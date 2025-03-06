Отправляйтесь из Кисловодска в волшебный Домбай вместе с нами! На нашей индивидуальной экскурсии вы преодолеете перевалы, горные аулы и погрузитесь в уникальные природные чудеса.
Посетите перевал Гумбаши, который занимает первое место среди самых высоких в России, Сырную пещеру с ее узкими коридорами, Шаонинский храм XI века в византийском стиле, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу и, конечно же, сам Домбай.
Посетите перевал Гумбаши, который занимает первое место среди самых высоких в России, Сырную пещеру с ее узкими коридорами, Шаонинский храм XI века в византийском стиле, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу и, конечно же, сам Домбай.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на захватывающую индивидуальную экскурсию из Кисловодска в волшебный мир Домбая! Наш уникальный маршрут ведет через живописные перевалы и горные аулы, где каждый поворот приоткрывает величественные виды природы. Что вас ждет:• Перевал Гумбаши. Он занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы.
- Сырная пещера с узкими коридорами — она состоит из песчаника и по виду напоминает пористый сыр.
- Шаонинский храм Х века построен в византийском стиле.
- Горное озеро Кара-Кёль. Небольшое живописное озеро. Название водоема на тюркском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Хотя Кара-Кель лежит возле самой автотрассы, выглядит озеро очень живописно.
- Река Уллу-Муруджу. Река считается одним из самых чистых водоемов в России и Европе. Ее льдисто-холодные голубые воды берут свое начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными.
- И сам Домбай. Это потрясающе красивый курортный поселок, где вы сможете полюбоваться на красоту гор. Важная информация:• Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги.
- Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.
- Желательно взять солнцезащитные очки, крем от загара.
Выезд желателен в 7.00, но при необходимости, можно согласовать.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырная пещера с узкими коридорами
- Шаонинский храм Х века
- Горное озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Домбай
Что включено
- Услуги профессионального гида-водителя
- Трансфер от дома и обратно на комфортном внедорожнике
Что не входит в цену
- Питание в кафе по желанию (около 700 руб. /чел). Также можно взять с собой небольшой перекус и питьевую воду.
- Билет на канатную дорогу в Домбае по желанию (1600 - 2300 руб.)
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд желателен в 7.00, но при необходимости, можно согласовать.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт и наличные деньги
- Наденьте удобную одежду и обувь
- Желательно взять солнцезащитные очки, крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 мар 2025
А
Анастасия
28 окт 2024
Поездка была на Домбай отличная и погода хорошая была. Гид самы лучший был) экскурсия была на высоте) все рассказал и показал) все было круто👍🏻
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