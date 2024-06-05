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🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 9 часов 17 отзывов Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас Начало: У вашего отеля «Джилы-Су — это курортная местность на северной стороне Эльбруса» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников Начало: По договоренности «Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса «В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 40 отзывов Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас Начало: У вашего отеля «А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 43 отзыва Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды Начало: У места вашего проживания «В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол» 13 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое Начало: Кисловодск «Доехав до Джилы-Су, мы пойдем гулять по дивной горной местности» 13 800 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ «Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса» 18 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Путешествие к загадочному Джилы-Су Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд Начало: У места вашего проживания в Кисловодске «Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте» от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края Начало: В вашем отеле в Кисловодске «Осмотрите могучие водопады Джилы-Су, примете омолаживающие ванны и отведаете лечебной воды» от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 75 отзывов Джилы-Су - путешествие в мир волшебства Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии Начало: От места вашего проживания «Джилы-Су знаменито не только водопадами и скалами» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 162 отзыва Джилы-Су: горы, водопады и ущелья Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «В стоимость не включен экосбор в Джилы-Су — 50 рублей с человека» Расписание: ежедневно в 07:00 3 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов Начало: По договоренности «Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками» от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 4 отзыва Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе Начало: По вашему адресу «В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 6 отзывов В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады Начало: По договоренности «В завершение вы посетите шумный и величественный водопад в районе теплых источников Джилы-Су, в месте впадения в реку Малка ее притока — горной речки Каракая-Су» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 2 отзыва Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «День 1: сквозь Джилы-Су к поляне Эммануэля» Расписание: во вторник и субботу в 08:00 9 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус Увидеть горные красоты Джилы-Су и устроить пикник недалеко от водопадов Начало: От места проживания «Мы отправимся в Джилы-Су по самой живописной дороге, откуда Эльбрус будет виден, как на ладони» 21 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов Начало: В Кисловодске по договоренности «Путь в урочище Джилы-Су начинается в Кисловодске и займет примерно 2 часа по асфальтированной дороге» 14 700 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады Начало: По согласованию в любом городе КМВ «Водопады и минеральные источники Джилы-Су» 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Джилы-Су - санаторий под открытым небом Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках Начало: По договоренности «Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Групповая 9 часов 172 отзыва Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день + Долина Нарзанов Впечатляющее путешествие по живописным местам Кисловодска с посещением уникальных природных достопримечательностей Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе «Джилы-Су — чудесное место для прогулки» Расписание: Ежедневно 3 200 ₽ за человека

Групповая 10 часов 399 отзывов Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов Начало: Место вашего проживания «Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками» Расписание: Ежедневно 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса Начало: у вашего отеля «Джилы-Су встретит вас долиной Замков с причудливыми каменными изваяниями, водопадами и нарзанными источниками, бьющими из недр земли» 15600 14 820 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 70 отзывов Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су Начало: Ваш адрес в Кисловодске «Вы побываете у северного подножия Эльбруса, насладитесь всеми красотами дикого урочища Джилы-Су, попробуете целебные минеральные источники и побываете возле горных водопадов, окруженных скалами и субальпийскими лугами» от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 20% скидка Групповая 9 часов 402 отзыва Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска «урочище Джилы-Су, целебные нарзаны и величественные водопады Попадая в урочище Джилы-Су мы оказываемся буквально в нарзанном раю» Расписание: ежедневно 4000 3 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 128 отзывов На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию Начало: Место вашего проживания «Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами» Расписание: Ежедневно 3 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии «Купание в тёплых нарзанах Джилы-Су» от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 14 отзывов Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Суу Начало: По договоренности «Что вас ожидает: Мы отправимся по одной из самых красивых дорог Кавказа к урочищу Джилы-Су, которое расположилось на северном склоне Эльбруса на высоте около 2500 метров» Расписание: По договоренности с туристом 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Путешествие к таинственному Джилы-Су Начало: Ваш адрес в Кисловодске «Добравшись до Джилы-Су, вы поочередно встретите три потрясающих водопада: вряд ли фотографии могут передать их красоту — но вы попробуйте» Расписание: каждый день, в 7:00 от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Путешествие в Джилы-Су на комфортабельных внедорожниках Начало: Забираем с адреса Вашего проживания с городов КМВ «Что вас ждет:• Мы с Вами направимся в урочище Джилы-Су» Расписание: любой день недели 8.00 утра 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 9 часов 108 отзывов Джилы-Су: природные чудеса Кисловодска Исследуйте величественный Эльбрус и уникальные водопады Джилы-Су, наслаждаясь чистым воздухом и целебными источниками Начало: Мы забираем вас по адресу пребывания Расписание: Ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа и насладиться величием местной природы «, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб» 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Мини-группа 8 часов 3 отзыва Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су Начало: По вашему адресу «О целительном Джилы-Су знают уже несколько столетий» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15 4270 3 203 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су и гора Тузлук Начало: По согласованию с туристом «До сих пор она является самым сильным энергетическим местом в Джилы-су» Расписание: Ежедневно по договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 18% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Кисловодска Начало: Место вашего места проживания «Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта» Расписание: Ежедневно в 07:00 17500 14 350 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов Тур к водопадам Джилы-Су Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ) «Джилы-Су (иногда называют Джилысы, Джылы-Су, Жылысу) — природное урочище в Кабардино-Балкарии» Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса «Урочище Джилы-Су — одно из немногих мест на Кавказе, нетронутых шумной цивилизацией» от 17 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 13 часов Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму Начало: От вашего адреса проживания 30000 28 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день Начало: В Кисловодске «Часть 1 — видовой маршрут к Джилы-Су» 35000 31 500 ₽ за всё до 6 чел.