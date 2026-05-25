Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Путешествие в сердце Северного Кавказа к плато Бермамыт подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь видами на Эльбрус, Скалистый хребет и альпийские луга. У вас будет возможность увидеть редкое природное явление - «Броккенский призрак». На обратном пути выберите между посещением Медовых водопадов или Сталактитовой пещеры.
Это путешествие обещает стать ярким событием в вашей жизни, полным удивительных открытий и впечатлений
Лучшее время для посещения плато Бермамыт - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, а видимость позволяет насладиться потрясающими панорамами. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы в плане погоды. В остальные месяцы возможны трудности из-за снега и низких температур, однако, при удачных условиях, поездка всё же может стать незабываемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Плато Бермамыт
Эльбрус
Скалистый хребет
Медовые водопады
Сталактитовая пещера
Описание экскурсии
Бермамыт: плато с видом на Эльбрус
На джипе мы отправимся к легендарному плато Бермамыт — лучшей панорамной точке Северного Приэльбрусья. Вы окажетесь всего в 15 километрах от великана Эльбруса, с головокружительной высоты полюбуетесь Скалистым хребтом, каньонами, скалами-останцами, висячими камнями на фоне снежных вершин и пушистыми облаками под ногами. А если повезет, мы даже понаблюдаем за «Броккенским призраком» — природным явлением, которое можно застать на Бермамыте во время рассвета. Увидеть его — большая удача!
Влюбиться в природу Северного Кавказа
Маршрут к плато проложен через альпийские луга, поэтому в дороге вы успеете полюбоваться горными панорамами и разнотравьем. А на обратном пути есть возможность посетить ещё одно место притяжения региона (на ваш выбор, за доплату): Медовые водопады, спрятавшиеся в заповедном горном ущелье, или Сталактитовую пещеру с продолговатыми залами, узкими ответвлениями и подземной рекой, шумящей в таинственной глубине.
Организационные детали
Обязательно возьмите паспорт, позаботьтесь об удобной обуви и солнцезащитных очках
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию): посещение Медовых водопадов (150 ₽ экосбор) и Сталактитовой пещеры (1500 ₽ с чел.), еда и напитки
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) — 20 000 ₽ (до 6 чел.)
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 900 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу более 5 лет. Все экскурсии мы проводим на подготовленных комфортабельных внедорожниках. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Чищеня
Ездили на плато Бермамыт 24 мая. Виды великолепные, само плато поражает своим масштабом и красотой. Гид Алим отличный рассказчик, любит свое дело. на обратном пути попали под град, Алим показал нам мастер-класс езды по бездорожью. Рекомендую!
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￼￼Александра
Экскурсию рекомендуем к посещению всем и каждому, очень красиво! Благодарим Алима за хорошую организацию, увлекательные рассказы о народах Кавказа, веселую дорогу. Будьте готовы к некоторому адреналину)
+2
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Эльвира
Покоряли плато Бермамыт в мини группе с гидом-водителем Амином. Погоду за несколько дней обещали дождливую,а это значит,что Эльбрус увидеть не удастся. Но!Как оказалось,Эльбрус можно увидеть и по дороге,что и произошло,и читать дальшеуменьшить
это было далеко не самым замечательным в этом приключении. А главным оказалось мастерство и человеческое обаяние Амина. Машину водит мастерски,рассказывает грамотно,увлекательно и очень интересно! Наша группа из 3 человек и ещё одна пара были в полном восторге от Амина и от красоты первозданной природы,которую он нам показал. А плато стоит того,чтобы посетить его в любую погоду! Но,как правильно сказал Амин,это всё-таки не экскурсия,а джип-тур на плато,и основная часть маршрута проходит по бездорожью,к этому надо быть готовым:в поездке и потрясёт,и подрягает. Но красота природы того стоит!
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24.07 нас на плато вез Мурат. Замечательный человек интересно рассказывает и о культуре народа КЧР и о их жизни на этих землях в общем интересный собеседник. А какой он водитель (Шумахер, читать дальшеуменьшить
вин дизель), очень быстро добрались и туда и обратно, побывали на американских горках (на минималках в хорошем смысле). Природа и виды потрясающие оно стоит того, чтобы сюда поехать и потраченных денег однозначно. Эмоций и воспоминания, а тем более такие вы ни за какие деньги не купите
+2
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В
Валерия
Ездили с водителем Иваном - высший пилотаж. Иван очень внимательный, тактичный, вовремя поддерживал беседу и вовремя давал побыть в тишине наедине со своими эмоциями. Отлично знает места, показал все скрытые читать дальшеуменьшить
заповедные красоты, легко отвечал на возникающие вопросы, делал остановки по ходу маршрута, если нам было интересно вблизи посмотреть на стада лошадей или летающих орлов. Помогал преодолевать опасные места - и морально, и физически. Природа шикарная, такое необходимо увидеть своими глазами. Никто из нашей группы не остался равнодушным. Нам еще повезло посмотреть на Эльбрус - открылся нам несколько раз и вдалеке и вблизи. Обязательно стоит посетить дополнительно сталактитовую пещеру! Мокро, местами грязно, но ужасно красиво - пожалели бы, если бы не поехали и потом увидели бы это место на картинке.
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А
Анна
Спасибо Биаслану за поездку к Бермамыту! Опытный водитель, по дороге, размытой после майских дождей, ехали караваном. 2 машины пришлось вытягивать. Не смотря на экстрим, красота необыкновенная. За допплату в 500 читать дальшеуменьшить
руб посмотрели еще и живописное водохранилище, и Медовые водопады. К сожалению, нас забыли предупредить, что завтрак предполагается во время часовой остановки в кафе неподалеку от Кисловодска. Так что уточняйте детали при бронировании.)