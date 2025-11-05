Приглашаем на незабываемое путешествие в горы Кавказа! Вас ждут захватывающие виды, дикая природа и полная перезагрузка вдали от суеты
На экскурсии Джилы-Су и Бермамыт из Кисловодска вы отправитесь в сердце Кавказа. Увидите плато Шаджатмаз с его панорамными видами и научной обсерваторией. Смотровая площадка на ущелье Харбас поразит глубиной и извилистыми серпантинами. В урочище Джилы-Су познакомитесь с водопадами: Султан-Су, Каракая-Су и Кызыл-Су. Плато Бермамыт откроет вид на Эльбрус. Впечатления от природы и гор останутся с вами надолго
Плато Шаджатмаз. Здесь совсем нет леса и можно полюбоваться панорамой Кавказского хребта и горы Эльбрус. А ещё в этом месте расположена научно-исследовательская обсерватория.
Смотровая площадка с видом на ущелье Харбас. Вам откроется спуск в глубокое ущелье. Серпантины по несколько сотен метров каждый и захватывающий дух пейзаж.
Урочище Джилы-Су и водопады. Чтобы отдохнуть от городской суеты и увидеть все местные диковинки, туристы остаются здесь ночевать в палатках или маленьких домиках. Мы же рассмотрим каждый водопад: Султан-Су — самый высокий, Каракая-Су — с водой цвета янтаря, Кызыл-Су — с мощно бьющими вниз потоками.
Плато Бермамыт. Это живописное место притягивает путешественников: отсюда прекрасно видно Эльбрус, который находится в 30 километрах.
Ещё вы увидите скалистый Пастбищный хребет, гору Баран, скалы Два Монаха и Мост в небо.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот
Возьмите с собой паспорт РФ (если у вас его нет, предупредите гида заранее) и наличные (в горах нет интернета)
Поездка подходит для детей старше 9 лет
Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
Обед (по желанию) — средний чек 800 ₽
Экосбор и входные билеты — 450 ₽
Трансфер к водопаду — 200 ₽
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 518 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами.
Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
Фотографии от путешественников
В
Волкова
5 ноя 2025
Водитель Сергей приехал за ранее. Дорога была разная . Локации показаны прекрасные . Ссмнас везде фотографировал . Мою подругу провожал до трудных мест доступа. Погода была шикарная. Всем рекомендую. Большая благодарность от 2х пенсионерок из Москвы .
Дата посещения: 4 ноября 2025
Н
Наталья
13 окт 2025
Если вы, как и я, боитесь высоты и серпантинов, а горы увидеть хочется - решайтесь и поезжайте с легким сердцем, потому что на свете есть такой ЧЕЛОВЕК, как Сергей. О читать дальше
нем в отзывах написано много, повторятся не буду. А от себя скажу так: всегда был рядом, когда мне это требовалось, за руку провел по страшным для меня местам, вел машину по серпантинам так, что у меня ни разу не ёкнуло сердце и сделал на память множество фотографий. Благодаря ему я вернулась с экскурсии с крыльями за спиной и ощущением непередаваемого счастья. Это, поистине, бесценный подарок.
Дата посещения: 9 октября 2025
А
Алёна
28 окт 2025
Сегодня 28.10.2025 побывали на плато Бермамыт — это было потрясающее приключение! Огромное спасибо нашему гиду Сергею за организацию и сопровождение. Он — настоящий профессионал: внимательный, доброжелательный и отлично знает маршрут. читать дальше
Благодаря ему мы не только безопасно добрались до плато, но и увидели самые живописные места. Само плато поражает масштабами и красотой: невероятные виды, будто с открытки, табуны лошадей, свежий горный воздух. Мы посетили три водопада и сделали огромное количество красивых фотографий — каждый кадр будто из фильма. Важно знать: дорога на плато практически отсутствует, поэтому нужно быть готовыми к экстриму и бездорожью. Но это лишь добавляет ощущение настоящего приключения! Рекомендуем поездку всем, кто любит горы, природу и яркие впечатления. И обязательно берите Сергея в качестве гида — с ним путешествие станет комфортным, интересным и по-настоящему душевным.
Дмитрий
24 окт 2025
Отличная экскурсию к плато Бермамыт и Джил-Су. Водитель Михаил по пути как экскурсовод хорошо рассказывал об истории города Кисловодск и проезжаемых достопримечательностях. Фотографировал нас и показывал хорошие локации для съёмок. читать дальше
Аккуратно вел автомобиль на крутых спусках и предупреждал о неровностях на дороге. В целом маршрут понравился, только с погодой немного не повезло, к вечеру небо затянуло и красивого заката не увидели. Зато солнце было в первой половине дня.
