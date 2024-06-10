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видеть новое и встречать новых людей в жизни. В 2016 году прошёл пешком весь Кавказ от Чёрного до Каспийского моря. С 1998 года я занимался конным туризмом, в 2007 году наша команда начала организовывать мероприятия для компаний, экскурсии и туры. Сейчас у нас команда опытных гидов со знанием истории Кавказа, опытом вождения автомобилей в горах и своим автопарком. Мы будем рады организовать для вас интересный и незабываемый отдых на Кавказе. Путешествуйте с нами — и вы увидите больше!