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Отправляйтесь из Кисловодска в волшебный Домбай вместе с нами! На нашей индивидуальной экскурсии вы преодолеете перевалы, горные аулы и погрузитесь в уникальные природные чудеса.



Посетите перевал Гумбаши, который занимает первое место среди самых высоких в России, Сырную пещеру с ее узкими коридорами, Шаонинский храм XI века в византийском стиле, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу и, конечно же, сам Домбай.