Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Бермамыт: плато с видом на Эльбрус

На джипе мы отправимся к легендарному плато Бермамыт — лучшей панорамной точке Северного Приэльбрусья. Вы окажетесь всего в 15 километрах от великана Эльбруса, с головокружительной высоты полюбуетесь Скалистым хребтом, каньонами, скалами-останцами, висячими камнями на фоне снежных вершин и пушистыми облаками под ногами. А если повезет, мы даже понаблюдаем за «Броккенским призраком» — природным явлением, которое можно застать на Бермамыте во время рассвета. Увидеть его — большая удача!

Влюбиться ❤️ в природу Северного Кавказа

Маршрут к плато проложен через альпийские луга, поэтому в дороге вы успеете полюбоваться горными ⛰️ панорамами и разнотравьем. А на обратном пути мы посетим еще одно место притяжения региона (на ваш выбор): Медовые водопады, спрятавшиеся в заповедном горном ущелье, или Сталактитовую пещеру с продолговатыми залами, узкими ответвлениями и подземной рекой, шумящей в таинственной глубине.

Организационные детали