подготовленном УАЗ Патриоте. Под интересный рассказ о городе и окрестностях добрались до поселка Кичи-Балык. Отсюда началось наше приключение. Дорога разнообразная: камни, глубокии колеи, подъемы, спуски, но отлично укомплектованая машина в руках опытного водителя Андрея показала себя во всей красе и мы преодолели все препятствия. Удивительные по красоте виды, потрясающие ощущения, не поддаются описанию. Чувства глубокого восторга и свободы переполняло нас. Но надвигающаяся гроза ускорила наше возвращение. Дождь с градом, плотные облака, раскисшая дорога явились апофеозом нашего приключения. Но уверенные действия нашего пилота позволили даже в такой ситуации насладиться «пребыванием в облаках», в прямом смысле этого слова. В какой-то момент дороги просто не было видно. Но мы преодолели все препятствия на нашем пути. Удивительное путешествие. В итоге, мы поняли, что нам бы хотелось попасть на плато Бермамыт еще раз, причем обязательно с Андреем.
22 июля 2020
Дорога на плато плохая, начиная с Карачаево-Черкессии, с маленькими детьми точно не стоит. Виды шикарные и по дороге и на самом плато. А вот Николая, как экскурсовода не порекомендую. В теме-то он разбирается, видно, что знает, но рассказывает нехотя, как будто делает одолжение, всю информацию приходилось из него, как клещами вытаскивать. Но потом мы поняли, что лучше и не спрашивать. В таком случае и на такси можно поехать, а не брать экскурсию с «экскурсоводом».
15 июля 2020
Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Николай великолепный компаньон, обязательно будем обращаться к нему ещё и рекомендовать друзьям.
Ещё 1 отзыв

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