Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска

Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин

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«Какой чудесный, дивный край, в ущельях спрятанный Домбай! Там горы в шапках снеговых. Их склоны в елях вековых…».

В группе до 40 человек вы посетите место, которое запало в душу не одному поколению путешественников. По дороге к нему оцените пейзажи республики и познакомитесь с историей карачаевцев. В хорошую погоду заедем в ущелье Гонахчир. А в самом Домбае приготовьтесь к приёму у Снежных горных королей.
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
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Описание

Что вас ожидает

🏔 Мы заберём вас из Кисловодска и отправимся в путь, который займёт примерно три часа.

🏔 Отправимся по живописной горной дороге и по знаменитому перевалу Гум-Баши поднимемся на смотровую площадку на высоте 2200 метров. В ясную погоду отсюда открывается великолепная панорама Эльбруса и Западного Кавказа.

🏔 Спускаясь с перевала, проедем в отрогах Лесистого хребта мимо старых горских аулов. Гид расскажет о быте, традициях и обычаях карачаевцев.

🏔 Пересечём город Карачаевск и прокатимся вдоль бирюзовой реки Теберда. По этому пути когда-то ходили караваны, а из Византии сюда принесли христианство ещё в 10 веке. На вершине горы вы увидите Сентинский храм той эпохи — один из древнейших в России.

🏔 Вскоре покажутся снежные горы, а мы минуем курортный город Теберда и окажемся на территории Тебердинского заповедника.

🏔 Если позволят погодные условия и сезонность, свернём к кордону заповедника и проедем в живописнейшее горное ущелье Гоначхир. Его главное украшение — озеро Туманлы-Кёль, а прямо за ним уже граница с Абхазией.

🏔 Вот мы и у подножия Домбайской поляны. По желанию вы подниметесь на высоту 3200 м, где можно потрогать снег даже в жаркие июльские дни. Перед вами откроются дивные панорамы гор, покрытых вечными ледниками, озёр и водопадов. Здесь же вы сможете пообедать в одном из кафе с потрясающими видами из окна.

🚠 Обратите внимание на особенности канатных дорог Домбая:
Первый уровень — 8-местные вагончики закрытого типа, второй уровень — 6-местные кресельный подъёмник открытого типа, третий уровень — 4-местные открытого.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 1-2-3 уровень — 1600 руб. /взрослого, 1100 руб. /ребёнка до 10 лет; посещение ущелья Гоначхир — 400 руб. /чел.; питание
  • Канатная дорога и ущелье Гоначхир — факультативные части программы, вместо подъёма вы можете погулять по посёлку, а посещение ущелья зависит от погоды
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе вашего отеля или санатория
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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