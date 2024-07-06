Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Вас ждёт незабываемое путешествие в Домбай с видами на Эльбрус и Кавказ. Погрузитесь в историю и культуру карачаевцев, наслаждаясь великолепными пейзажами
Путешествие в Домбай - это уникальная возможность увидеть величественные горы и живописные ущелья.
В группе до 40 человек вы отправитесь из Кисловодска, чтобы насладиться красотами республики и узнать больше о культуре карачаевцев. В хорошую погоду посетите ущелье Гоначхир. В Домбае вас ждут потрясающие виды и возможность подняться на высоту 3200 метров
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а виды на горы и ледники особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть менее предсказуемыми в плане погоды. В остальные месяцы возможно наслаждаться экскурсиями, но стоит учитывать возможные ограничения из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перевал Гум-Баши
Река Теберда
Сентинский храм
Тебердинский заповедник
Ущелье Гоначхир
Озеро Туманлы-Кёль
Домбайская поляна
Описание трансфер
🏔 Мы заберём вас из Кисловодска и отправимся в путь, который займёт примерно три часа.
🏔 Отправимся по живописной горной дороге и по знаменитому перевалу Гум-Баши поднимемся на смотровую площадку на высоте 2200 метров. В ясную погоду отсюда открывается великолепная панорама Эльбруса и Западного Кавказа.
🏔 Спускаясь с перевала, проедем в отрогах Лесистого хребта мимо старых горских аулов. Гид расскажет о быте, традициях и обычаях карачаевцев.
🏔 Пересечём город Карачаевск и прокатимся вдоль бирюзовой реки Теберда. По этому пути когда-то ходили караваны, а из Византии сюда принесли христианство ещё в 10 веке. На вершине горы вы увидите Сентинский храм той эпохи — один из древнейших в России.
🏔 Вскоре покажутся снежные горы, а мы минуем курортный город Теберда и окажемся на территории Тебердинского заповедника.
🏔 Если позволят погодные условия и сезонность, свернём к кордону заповедника и проедем в живописнейшее горное ущелье Гоначхир. Его главное украшение — озеро Туманлы-Кёль, а прямо за ним уже граница с Абхазией.
🏔 Вот мы и у подножия Домбайской поляны. По желанию вы подниметесь на высоту 3200 м, где можно потрогать снег даже в жаркие июльские дни. Перед вами откроются дивные панорамы гор, покрытых вечными ледниками, озёр и водопадов. Здесь же вы сможете пообедать в одном из кафе с потрясающими видами из окна.
🚠 Обратите внимание на особенности канатных дорог Домбая: Первый уровень — 8-местные вагончики закрытого типа, второй уровень — 6-местный кресельный подъёмник открытого типа, третий уровень — 4-местные открытого.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
Дополнительные расходы: канатная дорога — от 1200 до 2700 ₽/стандартный билет и от 850 до 2100 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа); посещение ущелья Гоначхир — 400 ₽/чел.; питание
Канатная дорога и ущелье Гоначхир — факультативные части программы, вместо подъёма вы можете погулять по посёлку, а посещение ущелья зависит от погоды
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3300 ₽
Дети до 14 лет
3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе вашего отеля или санатория
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Настасия
Спасибо большое за организацию экскурсии! В путешествии, я нечаянно оставила куртку в Домбае. Потеряла её совершенно случайно. Спасибо большое спасателю Таулану, который работает на канатной дороге. Он помог найти эту куртку. читать дальшеуменьшить
Отдельное спасибо экскурсоводам Ольге Николаевне и Наталье, за то, что помогли доставить эту куртку в Кисловодск. Сама экскурсия была насыщенная, много интересной информации рассказала Ольга. Я в первый раз побывала на настоящей экскурсии, где гид действительно отрабатывает своё время и рассказывает много историй, даёт полную информацию о тех местах, по которым вы проезжаете. Буду всем своим знакомым и друзьям рекомендовать поездку в Домбай с экскурсоводами Арианы. Спасибо большое за такие яркие впечатления! Холодной зимой буду с теплотой вспоминать поездку в Домбай
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Николай
Экскурсия понравилась. Автобус новый, комфортабельный, с ремнями безопасности. Экскурсовод Илья рассказал много интересных фактов из истории местности, его было приятно слушать. На Туманном озере хотелось искупаться, но у нас не было читать дальшеуменьшить
купальных костюмов. Было бы хорошо, если бы организаторы предупредили о такой возможности. В день экскурсии в Домбае не было электричества, и мы поднимались наверх через четыре очереди старых советских подъемников, работающих на дизеле. Это был неприятный опыт: пропускная способность у них низкая, провели в сумме больше часа в очередях да еще дышали дымом от генератора. В итоге на вершине у нас оставалось около получаса, толком и не погуляли. Инфраструктура курорта не радует глаз, особенно вокруг старых подъемников. Но горы вокруг красивые, и мы остались довольны, несмотря на все неудобства.
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Руслан
Отличная экскурсия! Отличные виды, начиная от перевала Гум-Баши. Цены, где мы останавливаемся попробовать и купить сыр, мёд, варенье и т. д немного завышены (на мой взгляд). Очень красивое озеро Туманлы-Кель. читать дальшеуменьшить
На Домбае три канатки, первая в кабинке, две другие открытые. Нам повезло, попали в теплую погоду во время подъёма. Как раз, когда время уже заканчивалось наверху, погода стала ухудшаться. Спасибо экскурсоводу Людмиле Станиславовне за хорошую экскурсию!!!
+2
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Алеся
Экскурсия очень понравилась. Виды завараживающие. Советую на конатке подняться на самую вычокую точку. Экскурсовод Наталья просто супер. Рассказывает очень интересно. Она очень заботливая. Всем советую эту экскурсию.
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Ольга
Домбай действительно бесподобный! Экскурсия интересная, экскурсовод Наталья - профессионал, любящий свое дело, рассказала много подробностей местной жизни, истории, обычаи. Советую всем посетить Домбай, захочется приехать сюда еще. Я была второй раз и думаю не последний.
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Ирина
все понравились
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