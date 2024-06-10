В Домбай не влюбиться невозможно! Его чудеса — исполинские пики, реликтовые леса, полноводные реки — не оставляют в душе места для равнодушия. Мы отправимся туда по так называемому Аланскому коридору — живописнейшей горной дороге. По пути увидим Сырные скалы, озеро Кара-Кёль и Шоанинский храм. А в самом Домбае с высоты 3200 метров полюбуемся целым ансамблем могучих гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Аланским коридором называется дорога в долине реки Подкумок, ведущая на перевал Гум-Баши. Изумительные скалы по обеим сторонам дороги рождают ассоциации с массивным коридором. В древности здесь проходили купеческие караваны Великого шёлкового пути.
- Мы побываем на перевале Гум-баши, где выпьем свежий горный чай, любуясь видами Кавказского хребта. Увидим одно из знаковых мест Аланского коридора — Рим-гору.
- Спустившись с перевала, попадём к Сырным скалам. На вид они действительно похожи на Маасдам или Рокфор с множеством дырочек. А на вкус — обычная скала:)
- Проедем город Карачаевск, называемый раньше Микоян-Шахар. Город является местом слияния двух рек и встречи двух ущелий — Кубанского и Тебердинского.
- Двигаясь дальше по одной из самых красивых дорог Кавказа, мы подъедем к озеру Кара-Кёль, окутанному ароматами хвойных лесов Теберды.
- Приедем в Домбай. Там вы сможете подняться по канатной дорогой на гору Мусса-Ачитара (3200 м над уровнем моря) — для этого у вас будет 3 часа свободного времени.
- Пообедав, отправимся в обратную дорогу и заедем в Шоанинский храм, возведённый византийскими пилигримами в 10 веке — он, к слову, тоже относится к Аланскому коридору.
В путешествии вы узнаете:
- Чем был удобен Аланский коридор для древних народов
- Какое влияние оказывала Византия на Западный Кавказ
- Чем примечателен Домбай и откуда происходит его название
- Какие старинные ритуалы похорон, свадеб и рождения ребёнка соблюдаются народами Кавказа до сих пор
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В наших поездках мы используем микроавтобусы Hyundai, внедорожники Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser
Дополнительные расходы:
- Подъём на канатной дороге: от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет — зависит от выбранного тарифа.
- Обед: средний чек — 1000 руб. /чел.
- Можем забрать вас из других городов КМВ: Ессентуков, Пятигорска, Железноводска — доплата 500 руб. /чел.
ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От адреса проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 159 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, я создатель туров по Кавказу. Сколько помню себя, я всегда любил путешествовать. Уезжал на машинах, поездах, попутках. Уходил пешком, добирался на самолётах. Мною движет непреодолимое желаниеЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Горные панорамы и озера Домбая: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карачаево-Черкесии: пересечем перевал Гум-Баш, увидим Эльбрус, прогуляемся к Бадукским озерам и насладимся видами с канатной дороги в Домбае
Начало: По договоренности в Кисловодске
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека