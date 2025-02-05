Природа Кавказа поражает многообразием.
Приглашаю вас за один день полюбоваться панорамами седых вершин, подышать свежестью Домбайской поляны и полюбоваться гладью зеркально-бирюзового озера. Профессиональные кадры сохранят ваши эмоции от встречи с Домбаем. И, пересматривая фотографии, вы будете мысленно возвращаться к этим счастливым моментам.
Приглашаю вас за один день полюбоваться панорамами седых вершин, подышать свежестью Домбайской поляны и полюбоваться гладью зеркально-бирюзового озера. Профессиональные кадры сохранят ваши эмоции от встречи с Домбаем. И, пересматривая фотографии, вы будете мысленно возвращаться к этим счастливым моментам.
Описание фото-прогулки
- Мы прогуляемся по набережной Теберды, перейдём по подвесному мостику и полюбуемся красотами Тебердинского национального парка
- Остановимся у зеркально-бирюзового озера Туманлы-Кёль в долине реки Гоначхир
- Сделаем фотографии в самых интересных локациях курортного посёлка Домбай
- При желании поднимемся по канатке на вершину горы Мусса-Ачитара. Это самый доступный для подъёма «трёхтысячник» России, с которого открываются захватывающие дух панорамы заснеженных пиков Кавказского хребта
- Побываем на Домбайской поляне. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг расстилаются альпийские луга
В каждой из локаций мы пробудем около 40 минут, полюбуемся пейзажами и сделаем фотографии с лучшими видами.
Организационные детали
- После поездки в течение 14–30 дней вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции
- Съёмка проходит на фотоаппрат Sony A7 IV
- Фотографии передаются через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания 1 месяц
Как проходит поездка
- На комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
- Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске, Пятигорске или Ессентуках
- Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см (из-за ограниченного пространства на третьем ряду сидений). При необходимости предоставляется детское кресло
- Маршрут может меняться из-за погоды (по предварительному согласованию)
Дополнительнительные расходы (опционально)
- Если вы хотите получить фото с горы Мусса-Ачитара, необходимо будет оплатить билеты на подъёмник — 1600 ₽ с человека, включая фотографа
- Обед в кафе в Домбае (средний чек 700 ₽ с человека)
- Поездку можно начать и/или закончить в Минеральных Водах или Железноводске — доплата за трансфер обсуждается в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Меня зовут Ирина. Я живу в Пятигорске. Бесконечно люблю свой родной Кавказ. Здесь моя Родина, здесь живёт моя душа. Вот уже несколько лет я влюблена в фотографию. С её помощьюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
5 фев 2025
Были с мужем на экскурсии в середине ноября. Мы в полном восторге. Понравилось все:шикарные виды, наикрасивейшие места, общительные и компанейские сопровождающие. Фотографии получились невероятно красивые. Получили бурю эмоций, впечатлений и воспоминаний на всю жизнь) Спасибо большое за этот день☺️
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