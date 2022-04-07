Джилы Су

Смешанная: джиппинг, пешеходная

Групповая
Смешанная: джиппинг, пешеходная.

В случае неблагоприятных погодных условий вам может быть предложен альтернативный день проведения.
Джилы Су
Джилы Су
Джилы Су
Джилы Су

Что вас ожидает 🤩

  • Урочище Джилы Су
  • Султанские водопады
  • Долина замков
  • Каменный мост
  • Термальные источники Джилы Су
  • Серебрянный источник
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Урочище Джилы-Су – это уникальное место у северного подножия Эльбруса, на высоте 2400 м. Здесь вы сможете насладиться вкусом питьевых минеральных вод. Пешая прогулка по окрестностям Джилы-Су подарит вам немало запоминающихся видов: многометровые Султанские водопады, "Долина замков" и "Каменный мост".

Экскурсии из Кисловодска на Джилы-Су организуются на автомобилях повышенной проходимости, 4-7-местных джипах. Дорога на Джилы Су проходит через четыре ущелья, различные по климатическим зонам и ландшафту. По пути следования предусмотрены фото-остановки.

Вниманию туристов со слабым вестибулярным аппаратом! На маршруте встречаются обрывы, часть дороги проходит по бездорожью.

Программа

  • Термальные источники Джилы Су. Название урочища в переводе означает «теплая вода». Здесь повсюду бьют источники горячих нарзанов и радонов, подогретые недрами Эльбруса до 22-24 С. Из некоторых источников воду можно пить. В летнее время (с июня по сентябрь), желающие смогут искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой и ощутить тысячи мелких пузырьков на своем теле!
  • "Долина замков". В "Долине замков" можно увидеть останцы морен, напоминающие сказочные башни, фигуры людей и верблюдов и, даже, "зубы дракона".
  • "Каменный мост" образовался естественным образом на реке Малке по причине обвала скалы.
  • Султанские водопады достигают 40 м высоты и поражают великолепием и мощью.
  • Из привезенных с собой продуктов можно организовать пикник.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Эко-сбор - 50 руб. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:00

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