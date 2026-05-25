Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие в сердце Северного Кавказа к плато Бермамыт подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь видами на Эльбрус, Скалистый хребет и альпийские луга. У вас будет возможность увидеть редкое природное явление - «Броккенский призрак». На обратном пути выберите между посещением Медовых водопадов или Сталактитовой пещеры.



Это путешествие обещает стать ярким событием в вашей жизни, полным удивительных открытий и впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Бермамыт - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, а видимость позволяет насладиться потрясающими панорамами. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы в плане погоды. В остальные месяцы возможны трудности из-за снега и низких температур, однако, при удачных условиях, поездка всё же может стать незабываемой.

Сейчас август — это идеальное время.