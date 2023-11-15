Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Готовы покорить площадки с превосходным видом на Эльбрус — плато Бермамыт и урочище Джилы-Су? Чтобы вы по максимуму насладились горными панорамами, мы составили необычный маршрут и продумали его до мелочей.
В поездке по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги вас ждут легенды Бандитских скал, настоящая «сокровищница Солнца» и прогулка нетуристическими тропами сквозь ущелья и альпийские луга.
В поездке по историческим серпантинам Военно-Грузинской дороги вас ждут легенды Бандитских скал, настоящая «сокровищница Солнца» и прогулка нетуристическими тропами сквозь ущелья и альпийские луга.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Часть 1 — видовой маршрут к Джилы-Су
- Плато Шатджатмаз. На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта.
- Перевал к урочищу Джилы-Су. Мы проедем по Военно-Грузинской дороге — историческому маршруту из России в Грузию и Армению и одной из красивейших трасс Кавказа.
- Бандитские скалы. Горные вершины ущелья Харбас интересны не только своей формой. Мы расскажем их захватывающую историю, уходящую во времена гражданской войны.
- «Скалы Аватара». На высоте 2080 метров над уровнем моря вы попадёте в настоящую Пандору: перед вами предстанут «парящие» скалы, окружённые густым берёзово-сосновым лесом. А в кафе поблизости вы сможете перекусить и отдохнуть от дороги.
- Урочище Джилы-Су. Место славится термальными и минеральными источниками. По желанию вы можете даже набрать воды с собой! На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы «Зубы дракона» — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.
- Водопад Султан-Су. Недалеко от источников вы увидите один из самых мощных водопадов урочища, высота падения воды ~40 метров.
- Водопад Кызыл-Су. Также в программе «Вода красных скал», окрашенных железистым нарзаном.
- Водопад Каракая-Су. В ущелье реки Малки вы посетите ещё один мощный водопад «Вода черных скал». Путь к нему — отдельный увлекательный маршрут по склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти так близко, что в жару он освежит вас прохладными брызгами, а зимой — удивит закованными в лёд струями причудливой формы.
Часть 2 — по бездорожью к плато Бермамыт
- Из урочища Джилы-Су мы поднимемся по необыкновенной дороге, которую называют Бечасын.
- Как вариант, может проехать через древнее поселение Схауат, чтобы попробовать горный нарзан.
- По дороге вдоль обрыва немного пощекочем нервы, наблюдая, как иной раз колесо проходит в метре от пропасти.
- И вот перед нами плато Бермамыт! Отсюда открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы красотой гор, увидите древний амфитеатр и скалы «Два монаха», а также услышите историю и легенды этих мест.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
- Поездка проходит на специально подготовленном внедорожнике с соблюдением всех требований безопасности. К участию допускаются дети любого возраста.
- До договорённости экскурсию можно начать из Ессентуков или Пятигорска.
- В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
Дополнительные расходы
- Питание в проверенных кафе с местной кухней — 200-600 руб. /чел.
- Экосбор при посещении Джилы-Су — 100 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 210 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Водопады
Плато Бермамыт
Популярные места
Кавказ
Джилы-су
Каракая-Су
Смотровые площадки
Водопад Султан
Водопад Кызыл-Су
Эльбрус
Панорамы
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