5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие на плато Бермамыт подарит вам захватывающие виды на горные пики и уникальные истории о Карачаево-Черкесии. Удобный транспорт и комфорт гарантированы
Экскурсия на плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии - это уникальная возможность насладиться потрясающими горными пейзажами и узнать историю региона. Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике, что делает его доступным для всех. На читать дальшеуменьшить
плато вас ждут виды на горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и величественный Эльбрус. Вы услышите легенды о загадочном регионе и узнаете о его современной жизни. В завершение, по желанию, можно посетить Чайный домик и попробовать местные напитки
Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для путешествий и виды особенно впечатляют. В октябре и апреле также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные погодные изменения. В зимние месяцы поездка возможна, но требует дополнительной подготовки из-за снежных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Плато Бермамыт
Гора Бештау
Гора Машук
Скалы Монахи
Эльбрус
Описание экскурсии
Сюрреалистические панорамы
Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта и расскажу легенды этого волшебного места. А на обратном пути, если захотите, мы посетим Чайный домик и попробуем разные виды горячего напитка.
Загадочный горный край
Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня. Кроме того, я поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1075 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
–
3
–
2
2
1
–
А
Аннушка
Отличная прогулка про красивым местам Карачаево-Черкесии. И Эльбрус тоже удалось увидеть. Это путешествие по горным дорогам - от профессионализма водителя зависит очень многое. Нашего гида звали Расул. Если попадете к нему, можете быть спокойны🙏🏻
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И
Ирина
Огромные спасибо водителю Умару. Ездили 1 мая. Страшная распутица, но он справился в этой ситуации. Хотелось аплодировать после, возвращения, как пилоту после посадки самолёта. Отрицательно отзовусь о посадке пассажиров в читать дальшеуменьшить
авто, это не касается водителя, я считаю вина организатора. Почему я, заплатив такую сумму поездки как все, должна сидеть в багажнике на дополнительном сиденье. Я считаю, что нужно меняться местами. Было 5 локаций, где мы выходили. Может я не права, но думаю так.
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Е
Екатерина
Нам очень все очень понравилось, очень красивые локации. Дорога конечно сложная, но это не портит впечатление совершенно, наоборот добавляет впечатлений. Отдельное спасибо нашему гиду Борису, за невероятные приключения для ребенка😄 она в восторге❤ а так же за красивые фотографии, не зря наряжались😃
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A
Anton
Водитель Андрей, все прошло отлично. Очень повезло с погодой, было солнце и без облаков, но когда уже уезжали с Бермамыта затянуло все туманом. Успели «до тумана». Ехать туда около 2,5 часов по ужасной дороге, но этого то стоит. Спасибо!
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Мария
Огромное спасибо за Марату за великолепную экскурсию на Бермамыт🔥Это одна из самых лучших экскурсий, которые мы посещали за время нахождения в Кисловодске. Марат не только чудесный экскурсовод, но и превосходный фотограф! У нас остались на память фантастические снимки и видео о поезде! Рекомендуем посетить Бермамыт с Маратом🔥
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Елена
Это просто невероятный маршрут с отличным гидом, кофе, сваренный в багажнике - неповторимо, а найденный фотоаппарат- неоценимо!!!
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