Ю
Юрий
20 окт 2025
Прекрасная насыщенная поездка на весь день. И Бермамыт и Джилы-Су в одном флаконе) Грамотно спланировано. Гид Михаил и интересно рассказывал, и прекрасный водитель. Машина хорошо подготовлена для таких поездок. Однозначно РЕКОМЕНДОВАНО!
Е
Евгения
20 окт 2025
Экскурсия понравилась. Группа подобралась позитивная. Водитель Михаил интересно рассказывал, поменял местами локации, чтобы поймать погоду и всё путешествие прошло на ура!!! Эмоции от увиденного до сих пор оставляют улыбку. Будьте готовы взять воду, теплые вещи и наличные на оплату проездов по заповедным местам из маршрута. Данную экскурсию рекомендую!
M
Marina
16 окт 2025
Очень насыщенная, интересная экскурсия, замечательный, эрудированный гид Михаил. Если хочется увидеть все, а времени мало, идеальный вариант. Даже если погода не будет солнечной весь день, останется море прекрасных впечатлений.
Екатерина
10 окт 2025
Кисловодск сам по себе прекрасен, но всё, что я хотела в этой поездке - увидеть Эльбрус, побывать на плато Бермамыт и поехать на Джилы-Су. Всё удалось в одной поездке и это был незабываемый день! Лучшие смотровые площадки, удобство передвижения, всё идеально по времени. Отдельное спасибо - Сергею за общение, деликатность и классные фотографии!
А
Анатолий
10 окт 2025
Сергей-гид от Бога!
Н
Наталья
9 окт 2025
Все прекрасно. Наш гид Рустам смог не только все рассказать и показать, но и сплотить наш небольшой коллектив. С погодой сильно повезло - с плато Бермамыт открылся потрясающий вид на Кавказский хребет и Эльбрус. Поездка прошла легко и увлекательно несмотря на сложность маршрута.
А
Анна
3 окт 2025
Потрясающая экскурсия, потрясающий гид Сергей. Всегда был рядом, сделал прекрасные фотографии. Все было организовано замечательно, программа экскурсии очень насыщенная, столько прекрасной красоты мест, словами не передать. Это обязательно нужно увидеть. Большое спасибо за незабываемые эмоции!
Римма
22 сен 2025
Моя поездка на Джилы-Су и Бермамыт превзошла все мои ожидания! Организация поездки идеальная! Самый лучший водитель -гид Сергей. Посмотрели все интересные локации, везде успели сделать удачные кадры на память. Однозначно рекомендую!
Наталья
18 сен 2025
Мы в восторге от сегодняшней поездки! Эмоций, впечатлений, невероятных пейзажей просто неимоверное количество!
Организационные моменты (всё было чётко): за сутки до поездки утром с нами связались по Вацапу, вечером дали все читать дальше
контакты гида, уточнили где нас утром забрать, потом позвонил сам гид и дал ориентир по времени во сколько заедет. Утром в день поездки никаких накладок, опозданий не было.
Гид: мы ездили с Сергеем. Очень коммуникабельный, приятный в общении. Сразу нас всех сплотил и весь день мы провели дружной "семьёй роднуличек". На протяжении всей поездки Сергей обеспечивал нам максимальный комфорт, удобство и безопасность.
Контент: это вообще космос. Сергей сделал нам всем столько крутых качественных фото на свой телефон и в этот же вечер нам их сбросил. Подсказывал места, варианты как встать, чтобы получить улетный контент.
Маршрут: Сергей мастер своего дела! Он так виртуозно построил маршрут, что мы посмотрели как максимум локаций, так и на каждой из них были одни! Мы не пересекались с другими группами.
Тайминг: всё чётко! На каждой локации у нас было время сделать улетные фото и свободное время понаслаждаться природой тоже было.
Могу писать ещё много. Но остановлюсь. Просто РЕКОМЕНДУЕМ от души!!!
Елизавета
18 сен 2025
Очень красиво, даже если не везёт с погодой. Спасибо 🌿
Л
Лариса
13 сен 2025
Замечательная экскурсия! Насыщенная и в то же время позволяет много посмотреть и даже замедлиться и насладиться красотами гор. Гид - Сергей профессионал своего дела. С первых минут создал атмосферу дружбы читать дальше
и родства внутри группы. Встретил каждого участника как долгожданного друга, с которым давно не виделся. Очень внимательный к каждому участнику группы. Нам не слишком повезло с погодой, была периодически дождливой. Даже не смотря на это Сергей спланировал маршрут так, что участники увидели всё и все остались довольны поездкой. Спасибо огромное за проведённый день! Отдельное спасибо Сергею!