Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут потрясающие виды на Эльбрус и удивительные природные достопримечательности
Джилы-Су в Кабардино-Балкарии славится своими термальными источниками и водопадами. Путешествие начинается в Кисловодске и ведет через живописные плато и ущелья. На пути к Эльбрусу открываются захватывающие виды, включая скалы Аватары и урочище Джилы-Су. Здесь можно увидеть величественные водопады и уникальные каменные изваяния. Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках, обеспечивая безопасное и увлекательное путешествие
Плато Шатджатмаз. Наша первая остановка будет на высоте около 2 тысяч метров. С плато вы полюбуетесь живописными склонами Кавказского хребта, увидите вдалеке Эльбрус. И сможете сфотографироваться на фоне всего этого великолепия на скамейке «Счастье не за горами».
Смотровые площадки по дороге. Одним плато не ограничимся — впереди ещё несколько панорамных точек, ведь мы едем по одной из самых живописных дорог Кавказа! Остановимся для созерцания и эффектных снимков.
Скалы-аватары. В ущелье реки Харбас есть место, откуда отлично виден островок с каменными столбами и густыми зарослями. Когда опускается туман, кажется, что скалы движутся в воздухе. Совсем как в фильме Кэмерона.
Урочище Джилы-Су: край сказочных водопадов и нарзанов. Вот мы и на месте. Вы увидите три величественных водопада — Каракая-Су, Султан-Су и Кызыл-Су. Прогуляетесь к необычным каменным изваяниям — «Зубам дракона». Насладитесь обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест. Ах, да! Ещё полюбуетесь великаном Эльбрусом с нового ракурса — он будет совсем близко.
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Sequoia, Land Cruiser Prado, Land Cruiser или УАЗ Патриот
Дополнительные расходы: обед — 500-700 ₽ за чел., экосбор — 450 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 93 туристов
С 2019 года мы предлагаем эксклюзивные путешествия, сгруппированные по тематикам: экстрим, семейный отдых, исторические и гастрономические туры по Кавказу. Жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий нон-стоп. Вместе мы разведываем новые места, составляем программы, чтобы затем организовать полноценный отдых для вас. Наш главный принцип — гость на первом месте! Каждому путешественнику мы гарантируем полную информационную поддержку по маршруту и программе.
Тарасова
28 окт 2025
Я в восторге. Обязательно, когда ещё раз буду в Кисловодске, поеду на эту экскурсию.
Галина
20 окт 2025
Все понравилось, спасибо.
Э
Элизабет
17 окт 2025
Сам маршрут прекрасен. Гид совсем не гид, а водитель. Никакой информации не было совсем. Но для этого маршрута слова излишни. Никаких исторических фактов или легенд мне не нужно было, я просто кайфовала от читать дальше
видов. Подруга тоже не испытала из-за этого каких-то неудобств. Другим пассажирам (еще 2 человека) хотелось дополнительной информации, но они тоже остались довольны (по их обратной связи). Ездили на митсубиши (4 пассажира и водитель).
Так же все перепады высот сказываются на голове, и было даже в какой-то радостно, что у нас в машине нет шоуменов (смотрели на соседние машины).
И
Илья
10 окт 2025
Потрясающие виды, интересные истории! Осуществил свою мечту 😌
С
Светлана
7 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию! Завораживающие виды, чудесная погода, хорошая компания - что еще пожелать путешественнику? Отлично провели время, насладились видами и получили удовольствие от общения. Благодарю!
В
Виктория
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо гиду Ренату (или Ринату, не уточнили как правильно). Прекрасная природа, виды, сделали много классных фото. Нас забрали прям из отеля и привезли после экскурсии туда же. читать дальше
Единственное, на сайте была указана меньшая длительность экскурсии и время возвращения, чем на самом деле. Гид же сразу перед поездкой обозначил сколько времени займет поездка, то есть информация некорректна именно на сайте, поменяйте пожалуйста, чтобы не вводить людей в заблуждение.
Наталья
27 июл 2025
Хорошая поездка, живописный маршрут, аккуратный водитель и гид, завораживающие виды,милейшие суслики, умопомрачительный воздух. Здорово 🤟 Спасибо за вашу работу!
С
Серебрянская
14 июл 2025
Путешествие на комфортабельном автомобиле очень понравилось. Спасибо Ахмату за приятную беседу и великолепные локации. Насладились красивыми видами гор и Эльбруса, надышались свежим горным воздухом
Л
Людмила
11 июл 2025
Счастье не за горами… Оно в горах. . В этой экскурсии счастливо соединились фантастическая природа, талантливый маршрут, яркий гид- супер водитель и приятная компания туристов… Было весело, комфортно, вкусно, интересно, восхитительно, иногда страшно… Одним словом круто… Благодарю Резуана - нашего гида, благополучия всей его семье! Всем рекомендую!
Н
Наталия
7 июл 2025
Поездка понравилась, просто невероятная! И водитель, и виды, и суслики😁