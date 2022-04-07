Урочище Джилы-Су – это уникальное место у северного подножия Эльбруса, на высоте 2400 м. Здесь вы сможете насладиться вкусом питьевых минеральных вод. Пешая прогулка по окрестностям Джилы-Су подарит вам немало запоминающихся видов: многометровые Султанские водопады, "Долина замков" и "Каменный мост".

Экскурсии из Кисловодска на Джилы-Су организуются на автомобилях повышенной проходимости, 4-7-местных джипах. Дорога на Джилы Су проходит через четыре ущелья, различные по климатическим зонам и ландшафту. По пути следования предусмотрены фото-остановки.

Вниманию туристов со слабым вестибулярным аппаратом! На маршруте встречаются обрывы, часть дороги проходит по бездорожью.