Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Покорить плато Бермамыт

Исследовать «Большой каньон России» и влюбиться в панорамы Северного Приэльбрусья

Алексей
Алексей – представитель из Кисловодска
Отправляемся в сердце Северного Кавказа — к каменным великанам, альпийским лугам, Скалистому хребту и панорамам седоглавого Эльбруса.

На плато Бермамыт вы восхититесь ландшафтами Приэльбрусья, попробуете увидеть призрак и откроете легенды этих мест.

А после мы доберемся до заповедных Медовых водопадов или Сталактитовой пещеры.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Покорить плато Бермамыт
Покорить плато Бермамыт

Что вас ожидает

Бермамыт: плато с видом на Эльбрус
На джипе мы отправимся к легендарному плато Бермамыт — лучшей панорамной точке Северного Приэльбрусья. Вы окажетесь всего в 15 километрах от великана Эльбруса, с головокружительной высоты полюбуетесь Скалистым хребтом, каньонами, скалами-останцами, висячими камнями на фоне снежных вершин и пушистыми облаками под ногами. А если повезет, мы даже понаблюдаем за «Броккенским призраком» — природным явлением, которое можно застать на Бермамыте во время рассвета. Увидеть его — большая удача!

Влюбиться ❤️ в природу Северного Кавказа
Маршрут к плато проложен через альпийские луга, поэтому в дороге вы успеете полюбоваться горными ⛰️ панорамами и разнотравьем. А на обратном пути мы посетим еще одно место притяжения региона (на ваш выбор): Медовые водопады, спрятавшиеся в заповедном горном ущелье, или Сталактитовую пещеру с продолговатыми залами, узкими ответвлениями и подземной рекой, шумящей в таинственной глубине.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите паспорт, позаботьтесь об удобной обуви и солнцезащитных очках
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию)
Покорить плато Бермамыт
Покорить плато Бермамыт
Покорить плато Бермамыт
Покорить плато Бермамыт
Покорить плато Бермамыт
Покорить плато Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу более 5 лет. Все экскурсии мы проводим на подготовленных комфортабельных внедорожниках. Надеемся на скорую встречу с вами.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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