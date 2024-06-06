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покажет, остановится в красивых местах для вашего фотоальбома. Экскурсия подобрана удобно и интересно. Локации - супер! Самое главное - полетайте на параплане - это такой кайф! Я целоноправленно ехал туда, а двое ребят с группы услышав про это - тоже захотели поехать. Не пожалейте денег - это того стоит. Вы полетаете с инструктором - вам все подробно перед полетом расскажут. Мы летали на парадроме - Флай Чегем. Там и локации красивые, и люди любят свою работу. Также, хочется поблагодарить - Семена. Помог решить вопросы, если они возникали. Да и в принципе - за такую экскурсию! Если есть сомнения - не сомневайтесь, а берите - не пожалеете! Кстати, на парадроме есть еще суслики. Желательно, захватите с собой фрукты и морковку, чтобы их покормить) Прикладываю фото с поездки и с полета на параплане) Очень жаль, что нельзя прикрепить видео из полета.