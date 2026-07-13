5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии - это уникальная возможность насладиться потрясающими горными пейзажами и узнать историю региона. Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике, что делает его доступным для всех. На

плато вас ждут виды на горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и величественный Эльбрус. Вы услышите легенды о загадочном регионе и узнаете о его современной жизни. В завершение, по желанию, можно посетить Чайный домик и попробовать местные напитки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для путешествий и виды особенно впечатляют. В октябре и апреле также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные погодные изменения. В зимние месяцы поездка возможна, но требует дополнительной подготовки из-за снежных условий.

Сейчас август — это идеальное время.