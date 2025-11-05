На экскурсии Джилы-Су и Бермамыт из Кисловодска вы отправитесь в сердце Кавказа. Увидите плато Шаджатмаз с его панорамными видами и научной обсерваторией. Смотровая площадка на ущелье Харбас поразит глубиной и извилистыми серпантинами. В урочище Джилы-Су познакомитесь с водопадами: Султан-Су, Каракая-Су и Кызыл-Су. Плато Бермамыт откроет вид на Эльбрус. Впечатления от природы и гор останутся с вами надолго

Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз. Здесь совсем нет леса и можно полюбоваться панорамой Кавказского хребта и горы Эльбрус. А ещё в этом месте расположена научно-исследовательская обсерватория.

Смотровая площадка с видом на ущелье Харбас. Вам откроется спуск в глубокое ущелье. Серпантины по несколько сотен метров каждый и захватывающий дух пейзаж.

Урочище Джилы-Су и водопады. Чтобы отдохнуть от городской суеты и увидеть все местные диковинки, туристы остаются здесь ночевать в палатках или маленьких домиках. Мы же рассмотрим каждый водопад: Султан-Су — самый высокий, Каракая-Су — с водой цвета янтаря, Кызыл-Су — с мощно бьющими вниз потоками.

Плато Бермамыт. Это живописное место притягивает путешественников: отсюда прекрасно видно Эльбрус, который находится в 30 километрах.

Ещё вы увидите скалистый Пастбищный хребет, гору Баран, скалы Два Монаха и Мост в небо.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот

Возьмите с собой паспорт РФ (если у вас его нет, предупредите гида заранее) и наличные (в горах нет интернета)

Поездка подходит для детей старше 9 лет

Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы