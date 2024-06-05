Экскурсии Джилы-су из Кисловодска – путешествуй по горам, водопадам и урочищам!

Найдено 47 экскурсий в категории «Джилы-су» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
380 отзывов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«В урочище Джилы-Су вы подышите чистым горным воздухом, искупаетесь в термальном источнике на высоте 2400 метров над уровнем моря и по желанию попробуете региональную кухню»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500 за человека
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
«Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — очень богатое на достопримечательности место»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
«Раньше попасть в Джилы-Су могли только самые богатые или отчаянные»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
«Конечной точкой маршрута станет урочище Джилы-су с горячими нарзанами»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Джилы-Су — это курортная местность на северной стороне Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
«Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
«В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
«А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
43 отзыва
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
«В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Кисловодск
«Доехав до Джилы-Су, мы пойдем гулять по дивной горной местности»
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
13 800 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
«Осмотрите могучие водопады Джилы-Су, примете омолаживающие ванны и отведаете лечебной воды»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
«Джилы-Су знаменито не только водопадами и скалами»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
162 отзыва
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В стоимость не включен экосбор в Джилы-Су — 50 рублей с человека»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500 за человека
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
«Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады
Начало: По договоренности
«В завершение вы посетите шумный и величественный водопад в районе теплых источников Джилы-Су, в месте впадения в реку Малка ее притока — горной речки Каракая-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«День 1: сквозь Джилы-Су к поляне Эммануэля»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус
Увидеть горные красоты Джилы-Су и устроить пикник недалеко от водопадов
Начало: От места проживания
«Мы отправимся в Джилы-Су по самой живописной дороге, откуда Эльбрус будет виден, как на ладони»
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
21 000 за всё до 4 чел.
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«Путь в урочище Джилы-Су начинается в Кисловодске и займет примерно 2 часа по асфальтированной дороге»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700 за всё до 3 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Водопады и минеральные источники Джилы-Су»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день+Долина Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
172 отзыва
Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день + Долина Нарзанов
Впечатляющее путешествие по живописным местам Кисловодска с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе
«Джилы-Су — чудесное место для прогулки»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
Групповая
10 часов
399 отзывов
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
Начало: Место вашего проживания
«Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса
Начало: у вашего отеля
«Джилы-Су встретит вас долиной Замков с причудливыми каменными изваяниями, водопадами и нарзанными источниками, бьющими из недр земли»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Вы побываете у северного подножия Эльбруса, насладитесь всеми красотами дикого урочища Джилы-Су, попробуете целебные минеральные источники и побываете возле горных водопадов, окруженных скалами и субальпийскими лугами»
Завтра в 10:00
9 июня в 06:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
9 часов
402 отзыва
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
«урочище Джилы-Су, целебные нарзаны и величественные водопады Попадая в урочище Джилы-Су мы оказываемся буквально в нарзанном раю»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
128 отзывов
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
Начало: Место вашего проживания
«Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200 за человека
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
«Купание в тёплых нарзанах Джилы-Су»
Завтра в 07:00
9 июня в 06:00
от 25 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Суу
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Суу
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Мы отправимся по одной из самых красивых дорог Кавказа к урочищу Джилы-Су, которое расположилось на северном склоне Эльбруса на высоте около 2500 метров»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к таинственному Джилы-Су
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Путешествие к таинственному Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте»
Расписание: каждый день, в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су на комфортабельных внедорожниках
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в Джилы-Су на комфортабельных внедорожниках
Начало: Забираем с адреса Вашего проживания с городов КМВ
«Что вас ждет:• Мы с Вами направимся в урочище Джилы-Су»
Расписание: любой день недели 8.00 утра
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: водопады и минеральные источники
Мини-группа
9 часов
108 отзывов
Джилы-Су: природные чудеса Кисловодска
Исследуйте величественный Эльбрус и уникальные водопады Джилы-Су, наслаждаясь чистым воздухом и целебными источниками
Начало: Мы забираем вас по адресу пребывания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа и насладиться величием местной природы
«, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
«О целительном Джилы-Су знают уже несколько столетий»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Завтра в 06:30
9 июня в 06:15
42703 203 за человека
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су и гора Тузлук
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су и гора Тузлук
Начало: По согласованию с туристом
«До сих пор она является самым сильным энергетическим местом в Джилы-су»
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Кисловодска
🚌 На автобусе
скидка
18%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Кисловодска
Начало: Место вашего места проживания
«Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1750014 350 за всё до 7 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Джилы-Су (иногда называют Джилысы, Джылы-Су, Жылысу) — природное урочище в Кабардино-Балкарии»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
3 800 за человека
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса
«Урочище Джилы-Су — одно из немногих мест на Кавказе, нетронутых шумной цивилизацией»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 17 000 за всё до 8 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3000028 500 за всё до 4 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
«Часть 1 — видовой маршрут к Джилы-Су»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3500031 500 за всё до 6 чел.
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
Полюбоваться первозданной красотой природы и получить профессиональные снимки (в мини-группе)
Начало: от вашего отеля
«Мы проедем по рельефно сложной, но идеально ровной асфальтированной дороге в урочище Джилы-Су»
9 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000 за человека

Что посмотреть в Кисловодске на экскурсиях?

Джилы-су отлично подходит для обзорной пешеходной прогулки. Следует посетить такие места: - Водопады. Знаменитые водопады — визитная карточка курорта. Самый высокий из них — Султан — возвышается на 40 метров. Летом его воды окрашиваются в необычный серый цвет из-за примесей глины и растаявших ледников. -Минеральные источники. Знаменитые минеральные воды по поверьям лечат от всех болезней. Один из самых популярных источников — нарзанный, температура в котором достигает 24 градусов. - Долина замков. Отличное место для фотопрогулки, откуда открывается вид на Эльбрус. - Поляна грибов. Посетить её стоит из-за необычных каменных плато с верхушками из застывшего пепла

Советы к посещению

- Путешествовать лучше осенью — в это время осадков меньше, погода комфортная (до +18). При этом лучший месяц — сентябрь. - Перед поездкой следует посмотреть прогноз погоды. В дождливые дни велика вероятность застрять на дороге. Путешествие по горам в дождь может быть опасно даже с бывалым гидом. - Инфраструктура курорта практически отсутствует. Сюда можно с детьми, но будьте готовы ночевать в палатках под открытым небом и есть еду, привезённую с собой. - При путешествии на машине или в составе джиппинг группы придётся заплатить экологический взнос при въезде — 200-300 рублей. - Собираясь в поездку, возьмите с собой хорошие дождевики и прочные трекинговые ботинки. Погода на курорте непредсказуема

Немного истории

Джилы-су была известна местным жителям издревле. Сюда прокладывали узкие тропки и конные дороги. Считалось, что чистая вода из нарзанных источников способна вылечить все болезни. По поверьям, вода из верхнего источника очищает и укрепляет организм, помогает от болезней и разных хворей. Соседний источник полезен для глаз и зубов, а нижний — для печени и почек. Со всего света сюда едут люди в надежде на исцеление. Самый знаменитый из них — Аркадий Давыдов. Ещё при СССР ему поставили страшный диагноз — рак. Но по словам самого старожила, он ушёл в горы и излечился от болезни. Теперь он живёт в горах и наставляет других. По ещё одной легенде, именно тут зародилась присказка про «живую и мёртвую воду». Мёртвая, из верхних источников, очищает организм и убивает болезни. Живая — их Серебряного — восстанавливает здоровье и омолаживает

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Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Великолепная поездка! Отличная организация путешествия! Гид Сергей, все расскажет и покажет и с фотографией поможет)! Зрелище незабываемое, впечатления тоже!
  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло, всю дорогу открывались прекрасные виды на Эльбрус. Борис очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Хочется поблагодарить Бориса и организатора экскурсии!
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
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    разговорчивым молодым человеком. Дорога была комфортная. За аккуратную езду по серпантину без тошноты отдельный респект. Технические остановки по требованию без проблем. Кафе для перекусов и обеда по маршруту предостаточно. Удалось сделать много разных видео и фото. Если вернусь в Кисловодск ещё, - с удовольствием выберу экскурсию с "v_gory_tur".

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Гидом-водителем был Борис. Спасибо большое за очень позновательное и интересное путешествие. Помимо географических достопримечательностей узнали много интересных исторических фактов. Поездка
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    была очень комфортной, чувствуется профессионализм водителя по такому крутому серпантину. Очень доброжелательное отношение, желание всем помочь и в плане сфоткаться, и в плане предложить вкусную национальную еду. Очень рекомендую!

  • Т
    Терентьев
    4 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Весьма интересная экскурсия. И очень живописная и веселая. Виду просто 5 баллов. Гид был весьма сведущим. Много рассказал и показал. В том
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    числе, как приручить этих горных хомяков). Также проводил в процессе экскурсии интересные опросы между всеми. Совет: (это не претензия к организатору) Те, кто едут, имейте ввиду, что если вы боитесь высоты, проход до одного из водопадов (самого красивого) проходит через крайне маленькую дорожку над рекой с течением и с очень сильным ветром. И не забывайте о том, что там есть место с источником (маленький и без комфорта, мало ли кому важно) и там можно чуть искупаться (в общем, берите для этого определенные вещи).

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
    Очень насыщенный день, невероятный виды и локации. Владимир великолепный водитель, знающий все нюансы погодных фокусов, что для этого маршрута бесценно.
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    Нам удалось побывать в таких укромных уголках, о которых туристу и мечтать не приходится. Если вы любите природу, эту экскурсию пропустить никак нельзя. И именно в этой поездке удалось закрыть все гештальты, связанные с так часто публикуемыми фото/видео в социальных сетях.

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Замечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водитель Абрек позвонил накануне вечером,
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    предупредил, во сколько заедет утром. Утром нас забрали на комфортабельном автомобиле вовремя, без опазданий. Для каждого учасника поезки в машине сразу была предложена бутылочка воды, что очень актуально в поездке. Маршрут очень увлекательный, интересный. Несмотря на разновозрастную группу, Абрек смог создать очень комфортную обстановку, учесть возможности и пожелания всех учасников, интересно рассказывал о достопримечательностях, показал прекрасные виды,помогал сделать незабываемые фото и видео. Было легко общаться и наслаждаться туром. Большое спасибо Абреку и Анастасии за прекрасную поездку!

    Замечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водительЗамечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водительЗамечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водительЗамечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водительЗамечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водитель
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Отличный маршрут, отдельная благодарность гиду Абреку, всё очень красиво и интересно, обязательно вернёмся в эти места. Забыли в машине головной убор, Абрек привёз его на следующий день к нашему отелю. Спасибо! Рекомендуем!
    Отличный маршрут, отдельная благодарность гиду Абреку, всё очень красиво и интересно, обязательно вернёмся в эти места
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день+Долина Нарзанов
    Море эмоций, красивейшие виды, да здесь других и нету) Благодарность гиду Азрету, всё рассказал показал, пофотографировал. Суслики это отдельная история,
    читать дальше

    равнодушным не останется никто, даже не думал что столько эмоций будет от этих милых зверьков, за морковку и сушки были целые сражения - это надо видеть! Водопады очень красивы, не передать словами, водичка из источников каждая со своим вкусом, всё попробовали) даже окунулись в отведённом для этого месте. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Джилы-су»

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  5. Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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