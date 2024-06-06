1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 490₽ за человека
Групповая
3 часа
Виллы Кисловодска: аристократические истории
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
- ЛЛюдмила6 июня 2024Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд! Мы с мужем впервые в Ставропольском крае и решили, что нужно
- ААнастасия6 июня 2024Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами У нашей группы был гид Сергей - прекрасный водитель (что особенно важно на сложных горных дорогах) и рассказчик Спасибо!
- ААндрей6 июня 2024Путешествовали с гидом Антоном. Замечательно провели время. Много интересных историй, юмора, полезных советов и отличная организация маршрута. Не торопит, есть возможность насладиться видами и сделать много фото. Настоятельно рекомендую.
- ТТатьяна6 июня 2024Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
- ССергей6 июня 2024Все отлично водитель гид Сергей с юмором было весело и познавательно
- ИИлья6 июня 2024Плато Бермамыт. И дождь, и солнце, и туман. . все эти прелести проехали по ухабистой дороге на плато вместе с
- ААлександр6 июня 2024В первую очередь - хочу сказать еще раз огромное спасибо нашему гиду - Сергею! Замечательный водитель и гид! Все расскажет,
- ССветлана6 июня 2024Гид Александр, БОМБА!!!!!
- ППавел6 июня 2024Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Популярные места»
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