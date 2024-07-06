Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а виды на горы и ледники особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть менее предсказуемыми в плане погоды. В остальные месяцы возможно наслаждаться экскурсиями, но стоит учитывать возможные ограничения из-за снега и низких температур.

Путешествие в Домбай - это уникальная возможность увидеть величественные горы и живописные ущелья. В группе до 40 человек вы отправитесь из Кисловодска, чтобы насладиться красотами республики и узнать больше о культуре карачаевцев. В хорошую погоду посетите ущелье Гоначхир. В Домбае вас ждут потрясающие виды и возможность подняться на высоту 3200 метров

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

🏔 Мы заберём вас из Кисловодска и отправимся в путь, который займёт примерно три часа.

🏔 Отправимся по живописной горной дороге и по знаменитому перевалу Гум-Баши поднимемся на смотровую площадку на высоте 2200 метров. В ясную погоду отсюда открывается великолепная панорама Эльбруса и Западного Кавказа.

🏔 Спускаясь с перевала, проедем в отрогах Лесистого хребта мимо старых горских аулов. Гид расскажет о быте, традициях и обычаях карачаевцев.

🏔 Пересечём город Карачаевск и прокатимся вдоль бирюзовой реки Теберда. По этому пути когда-то ходили караваны, а из Византии сюда принесли христианство ещё в 10 веке. На вершине горы вы увидите Сентинский храм той эпохи — один из древнейших в России.

🏔 Вскоре покажутся снежные горы, а мы минуем курортный город Теберда и окажемся на территории Тебердинского заповедника.

🏔 Если позволят погодные условия и сезонность, свернём к кордону заповедника и проедем в живописнейшее горное ущелье Гоначхир. Его главное украшение — озеро Туманлы-Кёль, а прямо за ним уже граница с Абхазией.

🏔 Вот мы и у подножия Домбайской поляны. По желанию вы подниметесь на высоту 3200 м, где можно потрогать снег даже в жаркие июльские дни. Перед вами откроются дивные панорамы гор, покрытых вечными ледниками, озёр и водопадов. Здесь же вы сможете пообедать в одном из кафе с потрясающими видами из окна.

🚠 Обратите внимание на особенности канатных дорог Домбая:

Первый уровень — 8-местные вагончики закрытого типа, второй уровень — 6-местный кресельный подъёмник открытого типа, третий уровень — 4-местные открытого.

Организационные детали